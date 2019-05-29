بحث بعض الناس عن أدعية كل يوم في شهر رمضان المبارك، ويوجد لكل يوم دعاء خاص به، حتى نصل لليوم الثلاثون من الشهر الفضيل، ويكون الدعاء قد يرفع عن الناس البلاء ويغفر الذنوب، وهذه الأدعية تكون جميعها في مصلحة الإنسان لذا لابد أن يتابع الناس دعاء كل يوم.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان وثواب هذا الدعاء، وما هي مبطلات الصيام في نهار رمضان:

"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ".

فضل وثواب الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ أَلْفَ خَادِمٍ، وَ أَلْفَ غُلَامٍ كَالْيَاقُوتِ وَ الْمَرْجَانِ".

مبطلات الصيام في نهار رمضان :

الكثير منا يبحث عن أهم الأشياء التي تؤدي الي إبطال الصيام، ولهذا سوف نتعرف معاً علي بعض الأشياء التي يجب أن نتجنبها في نهار رمضان والتي تندرج تحت مسمى "مبطلات الصيام في شهر رمضان المبارك".

نجد أن مبطلات الصيام تدخل تحت عنوانين فرعيين هما الاستفراغ والامتلاء أما النوع الأول فهو يشمل الأشياء التالية (الجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام) والنوع الثاني يشمل ( المأكولات والمشروبات).

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