البوابة - مع ذهاب العشر الأوائل من شهر رمضان يبحث الكثير على مواقع البحث الالكتروني عن دعاء النصف من رمضان وخاصة للميت، حيث قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان:" عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار".

دعاء النصف من رمضان للميت

اللهمَ يا رب اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافيًا عنِ المجْرمين.

اَللّهُمَّ يا رب ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم يا رب أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

اللهم يا رب افتح أبواب الرحمة والجنة لأبي المتوفى.

اللهم ارحم أبي برحمتك وارض عنه وبشره بروح وريحان.

اللهم اجعل والدي في جنات النعيم واكرم نزله وأدخله وأسكنه الفردوس الأعلى

اللهم ارزق والدي الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب

اللهم اغفر له ونذكر الشخص المراد قراءة الدعاء له.. وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله

اللهم فلان ونسمي الشخص، كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهم يا رب أرحم فلان ونسمي الشخص وأجعل قبوره نورا وضياء إلى يوم يبعث

اللهم اغفر ذنوب والدي وتجاوز عن سيئاته وأرحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقه من الخطايا والذنوب.

اللهم إن كان نمسى الشخص المراد الدعاء له.. محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته

اللهم اجعل قبر أبي حسن الجمال مد بصره وأنزل عليه نورا وفسحة وسرورا واملأ قبره رحمة من عندك ونورا وضياء.

اللهم احشره مع المتقين، اللهم احشره فلان ونسميه، مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين.

اللهم اجعل فلان ونسميه من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.

اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا.

ونقول في دعاء النصف من رمضان للميت.. اللهم إنه كان صائما لك، فأدخله الجنة من باب الريان.

ربي أسألك الجنة والفردوس الأعلى، وأكرم نزل أبي وارحمه واغفر له يا ألله.

اللهم يا بديع السموات والأرض يا خالق كل شيء يا حنان يا منان، أسألك أن ترحم أبي وتغفر له.

ربي أسألك الجنة والفردوس الأعلى لأبي واغفر له يا ألله.

اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته، وفي غربته ونسمي اسم الميت، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين

اللهم أنزله منازل الصديقين، اللهم أنزله منازل الشهداء، والصالحين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعل قبره حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، اللهم افرش قبره من فراش الجنة، اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من جفاف الأرض عن جنبيها، اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا إلى ظلمة القبر.

اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به

اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال

اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن فوقه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك.

اللهم انظر إليه نظرة رضا وأسكنه فسيح الجنان واغفر له يا رحمن

اللهم احشره مع المتقين إلي الرحمن وافدا يا أرحم الراحمين.

اللهم واظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك.

اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابه.

اللهم وثبت قدمه يوم تزل فيها الاقدام

اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.

اللهم اكتبه عندك من الصابرين

اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم افتح له أبواب جنتك وأبواب رحمتك أجمعين.

كذلك اللهم إجعل أبي من الذين اذا احسنوا استبشروا.

اللهم حرمه عن النار وثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته

اللهم إني أسألك صيامًا متقبلًا ودعاءً مستجابًا وعلمًا نافعًا: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يتقبل الله صيام المسلمين وأن يجيب دعائهم ويمنحهم العلم النافع.

اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة وتوبة ومغفرة: هذا الدعاء يعبر عن الأمنيات بأن يكون رمضان شهرًا مليئًا بالخير والبركة وأن يكون فرصة للتوبة والمغفرة.

اللهم ارزقنا الإخلاص في الصيام والقيام وتقبل منا: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يكون الصيام والقيام صادقين وخالصين لله وأن يتم قبولهم من قبله.

اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وفهمه وتدبره: هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يمنح الله المسلمين فهمًا وفهمًا أعمق للقرآن الكريم وأن يمكنهم من تدبره والتفكر فيه.

جعلنا الله لك من الصائمين والوقوفين، وجعلنا لك يوم رمضان بين الذين يذكرونك ويشكرونك. سبحانك ربي ما أعظم مكانتك وما أعظم بركاتك. هذا العالم علينا يا رب العالمين.

ربنا ارحمنا من رحمتك العظيمة على الصيام والوقوف، وإغلاق النظر وحراسة اللسان، فكل شيء يا الله يذل لك ويرفعه منك.

اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن ربنا حسب عهدك ووعدك لم نستعيذ بك يا الله من شر أنفسنا وشر ما فعلناه، وأنا أتنبأ لك بنعمك التي نالت علينا يا ربنا فاغفر لنا، فلا أحد يغفر الذنوب إلا أنت.

تبارك الله والحمد لك لا اله الا انت والله اكبر يا الله لا حول لي ولا قوة الا انت فاعزني يا رب بقوة منك ساعدني للصوم والقيام في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعيًا توفنا وأنت راضي عنا اللهم بلغنا رمضان من غير فراق لقريب ولا استمرارًا لمرض حبيب

اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الرحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا وأغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

دعاء لِلْمَيِّتِ مؤثر جدا

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن.

اللهم املأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.

اللهم اروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

دعاء الميت في القبر

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار.

اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.

اللَّهمَّ يا رب إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

دعاء للميت في رمضان، اللَّهمَّ يا رب إنّه عبدُك وابنُ عبدِك كان يشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُك ورسولُك وأنتَ أعلَمُ به منِّي إنْ كان محسنًا فزِدْ في إحسانِه وإنْ كان مسيئًا فاغفِرْ له ولا تحرِمْنا أجرَه ولا تفتِنَّا بعدَه.

أدعية ليلة النصف من رمضان 1444

فضل ليلة النصف من رمضان ودعاؤها