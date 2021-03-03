دعاء رفع البلاء والمصائب والكرب عن المسلمين

دعاء لدفع هذا الوباء والبلاء عن جميع المسلمين والمسلمات، وبسبب الوضع الراهن واٌزدياد أعداد الإصابات بوباء فيروس كورونا سنتوجه إلى الله تعالى بقراءة دعاء مقاتل بن سليمان بنية شفاء المرضى ورفع هذه الغمة عن هذه الأمة.

بسم الله الرحمن الرحيم

إِلهي‌ كَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنا أَنا وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجائِي‌ مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ إِلهي‌ إِذا لَمْ أَسْأَلُكَ فَتُعْطِني‌ فَمَنْ ذَا الَّذِي‌ أَسْئَلُهُ فَيعْطِيني‌ إِلهي‌ إِذا لَمْ أَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لي‌ فَمَنْ ذَا الَّذِي‌ أَدْعُوهُ فَيسْتَجِيبُ لي‌ إِلهي‌ إِذا لَمْ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فَتَرْحَمُني‌ فَمَنْ ذَا الَّذِي‌ أَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فَيَرْحَمُني‌ إِلهي‌ فَكَما فَلَقْتَ البَحْرَ لِمُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ وَنَجَّيتَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي‌َ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُنَجِّيَني‌ مِمّا أَنَا فِيهِ وَتُفَرِّجَ عَنِّي‌ فَرَجاً عاجِلاً غَيْرَ اجِلٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

أدعية التحصين من فيروس كورونا

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ :( مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ).

دعاء التحصين من فيروس كورونا: ما مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ، قَالَ : ( أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ ) رواه مسلم (برقم 2709 ).

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : ( أَصَلَّيْتُمْ ؟ ) فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ : ( قُلْ ) ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : ( قُلْ ) ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : ( قُلْ )، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) .

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