يوم الجمعة هو يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يوم الجمعة يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه.

وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء صباح يوم الجمعه، دعاء صباح يوم الجمعة تويتر، دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق، دعاء ما قبل غروب شمس يوم الجمعه،دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان.

دعاء صباح يوم الجمعه

اللهم في صباح يوم الجمعة بلغنا ما نود وهب لنا رزقاً لا يُعد وإجعل لنا دعوة لا تُرد.

اللهم في يوم الجمعة اجعلنا محسنين الظن بك دائماً وأبداً واجعل عاقبة أمرنا فرحاً.

اللهم عطر جمعة أحبتي بالإيما، وأنر قلوبهم بالقرآن، وارزقهم من حيث لا يحتسبوا.

اللهم في صباح يوم الجمعة إجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك.

الجمعة خير الأيام وأنتم خير الأحباب أدام الله بيننا المودة ولكم من القلب أخلص الدعاء ومن الجمعة نو وضياء وأن تملأ حسناتكم ما بين الأرض والسماء، جمعة طيبة مباركة.

اللهم في يوم الجمعة اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة.

اللهم في صباح الجمعة اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والر احة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والرحمة للميت والإجابة لمن دعاك، اللهم آمين.

دعاء صباح يوم الجمعة تويتر

يارب طمن قلبي وفرج همي اللهم لاتحملني مالا طاقة لي به اللهم لاتفجعني فيمن احب اللهم اني اعوذ بك من فجاه النقم.

اللهم في هذا الصباح أُكتب اليُسرَ لمن يعاني العسر والراحةَ لمن به هم والسعادةَ لكل محزون والشفاءَ لكل مريض والإجابة لمن دعاك.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.

إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَه يُصَلونَ علَى النَّبِيِّ يَا أيها الَّذينَ آمنُوا صَلُّوا عَلَيه وسَلِّمُوا تَسلِيماً.

اللهم في يوم الجمعه بلغنا ما نود وإجعل لنا دعوه لا تُرد وهب لنا رزقًا لا يُعد وافتح لنا بابًا إلى الجنه لا يُسد.

اللهم ارزقنا في يوم الجمعه رضا القلب، وسكينة النفس، وراحة البال.

ربي قد أهلكني المرض ، وفاق الألمُ قوة جسدي، يارب منك رحمة يقلُ بها وجعي ومنك رحمة يزولُ بها بأسي اللهم اني وكلتك امري فكُن لي خير وكيل.

اللهُم في يوم الجمعة ارحم كل ميت إنقطع عمّله وبات وحيداً تحت التراب,اللهُم برد تربتهم وأنسّ وحشتهم وأغفر ذنوبهم وأجعل الفردوس دارهم.

اذكروا موتاكم بدعوة فلعل غداً عندما نرحل يأتي من يذكرنا بدعوة ونحن تحت التراب ! اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين في كل مكان.

اللهُم في يوم الجمعة ارحم ابي اللهُم برد تربته وأنسّ وحشته واغفر ذنوبه وأجعل الفردوس داره.

اللهم في يوم الجمعة أجعلها من الضاحكين المستبشرين بجنتك الشاربين من حوض نبيك ربي أغفر لها و أرحمها برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهُم إجعلنا في يوم الجمعه ممن عفوت عنهُم، ورضيت عنهُم ، وغفرت لهُم، وحرمتهُم من النار، وكتبت لهُم الجنّة.

في كُل لحظة من لحظات حياتك أنت بحاجة إلى الله ، إن لم ترجع إليه اختيارًا رجعتَ إليه اضطرارًا.

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق

اللهم في يوم الجمعـة المبارك أسألك أن ترزقني السعة في رزقي، اللهم إن كان رزقي في السماء، فأنزله إلي في الأرض، وإن كان في باطن الأرض فأخرجه لي بفضلك يا رب العالمين. إلهي في هذا اليوم المبارك أسألك أن تقرب إلي رزقي البعيد، وأن تيسره إليّ، اللهم وإن كان قليلًا فأكثره من كثير خزائن عطاياك التي لا تنفذ أبدًا يا رب العالمين.

اللهم في يوم الجمعـة المبارك أسألك الرزق والغنى، اللهم أنت ربّ السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا أجود الأكرمين.

اللهم فك كربتنا في آخر ساعات يوم الجمعة، ولا تجعلنا ممن عاشوا في ضيقٍ وضنك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فأكرمنا بما يليق برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين.

إلهي في يوم الجمعـة المبارك أسألك يا رازق السائلين أن ترزقني رزقًا كثيرًا من غير كدّ ولا تعب، اللهم يا رحيم المساكين ووليّ المؤمنين بارك لي في زرقي وأكثر لي فيه يا قاضي حوائج السائلين.

اللهم في هذه الجمعـة المباركة يا ربنا ويا رب كلّ شيء، وربّ العرش العظيم، أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه يا أرحم الراحمين.

دعاء ما قبل غروب شمس يوم الجمعه

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم إني اسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق، اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة لأعز الناس

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