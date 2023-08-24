بداية شهر جديد وهو شهر سبتمبر، ومع كل بداية جديدة نأمل أن تحمل لنا الكثير من الأحداث السعيدة، ولذلك نلجأ إلى الدعاء والتقرب من الله طالبين أن تحمل لنا الأيام القادمة أحداث سعيدة، وفيما يلي دعاء بداية شهر جديد سبتمبر:

دعاء بداية شهر جديد سبتمبر

اللهم في دعاء بداية شهر جديد سبتمبر يا رب اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

يا رب يا الله أن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم خيراً، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم.

يا رب اجعل شهر سبتمبر شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم بداية شهر جديد نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر مايو، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

بداية شهر جديد سبتمبر ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللَّهُمَّ يا رب يا الله أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، ولكن هذا الإسناد فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق والنجاح فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

دعاء بداية شهر جديد سبتمبر، اللهم يا رب إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

دعاء دخول شهر جديد مكتوب

اللهم يا رب اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك استعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، واستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

دعاء بداية شهر أبريل مكتوب لزوجي وحبيبي

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لزوجي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

اللهم إني أسألك لزوجي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرًا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي.

اللهم يا رب في بداية شهر أبريل إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

بداية شهر جديد 9 اللهم يا رب وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلاً ميسرًا لحبيبي.

بداية شهر جديد اللهم اجعله بداية فرح

مع بداية شهر جديد 9 يا رب أنها بداية شهر جديد "شهر سبتمبر" ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللهم يا رب نسألك خير هذا الشهر الجديد، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

كلام جميل عن بداية شهر جديد

صباح جميل لإنسان أصيل، ألقى مثل طيبته مستحيل، يا رب عسى عمره طويل.

صباح الورد والتفاح والجاي بماي اللقاح للي سكن روحي خذا قلبي وراح

صباح الخير يا مصحصح يا عسل يا ورد متفتح انا أبى نهاري خير قلت برقمك اتصبح

أرمِ أحلامك في الفضاء كما ترمي طائرة ورقية، فأنت لا تعرف ما الذي ستعود به، حياة جديدة، أم صديق جديد، أم حب جديد، أم بلد جديد.

أن تدرك كيف تفكر، هذا بداية التغيير.

الحياة في نهاية المطاف تغلب، وإن بدا غير ذلك والبشر راشدون مهما ارتبكوا أو اضطربوا أو تعثرت خطواتهم، والنهايات ليست نهايات، لأنّها تتشابك ببدايات جديدة.

أحلى صباح لساكن القلب والروح شوفتك تكحل العين وتداوي الجروح

لا تقف في بداية الطريق إن وجدت صخرة، فهذه جزء من جسر ستبنيه يوماً لمستقبلك .

وجهتُكَ ليست مكاناً تصلُ إليه إنّما هي طريقة جديدة ترى بها الأشياء. قد تكون نهاية أشياء، بداية لأشياء أجمل .

رحلة النجاح، لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنّها تتطلب الاهتمام بالنجاح، والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة.

اللهم بداية شهر جديد

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم بداية شهر جديد اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده. ... اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره... اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره... اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده.

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