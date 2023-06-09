يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة

اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجا يخافك يا رب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم.

اللهم في الأيام العشر المباركات ارفعنا عندك في أعلى الدرجات وبلغنا أقصى الغايات، اللهم وارزقنا من جميع الخيرات في الحياة ويوم اللقاء.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك في اليوم السادس من ذي الحجة أن تقضي لنا حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار.

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور.

اللهم يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما.

اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب أني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل.

وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة.

وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم يا رب إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني.

اللهم يا رب اغفر ذنبي واحصن فرجي، وطهر قلبي.

اللهم يا رب ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم يا رب إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقض حاجتي، وآنس وحدتي، فرج كربتي، واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأنت بي بصيرا.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة

اللهم وسّع علينا برحماتك يا رحيم، وارزقنا السّلامة والعافية.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم أنتَ من وضعت حبّهم في قلبي، فلا تريني فيهم مكروها يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا ر ب في هذه الجمعة الطّيبة برحمتك، اللهم لا إله إلّا أنت وحدك، لا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهم أكرم عائلتي بالخير والسّلامة، واجعل لهم سبيلًا للنجاح والتوفيق مع كلّ خطوة.

اللهم ما بين جمعة مضت وجمعة أتت لنا بالخير نسألك من فضلك يا كريم أن تغفر لنا ذنوبنا ما بين الجمعتين.

اللهم استودعناك مع الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة ما أنت به أعلم من الهموم والأحزان.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة