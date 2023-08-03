الجمال يشمل العوامل الجسدية والروحية والثقافية، وقد يكون لديك تصورات مختلفة عن الجمال وما يمثله بالنسبة لك، ولكن يمكن تعريف الجمال على أنه يتعلق بمظهر الجسم والوجه والملامح. يتضمن الجمال الجسدي ما يتعلق بالجلد والشعر والعيون والشكل العام للجسم، ويتعلق بطبيعة الشخص وكيفية تعامله مع الآخرين والعالم من حوله، ويعتبر الجمال مرتبط بالفن والإبداع.

الجمال ليس محددًا بشكل ثابت ولا يجب أن يكون مصدرًا للضغط أو القلق، وهو شيء شخصي ويعبر عن تنوع البشر وثقافاتهم المختلفة، فيما يلي دعاء عجيب لزيادة جمال الوجه والجسم:

دعاء عجيب لزيادة جمال الوجه والجسم

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا

دعاء قد تجد فيه الطمأنينة والدعم الروحي، والذي قد يؤثر إيجابيًا على جمالك وصحتك:

اللهم اجعلني جميلاً في الداخل والخارج، وبارك لي فيما أعطيتني من نعمة، واجعلني شاكرًا لك دائمًا على جمالي وصحتي. اللهم اجعل نور وجهي وجمالي ينعكس على حسن تصرفاتي وأخلاقي. اللهم اجعلني قويًا بالعلم والإيمان، وأكرمني بالحياء والتواضع. اللهم ألهمني الصحة والعافية، واحفظ لي نعمة الجمال والصحة والسعادة. آمين.

أقوى دعاء لزيادة الجمال

اللهم حسن خَلقي وأحسن خُلقي.

اللهم اجعلني جميلًا بارزًا وبلا عيوب.

اللهم زيّني بزينة الإيمان واجعلني حبيبًا لديك.

اللهم اجعل وجهي نورًا واجعل قلبي نورًا واجعل في لساني نورًا واجعل في سمعي نورًا واجعل في بصري نورًا.

اللهم إني أسألك حسن الخُلق وحسن الخَلق.

دعاء يجعل وجهك كالبدر في ليلة تمامه

اللهم يا رب لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهم يا رب أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة أرحمني برحمتك.

دعاء يجعلني جميلة في عيون الناس

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما ، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

اللهم يا رب رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا وناصرا، آمين يا رب العالمين.

دعاء الجاذبية

يا رب يا الله ألف بيني وبين الخلائق كلهم أجمعين كما ألفت بين آدم و حواء، وكما ألفت بين موسى وطور سيناء، وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمته رحمهم الله، وكما ألفت بين يوسف و زليخا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

اللهم اجعلني جميلة في عيون خلقك أجمعين.

يا رب إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري.

يا رب ارفعني بأخلاقي ولا تجعل في قلوب الناس شيء علي، ولا في قلبي شيء عليهم، واجعل سيرتي حسنة وأحسن ذكري بينهم في حياتي وبعد مماتي يارحمن يارحيم.

ربي لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ماعندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنر وجهي وحسن خُلقي وخَلقي.

دعاء لزيادة جمال الشعر

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين أو ما دونها، اللهم حسن خُلقي وخَلقي، وأنبت شعري نباتاً حسناً، وأنعم علي بطول الشعر وحُسنه.

يا من يُمسك السماوات والأرض أن تزولا احفظ شعري من التساقط واجعله قوياً كثيفاً.

يا أرحم الراحمين" 3 مرات" جدد لي شعري وحسنه وطوله.

اللهم أنبت شعري يا قوي يا متين.

اللهم أطل شعري ودلي شعري ورد شعري أحسن ما كان عليه.

دعاء البياض

أسألك اللهم أن تحي قلبي بنورك كما أحييت قلوب أنبيائك وتوقظ قلبي من الغفلة وتطهره من الغل، وتوفقني إلى طاعتك، وتسبل علي سرادقات سرك وتغني فقري وتجبر كسري وتعطيني سؤالي.

اللهم ألف بيني وبين الخلائق كلهم أجمعين كما ألّفت بين آدم و حواء، وكما ألّفت بين موسى وطور سيناء، وكما ألّفت بين سيدنا محمد صّلى الله عليه وسلم وبين أله رضي الله عنهم وأمّته رحمهم الله، وكما ألّفت بين يوسف و زليخا قد شغفها حبّاً إنا لنراها في ضلال مبين.

بسم الله العزيزِ المُعتزِ بِعلو عِزِّهِ عزيزاً وكلُ عزيزٍ بعزةِ اللهِ يعتزون، يا عزيزُ تعززتُ بعزتكَ فمن اعتزَ بعزتكَ فهو عزيزٌ لا ذلَ بعده، ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليلٌ لن يُعز أبداً، إنَّ الله قويٌ عزيز وإنهُ لكتابٌ عزيزٌ، وينصركَ اللهُ نصراً عزيزاً، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ يحبهم ويحبونه اللهم أعزني في عيون خلقك وأكرمني بينهم.

يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، الذي دحى الأرض وأخرج منها الأنهار والأشجار والنبات والأشجار فالق الحب والنوى، علم السر والإجهار لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو الواحد القهار.

السورة التي تزيد من جمال الوجه

سورة القمر.