دعاء بداية شهر جديد

دعاء دخول شهر جديد الذي يمكننا ترديده في بداية الشهر من أجل الإستعانة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الشهر الجديد شهر خير وبركة علينا.

ويقسم لما من الخيرات والبركة أفضلها وأكثرها وأن يجنبنا شرور هذا الشهر وغيره من الشهور، فالدعاء سلاح المؤمن وإن الله جل وعلا يحب أن يستمع لعباده السائلين المُقرين بقدرته على العطاء والمنح، فهو القائل في الكتاب الحكيم " ادعوني استجب لكم " ولهذا فإن الحرص على الدعاء في كل المناسبات سواء كانت دخول شهر جديد أو يوم جديد أو غيره من الأمور التي نمر بها في حياتنا هي دليل على إستعانتنا الدائمة بالله ويكون حقاً على الله إذا ما ألححنا عليه وسألناه بأسمائه وصفاته أن يمنحنا من نحتاجه، وقد جاء دعاء دخول شهر جديد على النحو التالي :

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده.

اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره... اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

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