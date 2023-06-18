شهر ذي الحجة من أفضل شهور العام، وتزداد العبادات في هذا الشهر الفضيل لعظيم الأجر الذي يناله المسلم عند قيامه بالطاعات والعبادات، ويكثر البحث على محرك البحث الالكتروني "جوجل" عن دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023-1444، وفيما يلي دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023-1444 من القرآن الكريم، والسنة النبوية.

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023-1444