العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام على الإطلاق، حيث تبدأ معها النفحات الطيبة التي يفوح عطرها على سلوكيات المسلمين الطيبة التي تظهر جليا في المنافسة في العبادة بمختلف أشكالها ففيهم يغفر الله ذنوب العباد، ويرفعهم درجات ويتوب عليهم، فاغتنم تلك الأيام الفضيلة والمباركة بالأعمال الصالحة بالصوم أو الدعاء أو قراءة القراة والتسبيح والتكبير والتهليل وبالإستغفار والصدقة وكل عمل صالح له أن يقرب بين العبد والله تعالى عز وجل.

وقد أخبرنا محمد صلي الله عليه وسلم عن أفضل الاعمال في عشر ذي الحجة حيث قال صلى الله عليه وسلم "ما العمل في أيّام أفضل في هذه العشرة"، قالوا ولا الجهاد، قال، "ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء"

أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة 1444

الإجتهاد في الصلاة والنوافل

روى ثوبان رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، "عليك بكثرة السجود لله فإنّك لا تسجد لله سجدة إلاّ رفعك إليه بها درجة، وحط عنك بها خطيئة".

التوبة والاستغفار

من أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة 1444 والتي تقرب العبد من ربه، شريطة أن تكون نيته صادقة هي التوبة والاستغفار.

صيام يوم عرفة

ومن الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة صيام يوم عرفة، وأيام العشر من ذي الحجة ما إستطاع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال عن صوم يوم عرفة، "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (رواه مسلم)، وذلك لمن كان في غير موضع الحج، فمن كان في عرفة حاجاً فإنّه لا يستحب له الصوم، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا

التهليل والتكبير والتحميد

الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد من أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة لذلك يجب على المسلمين الإلتزام بالذكر الدائم في هذه الأيام والتهليل والتكبير والتحميد

الصدقة

تعتبر الصدقة من أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة ففيها طهارة للنفس ومحو للذنب وفيها ثواب عظيم وبخاصة إذا كانت في الأيام العشر من ذي الحجة.

الدعاء

من أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة 1444 الدعاء، ادع ربك بكل ما تتنمى وتريد فهو المستجيب.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة