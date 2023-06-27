الأضحية هي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وما يليه من أيام التشريق الثلاثة.

وتُعد الأضحية من السنن المؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للتحلل من الإحرام، إذ يقوم الحاج (المُحرم) بذبح الأضحية في يوم العيد وهو يوم عيد النحر، العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر.

وفي كل عام، تكثر التساؤلات حول الأدعية التي من الضروري ذكرها عند ضبح الأضحية، والتي نذكرها لكم في السطور التالية:

دعاء عند ذبح الأضحية

بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللهم هذا منك ولك.

إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك.

أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَهَا: يا عَائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ.

اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. اللهم تقبّل منّي ومن أهل بيتي. اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. يقال عند ذبح الأضحية عن الميت: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان، اللهم تقبل منه.

دعاء ذبح الخروف لدفع البلاء

اللهم إنّي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إن هذا منك ولك.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ، وَالحَرْقِ، وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيِلِكَ مُدْبِرَاً. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيِغَا.

اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرجال.

دعاء ذبح العقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم منك وإليك، هذه عقيقة فلان.

آداب ذبح الأضحية

تأكد من سلامتها.

استقبل القبلة.

لا تلوث بدنك وثيابك بالدماء.

أضجعهـا على جنبها.

لا تترك مخلفاتها في الشوارع.

سم الله وكبره.

لا تعط للجزار أجرته منها.

ترفق عند ذبحها.

التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

لا تجرها من موضع لآخر.

تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

لا تظهر لها آلة الذبح.

لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى.