دعاء ليلة النصف من رمضان

شهر رمضان هو الشهر التاسعُ يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع في أيامه المسلمون (باستثناء بعض الحالات) عن الشراب والطعام مع الابتعاد فيه عن الشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس.

ويُعتبر شهر رمضان الكريم شهر المغفرة والرحمة، فإن صيام هذا الشهر فرض على كل مسلم ومسلمة ومن صام هذا الشهر الفضيل يأخذ الثواب والأجر العظيم، ويكون في كل يوم من أيام رمضان الكريم دعاء يمكن أن يدعوا به المسلم.

وبما أننا الآن نودع نصف رمضان نقدم لكم في هذا المقال بعض الأدعية المستحبة في ليلة النصف من رمضان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وخير الدعاء بأذنه تعالى:

- يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسعالمغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ، ومنتهى كل شكوى ، يا مقيل العثرات ، يا مجيب الدعوات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها .

- يا رباه يا سيداه يا مولاه، يا غاية رغبتاه، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد،ولا تشوه خلقي في النار ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء الله، زيادة : اللهم يا مفرج كل هم ، يا منفس كل كرب،يا صاحب كل وحيد ، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب ، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل ،ومنجي موسى ومن معه أجمعين ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم ، الذي تعتق فيه الرقاب ، وتغفر فيه الذنوب، ما أخاف عسره ، وتسهل لي ما أخاف حزونته . يا غياثي عند كربتي ، ويا صاحبي عند شدتي، ويا عصمة الخائف المستجير، يا رازق البائس الفقير، يا مغيث المقهور الضرير، يا مطلق المكبل الأسير . ومخلص المسجون المكروب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وتجعل لي من جميع اموري فرجًا ومخرجاً ، ويسرًا عاجلاً، يا أرحم الراحمين.

- اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين ، وأشعر فيه قلبي إنابة المخلصين ، بأمنك يا أمان الخائفين .

- اللَّهُمَّ لا تؤاخِذْنِي فِيْهِ بِالعَثَراتِ، وَأَقِلْنِي فِيْهِ مِنَ الخَطايا وَالهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنِي فِيْهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالآفاتِ، بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ المُسْلِمِينَ.

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