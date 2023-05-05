يوافق النصف من شوال 2023- 1444 في الكثير من الدول العربية يوم الجمعة الموافق 5 مايو/أيار 2023، وسيتحرى المسلمين هذا اليوم من أجل صيامه وقيامه تقرباً إلى الله عز وجل، وفيما يلي نقدم دعاء النصف من شوال، وأفضل أعمل هذه الليلة وفضل صيامها:

دعاء النصف من شوال

اللهمّ في النصف من شوال إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم يا رب نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد، وباسمك الأعظم فرّج عنا وعافنا واعف عنا، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، يا الله أحاطت بنا الذنوب والمعاصي، فاغفر لنا ولا تعاملنا بذنوبنا، فلا نجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدنا بها يا صمد.

اللهم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل مطمئناً في قبره وبشره بجنانك العظيمة وبشره بمغفرة ذنوبه وغفراناً عظيماً وقه عذاب النار.

اللهمّ يا رب إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم في ليلة النصف من شوال اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت.

أعمال ليلة النصف من شوال

قراءة القرآن الكريم

الصلاة

التسبيح

الاستغفار

الصدقة

قضاء الديون

التوبة من الذنوب

بر الوالدين

صيام النصف من شوال

يعتبر صيام يوم النصف من شوال من العبادات التي يمكن القيام بها في هذه الليلة، ويروي الأحاديث النبوية الشريفة أن صيام يوم النصف من شوال يكفر السنة الماضية من الذنوب، وكما يعد شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية والإيمان.