أهلاً بك في الشهر الجديد، ففي بداية هذا الشهر، يمكنك وضع أهداف جديدة وخطط لتحقيقها خلال الفترة القادمة، استغل هذه الفرصة للتفكير في ما حققته خلال الشهور الماضية وما تطمح لتحقيقه في المستقبل.

حاول أن تبدأ الشهر الجديد بكل حماس وتفاؤل، ولا تنسَ أن تعتني بنفسك وصحتك أثناء مواجهة تحديات الحياة اليومية، أتمنى لك شهرًا رائعًا مليئًا بالسعادة والتحقيقات والنجاحات، استمتع بكل لحظة وكن متفائلًا بالخير القادم، استغل هذا الشهر الجديد للتقرب إلى الله وتحقيق الخير في حياتك وحياة من حولك. ولا تنسى أن الدعاء قوة عظيمة، فاطلب من الله ما ترغب وأنت واثق بأنه القادر على تحقيقه. نتمنى لك شهراً مباركاً ومليئاً بالنعم والبركات!

ءوقد يكون الشهر الجديد فرصة لتطوير مهاراتك أو اكتساب معرفة جديدة. لا تتردد في استغلال الفرص التي تأتي في طريقك وتحويلها إلى تجارب إيجابية تساهم في تطويرك المهني والشخصي، وفيما يلي دعاء استقبال الشهر الجديد:

دعاء استقبال الشهر الجديد

أهلاً وسهلاً أيّها الشهر الجديد، نستقبلك بفرح وسرور،إليك دعاء استقبال الشهر الجديد:

اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربّي وربّك الله.

دعاء استقبال الشهر الجديد، نسأل الله أن يجعلك شهر خير وبركة على الجميع.

اللهم بلّغنا فيه ليلة القدر، واجعلنا ممن تغفر لهم الذنوب وتُعتق فيهم النفوس، وتُعَرّض فيهم الأسماء.

اللهم اجعل هذا الشهر فرصة للتغيير والتوبة، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا.

اللهم أعنا على طاعتك وإعمار وقتنا بالخيرات، واجعلنا من أهل الجنة في هذا الشهر وفي الشهور القادمة، اللهم آمين.

اللهم تقبل دعائنا واستجب لنا، إنك أنت السميع العليم، اللهم آمين.

اللهم أعنا على صيامه وقيامه بإخلاص وتقوى، وارزقنا فيه العتق من النيران.

اللهم يا رب بلّغنا إلى رضوانك وجنتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا ممن تُبشرهم الملائكة بالجنة.

اللهم ارزقنا الاستغفار في هذا الشهر، واغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا، واجعلنا من عتقائك من النيران.

اللهم اجعل هذا الشهر عوناً لنا على طاعتك، ولا تجعله علينا شهراً فاقداً ونائياً.

اللهم ألهمنا الاجتهاد في عبادتك، واجعلنا ممن ينالون رحمتك وبركتك في هذا الشهر.

اللهم ارزقنا الصحة والعافية، واجعلنا ممن يستغلّون أوقات هذا الشهر في طاعتك وعبادتك.

اللهم أعنا على ترك المعاصي والبدع، وأكرمنا بالتقوى والإيمان.

اللهم ارحمنا واغفر لنا، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال، ولا تردنا خائبين ومنحرفين عن رضاك.

اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين، واجعلنا من المحافظين على الصلاة والصيام.

أدعية بداية شهر جديد

إليك بعض الأدعية التي يمكنك أن تدعو بها في بداية شهر جديد:

اللهم بارك لنا في هذا الشهر وفي أوقاتنا وأعمارنا، واجعله شهر خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين.

اللهم أعنا على صيامه وقيامه بإخلاص وتقوى، واجعلنا ممن تغفر لهم الذنوب وتعتق فيهم النفوس.

اللهم ألهمنا التفكير الإيجابي والتوكل عليك في مواجهة التحديات والصعاب التي قد تواجهنا خلال هذا الشهر.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤونه ويعملون بتعاليمه، واجعله شفيعاً لنا يوم القيامة.

اللهم اجعل هذا الشهر فرصة للتوبة والاستغفار، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واجعله خاتمة لنا بالعتق من النيران.

اللهم يا رب ارزقنا السعادة والفرح في هذا الشهر، وألبس قلوبنا بالاطمئنان والسكينة.

اللهم يا رب اجعل هذا الشهر فرصة للعمل الصالح والإحسان، ووفقنا لبذل المساعدة والعطاء للآخرين.

اللهم يا رب اجعل هذا الشهر بداية خير وتحقيق للأماني والأحلام، واجعله شهرًا مباركًا علينا وعلى الجميع.

اللهم يا رب اجعلنا من الذاكرين والشاكرين، واجعلنا من العباد الذين يحبونك ويحرصون على طاعتك.

اللهم يا رب أعنا على الاجتهاد في طاعتك، واجعل هذا الشهر فرصة لتطوير علاقتنا بك وتقوية إيماننا.

كلام جميل عن بداية شهر جديد

لنستقبل شهرًا جديدًا بالتفاؤل والأمل، فهو فرصة لبناء غدٍ أفضل والتغلب على التحديات. فلنترك الماضي وراءنا ونسعى لبناء مستقبل مشرق.

شهر جديد لا نعلم ما يضمه من أحداث، يارب اكتب لنا السعادة به.

في بداية هذا الشهر الجديد، نتمنى أن تتحقق أمانينا وتحمل لنا نجاحات وتحقيق أهدافنا. فلنكن واثقين بأن الحظ سيحالفنا ونجعل من هذا الشهر قصة نجاح وتحقيق أحلام.

صباح بداية شهر جديد، صباح شهر جديد "اسم الشهر"، عسى يكون شهر حلو على الجميل.بداية شهر جديد، اللهم اكفنا شره، واحفظنا من المنافين.

غدا بداية شهر جديد اللهم اكتب لنا الخير والتوفيق في هذا الشهر الجديد.

بداية شهر جديد اللهم نبدأ الشهر بلطفك، يارب اجعله شهر خيرا وبركة.

أجمل كلام جميل عن بداية شهر جديد، انها بداية شهر جديد ربنا اجعله شهر لا يضيق صدرنا به.

دعاء دخول الشهر الهجري الجديد

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

مع بداية السنة الجديدة اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهم يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همِّنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.

اللهم اجعلها بداية فرح ونهاية كل هم يارب استودعك أمي وأبي وكل أحبابي وأيامي القادمة فأجعلها حاملة الخير والفرح والتوفيق يارب.

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وارضَ عنَّا في الدنيا والآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب، يا رب العالمين.

اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، واشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم يا رب أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

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