فضل الدعاء في شهر محرم، شهر محرم هو أول شهور السنّة الهجرية، ومن أعظم الشهور وأفضلها، وهو من أكثر الأشهر التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات، ويغفر للمؤمن الذنوب والمعاصي، ويعد أحد الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}.

فضل الدعاء في شهر محرم

فضل الدعاء في شهر محرم فهو من أحب الشهور إلى الله سبحانه وتعالى ويستحب فيه القيام بالأعمال الصالحة ومن أهم الأعمال التي يستحب القيام بها في هذا الشهر هو الدعاء، لأنه الدعاء في هذا الشهر له فضل عظيم، وفيه يغفر للمؤمن الذنوب والمعاصي ويقربه من الله تعالى، وأجر الدعاء في هذا الشهر يكون أجر مضاعف، ويستحب في هذا الشعر التقرب من الله من خلال الأدعية التي يذكر فيها اسمه كثيرًا، وكذلك الأدعية المذكورة في القرآن الكريم وكذلك يجب التركيز على الدعاء في اليوم العاشر من شهر محرم والذي يطلق عليه اسم يوم عاشوراء.

دعاء عاشوراء

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، والرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

أفضل الأعمال في شهر محرم

الصيام لأن أجر الصيام يكون مضاعف خلال هذا الشهر ومن أكثر الأيام التي يستحب الصيام فيها هو اليوم العاشر من شهر محرم والذي يطلق عليه اسم يوم عاشوراء.

الإكثار من الدعاء في هذه الأيام الصالحة

التقرب من الله تعالى بالأدعية التي يذكر فيها اسمه وكذلك الأدعية الموجودة في القرآن الكريم.

الاستغفار

الصلاة على النبي

بر الوالدين

كثرة ذكر الله تعالى.

قراءة القرآن الكريم.

الصدقة على الفقراء والمساكين.

أجمل الأدعية في شهر محرم

اللهم إني أسألك في العام الهجري الجديد أن ترضى عنا تسمع دعائنا، وتهدينا إلى الطريق المستقيم.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم بارك لنا في عامنا الجديد، اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيه.

اللهم إنك أنت ربي خلقتنيوأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

اللهم فرج همنا، وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.

أحكام شهر محرم

تحريم القتل في الأشهر الحرم.

صيام شهر الله المحرم، ورد عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "أفضلُ الصِّيامِ بعد شَهرِ رمضانَ شهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحَرَّمَ، وأفضَلُ الصَّلاةِ بعد الفَريضةِ قيامُ الليلِ".

يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، لذا فإن صيامه فضل، وقد ورد عن ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه".

متى يوم عاشوراء ٢٠٢٢

من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس/آب، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، ويعد صيام عاشوراء سنة مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت إلى ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء".

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢

الأيام البيض لشهر محرم 2022