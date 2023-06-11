عبارات التخرج من المدرسة، يعتبر يوم التخرج من المدرسة أجمل أيام العمر ومن أكثر الذكريات التي تحفر في العقل لأنّه يشعر في ذلك اليوم بأهميته، ويبدأ أول خطوة في اتجاه حياته التي خطط لها ليحصد نتيجة ما تعلمه في واقع الحياة، والتخرج من أهم الأشياء في حياتنا وتقديراً منا لذلك كتبنا لكم أجمل وأحلى عبارات التخرج من المدرسة.

عبارات التخرج من المدرسة

من عبارات التخرج من المدرسة الحمد لله على تحقق ما كان بالأمس مجرد حلم، حلم تخرجك من الثانوية وجعل الله من طريقك كله توفيق ونجاح.

هانت كل الصعاب ودللت كل العقبات، ودامت الأفراح والنجاحات هنيئا لك التخرج وأدعوا من الله أن يبلغك أعلى المراتب.

الحمد لله جاء اليوم المنشود يوم تخرج أختي غاليتي مبارك عليكي تخرجكي، وعقبال الماجستير والدكتوراه بإذنه إن شاء الله.

مبارك تخرجك يا غالي، فهذه مجرد بداية نجاحات أكبر وأكثر، أنت نجم في طور البزوغ والتكوين، أسأل الله لك بمزيد من النجاح والتألق والتميز.

مبروك لك تخرجك، فأنت تستحق ذلك بعد كل الجهد والعمل الذي بذلته من أجل تحقيق حلم التخرج هذا وتحقيق أهدافك، أنتالآن في بداية طريق البحث عن أحلام وآفاق جديدة، أنت الآن في صدد البحث عن هويتك.

عليك بالمزيد من المثابرة والعمل الجاد وحصد المزيد من التألق والنجاح مبروك تخرجك، حقا جعلتنا جميعا فخورين بك وبنجاحك.

صباح اليوم ليس كباقي الصباحات، صباح مليء بالأمل الفرحة والبسمة، صباح زف فيه خبر تخرجك زف فيه خبر تكليل سنوات من السهر والعمل الجاد بالنجاح، مبروك هذا التخرج.

عبارات تهنئة التخرج من المدرسة

ألف ألف مبروك تخرجك من ثانوية "اسم المدرسة" يا بعد روح روحي اللهم اجعله من أبناءك الصالحين القائمين على خدمة الدين والوطن.

من أجمل عبارات تهنئة التخرج من المدرسة، انتهى مشوار طويل فيه حزن وفرح ومشاعر خوف وتوتر ومشاعر جميله وغدًا سترفعين قبعة تخرجك من الثانوية بكل فخر الف مبروك ويا رب أشوف تخرجك من الجامعة والدكتوراه وتحقيق كل الأحلام.

غنت الدنيا أغانيها بأكملها، تخرجت وكبرت امانيها تخرجتي ونلتي الحلم، طويتيها مشاويرك، ويا بخت عام ضوى أيامه بيوم تخرجك، مبروك يا أجمل خريجة خريجتي بمثابة نجمة أو ربما هي النجوم بذاتها مبروك التخرج من الثانوية حبيبتي.

مبروك التخرج من الثانوية وفرحة تخرجك تزيد ها لدنيا فرح ويا حظ عام صرتي فيه خريجة وعقباً الأفضل إن شاء الله.

أفتخر بك كثيرا ولا يوجد أعظم من تخرجك وفخرنا بك الف مبروك تخرجك من الثانوية وعقبا الجامعة ان شاء الله.

صباح اليوم ليس كأي صباح، صباح أمل و بسمة وفرحة صغيراتي خريجات ثانوية "اسم المدرسة" تخرجك فرحة عمر مو تاريخ عادي ألف مبروك خريجاتنا وبالتوفيق يا رب.

تحقق ما كالف ن بالأمس حلم مبروك تخرجك من الثانوية يا أجمل خريجة يا رب طريقك كله توافيق واشوفك شيء كبير يا فخر العائلة.

ألف مبروك التخرج من الثانوية العامة يا أغلى شخص وأحب الناس على قلبي، ربي يوفقك ويعينك لبلوغ الدراسات العليا.

كلمة تخرج من المدرسة الثانوية

بتخرجك من المدرسة الثانوية تناثرت من ثغر السماء درر، وتألقت روضات الدنيا مزدانة بعبير الزهور وأنت عطرها الفواح، أثلجت صدري في هذه الفرحة.

مهما كتبت لك من عبارات وكلمات عن التخرج، لم أجد لك أصدق من الدعاء بأن يوفقك الله في حياتك القادمة.

لكل من جد واجتهد في دراسته حق في النجاح.

فرحة التخرج فرحة لا تساويها فرحة، فادرس بجد لكي تتألق بنجاحك العظيم.

التخرج من المدرسة الثانوية هو نهاية التعلم وبداية رحلة طويلة تمتلئ بالأمل، والعمل، والتفاؤل.

يا طيور النورس جائتني مغردة تزف إليّ أغاني الفرح، بخبر كان الفؤاد يعد لسماعه الدقائق، والثواني بنجاحك وتخرجك.

النجاح هو ضوء الصباح، تراه مع شقشقة انتصاراته، وتنصت إلى تغريد إنجازاته، وتلمّس نتائجه على أرض الواقع، ولا يمكنك أن تحجب ضوءه.

للتخرج ذكرى لا تنسى بعد مرحلة من الكفاح والنجاح والإصرار على تحقيق النجاح، والتخرج هو ثمرة النجاح والتفوق الذي بذل على مدار المشوار التعليمي كاملاً.

نشاركك أجمل لحظات عمرك والانتقال إلى مرحلة جديدة، مبارك التخرج وإن شاء الله أيام قادمة سعيدة.

التخرج نهاية لرحلة قصيرة، وبعدها تبدأ رحلة أطول وهى رحلة الحياة العملية متمنياً لكم حياة ناجحة موفقة.

ناس تنتظر عيد الفطر، وناس تنتظر عيد الاضحي، وأنا انتظر يوم نجاحك في كلّ لحظة.

كلمات عن التخرج والوداع

من كلمات عن التخرج والوداع، اليوم عيد وبنجاحك الكل فرحان وسعيد.

انتهت أيام حفظ الدروس أما الآن فصار وقت ألف ألف مبروك.

لم أكن أعلم قبل هذا اليوم العظيم ، أن تخرجك يا أعز الأحباب سيجعلني ألمس السماء بيدي وأعيش روعتها.

مبارك النجاح يا سالك دروب العلم، ويا حافر الصخر، ويا صاحب الجهد الدؤوب.

اليوم مبتسم لك القمر وتزينت لك السماء فقد حققت أمالك.

لقد نلت ما ترجو من تعب الليالي،تستحق أغلي الهدايا ،ألف مبروك.

إصرارك سر تفوقك وصبر ك هو الذي يميزك ومثابرتك تحقق لك النجاح الذي تستحقه.

أدعو الله أن يكون دربك الفلاح يا أعز الأحباب.

أقدم لك أجمل التهاني والأماني بمناسبة نجاحك.

أسال الله أن يديم عليك التفوق والنجاح في دراستك.

لا أملك سوي القليل من الكلمات لترسم لك فرحة قلبي بنجاحك يا أغلي وأعز الأحباب.

تمتزج العبارات والكلمات وتتحرك الأنامل لتكتب إليك أسمي وأرق التهاني بمناسبة نجاحك.

أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي

عبارات بمناسبة التخرج من الجامعة