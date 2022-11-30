ما هي الأدعية التي دعا بها زكريا عليه الصلاة والسلام؟ جميعنا يعلم قصة النبي زكريا عليه السلام وما حلّ به بعد أن تقدم به العمر، وأخذ الشيب من رأسه كل مأخذ، وكانت زوجته أيضاً قد تقدم بها السن، ولم تلد له من الولد ما تقر به عينه، ويحمل من بعده اسمه، وقد ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف العديد من الأدعية التي دعا سيدنا زكريا بالمستحيل، نوردها على النحو الآتي:

دعاء سيدنا زكريا بالمستحيل

دعاء سيدنا زكريا الخفي،رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) "سورة الفرقان:74".

ما هو اليوم الذي دعا فيه سيدنا زكريا؟

اليوم الثالث هو اليوم الذى استجاب فيه الله لدعاء سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، فرزقه الله تعالى بالابن الذى كان يحلم به، وهذا أكبر دليل على أنه ليس على الأرض شيء مستحيل.

ما هي السورة التي دعا فيها سيدنا زكريا عليه السلام؟

سورة مريم أكثر من السورتين الأخريين

سورة آل عمران فى الآيات من 38 إلى 40.

أدعية سيدنا زكريا للإنجاب

اللهم إني على بابك، جئتك فقيرًا ذليلًا لرحمتك وعطائك، اللهم أكرمني بذريّة طيّبة مباركة، اللهم لا تحرمني هذه النعمة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا مقدّر المنايا، ياواسع العطايا، لا تحرمني زينة الحياة الدنيا، وأكرمني بولد صالح تقرّ عيني به يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا منزِل المنّ والسلوى، يا سامع الدّعوى، يا شاهد النّجوى، ارزقني يا ربنا ذريّة طيّبة تقرّ عيني بها، يا مجيب الدعوة.

اللهم يا رازق الحكمة للقمان، ومفهّم سليمان، وأعجزت قوم محمدٍ بالقرآن، ارزقني من لدنك ذريّة طيّبة، تعبدك وتستغفرك وتكون سببًا لدخولي الجِنان.

اللهم يا قويّ يا شديد، يا فعّالا لما تريد، أكرمني من لدنك بولد صالح تقرّ عيني به، إنك أنت اللطيف الرشيد.

اللهم ربّ الأنام، مسخّر الأنعام، يسأل هل من داعٍ والناس نيام، أكرمني يالله بولد صالحٍ، أسعد به في الدنيا والآخرة، ياذا الجلال والإكرام.

اللهم أخرج من أصلابنا وأرحامنا ذريّة طيّبة تعبدك، وتستغفرك يا أرحم الراحمين.

يالله، يا حيّ يا قيّوم، ياذا الجلال والإكرام، يا الله هب لي ولدًا صالحًا تقرً عيني به في حياتي، ويدعو لي بعد مماتي، يا سابغ النعم، ياذا المنّة والكرم.

اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، اللهم إنّا فقراء لإجابتك وكرمك، اللهم هب لي ذريّة طيّبة تسعد بها نفسي، ويقوى بها بأسي، يا رحيمًا بالجنّ والناس. اللهم فاطر السماوات والأرض، جامع الناس في يوم الحساب والعرض، اللهم أكرمني بذرية صالحة، تكون شفيعة لي يوم القيامة، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من أنزلت الكتاب بلا ريب، يا عالم ما في الغيب، يا متكفّلًا برزق الجَيْب، ارزقني يا ربنا ذريّة طيّبة أسعد وأهنأ بها، إنك أنت السميع المجيب.

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

دعاء ليلة الجمعة للفرج

دعاء الشتاء للفقراء