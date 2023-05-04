لا شك أن كثيراً من السيدات تعاني من مشاكل كثيرة في الشعر بالرغم من علاجها، وعلى النساء ألاّ تستسلم، وأن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لتطويل وتكثيف شعرها، لذا إليكم أجمل دعاء لتطويل الشعر.

دعاء لتطويل الشعر

يا إلهي يا حي يا قيوم، يا من يزرع الشجر اجعل شعري بعظمتك أطول وأقوى.

بسم الله العزيزِ المُعتزِ بِعلو عِزِّهِ عزيزاً وكلُ عزيزٍ بعزةِ اللهِ يعتزون، يا عزيزُ تعززتُ بعزتكَ فمن اعتزَ بعزتكَ فهو عزيزٌ لا ذلَ بعده، ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليلٌ لن يُعز أبداً، إنَّ الله قويٌ عزيز وإنهُ لكتابٌ عزيزٌ، وينصركَ اللهُ نصراً عزيزاً، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ يحبهم ويحبونه اللهم أعزني في عيون خلقك وأكرمني بينهم.

اللهم يا رب أنبت شعري يا قوي يا متين.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أقضي حاجتي وآنس وحدتي وفرج كربتي وأجعل لي رفيقاً صالحاً كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً فأنت بي بصيراً يا مجيب المضطر إذا دعاك أحلل عقدتي وآمن روعتي يا إلهي يا من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى في كل أمور حياتي وجميعها.

أفضل دعاء لتطويل الشعر بسرعة، اللهم أطل شعري ودلي شعري ورد شعري أحسن ما كان عليه.

اللهم يا حي يا قيوم يا منبت الأشجار يا فالق الحب والنوى أطل لي شعري يا أكرم الأكرمين.

اللهم رد لي شعري وأخرج كل العيون التي أصابتني في شعري.

اللهم رد لي شعري أحسن ما كان عليه، وأجمل ما كان عليه، وأطول ما كان عليه.

ربي وعقدت عني الحد والحديد والبأس الشديد وكل إنسان عنيد والجن على التأكيد وكل شيطان مريد عقد عني جميع أنواع أسلحة أعدائي، زجروا ورجعوا في أعينهم فرق الله جمعهم صم بكم عمي فهم لا يتكلمون ولا ينطقون إلا بخير أو يصمتون الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم.

ربي وعقدت عني الحد والحديد والبأس الشديد وكل إنسان عنيد والجن على التأكيد وكل شيطان مريد عقد عني جميع أنواع أسلحة أعدائي، زجروا ورجعوا في أعينهم فرق الله جمعهم صم بكم عمي فهم لا يتكلمون ولا ينطقون إلا بخير أو يصمتون الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم.

دعاء للشعر الخفيف

اللهم يا رب زيني بالتقوى وجنبني وجنب شعري وبشري المعاصي وجنبني الردى فلا يملك ذلك أحد سواك.

اللهم يا حي يا قيوم يا منبت الأشجار يا فالق الحُب والنوى أطل لي شعري يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا رب أطل شعري ودلي شعري ورد شعري أحسن مما كان عليه يا رب العالمين.

اللهم رد لي شعري أحسن ما كان عليه، وأجمل ما كان عليه، وأطول ما كان عليه“.

بسم الله وبالله وعلى ملة إبراهيم وسنة محمد وآل محمد حنيفا مسلمًا وما أنا من المشركين اللهم أعطني بكل شعرة وطاقة في الدنيا نورًا يوم القيمة اللهم أبدلني مكانه شعرًا لا يعصيك تجعله زينة لي ووقار في الدنيا، ونورًا ساطعًا يوم القيامة.

اللهم يا رب اجعله إلى الجنة ولا تجعلهُ إلى النار ولا تسخط عليه وطهره حتى تجعله كفارة وذنوبًا تناثرت عني بعده وما تبدله مكانه فاجعله طيبا وزينة وقارًا ونورًا في يوم القيامة منيرًا يا أرحم الراحمين.

آية لتطويل الشعر

"قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم". سورة يس

دعاء لتطويل الشعر في يوم

اللهم يا ذ الجلال والإكرام يا من تحيي الأرض بعد موتها، أنبت شعري وجدده واجعله طويلاً كثيفاً.

اللهم بأنك القوي العزيز قوّي شعري وحسنه، اللهم إنك جميل تحب الجمال أنعم علي بجمال الشعر وطوله.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين أو ما دونها، اللهم حسن خُلقي وخَلقي، وأنبت شعري نباتاً حسناً، وأنعم علي بطول الشعر وحُسنه.

يا أرحم الراحمين" 3 مرات" جدد لي شعري وحسنه وطوله.

يا من يُمسك السماوات والأرض أن تزولا احفظ شعري من التساقط واجعله قوياً كثيفاً.

دعاء لتطويل الشعر وتكثيفه

بسم الله الواسع الخالق العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم بارك لي في شعري وزده وكثفه، اللهم يا قدير يا كريم يا خالق النجوم وحبات الرمل كثّف لي شعري وطوله وثبته.

دعاء للشعر المحسود

قراءة الرقية الشرعية بسورة الفاتحة والمعوذتين.

اللهم يا ذ الجلال والإكرام يا من تحيي الأرض بعد موتها، أنبت شعري وجدده واجعله طويلاً كثيفاً.

اللهم أنت القوي العزيز قوّي شعري وحسنه، اللهم إنك جميل تحب الجمال أنعم علي بجمال الشعر وطوله.

دعاء للشعر المتساقط

اللهم إني أسألك ان تصلي على محمد وعلى آلمحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلىآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

اللهم لكا لحمد عدد خلقك ورضا نفسك .وزنة عرشك ومدادكلماتك.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعدالرضى اللهم اني في كل ما سألتك ربي أعطيتني فلك الحمد والشكر والثناء الجزيلالحسن فـاعطني سؤلي ولا تحرمني إجابتك يا أرحم الراحمين .

اللهم يا حى يا قيوم يا من برحمتك أستغيث، يا من أنبت الأشجار، وفلق الحب والنوى، انبت جذور شعرى، يا رب يا من أخرجت من الماء كل شئ حى اخرج شعرى يا أرحم الراحمين.

دعاء تحصين الشعر

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً.

دعاء عند تمشيط الشعر

اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء.