شهر ذي الحجة من أفضل شهور العام، وتزداد العبادات في هذا الشهر الفضيل لعظيم الأجر الذي يناله المسلم عند قيامه بالطاعات والعبادات، ويكثر البحث على محرك البحث الالكتروني "جوجل" عن دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023-1444، وفيما يلي دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023-1444 من القرآن الكريم، والسنة النبوية.
دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023-1444
- اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله.
- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه هِلالُ رُشْدٍ وخَيْر.
- اللهم يا رب سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام.
- يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله، الله ربي لا أشرك به شيئا.
- اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير. الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.
- اللهم عشر طهور تظهر بها صحائفنا من الخطايا والآثام.
- اللهم عشر توبة وغفران، اللهم عشر تنثير بها بصائرنا.
- اللهم ادخل علينا العشر من ذي الحجة آمنين سالمين معافين.
- اللهم بلغنا يوم عرفة وعيد الأضحى ونحن وأهلنا وأحبتنا في أحسن حال.
- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصّالحين.
- اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين.
- اللهم غفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل.
- وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك. أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني.
- اللهم يا رب أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدا ما أبقيتني لصلاة الفجر لقضاء الحوائج.