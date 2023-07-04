يستقبل الحجاج بعد عودتهم من الحج الكثير من الضيوف الذين يحرصوا على تهنئتهم، ويقدم الحجاج عادة لضيوفهم التمر والهدايا البسيطة بالإضافة إلى ماء زمزم، وهناك الكثير من الأدعية يمكن للمسلم أن يدعو بها عند شربه ماء زمزم، منها:

دعاء عند شرب ماء زمزم

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ يا اللَّهُ بأنَّكَ الواحدُ الأحدُ الصَّمدُ ، الَّذي لم يَلِدْ ولم يولَدْ ولم يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، أن تغفِرَ لي ذُنوبي ، إنَّكَ أنتَ الغَفورُ الرَّحيمُ.

دعاء شرب ماء زمزم للزواج

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

اللهم إني أريد أن أتزوج فقد لي من الرجال أعفهم فرجا وأحفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقًا واعظمهم بركة وقدر لي ولدًا طيبًا تجعله خلفًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهم زوجني رجلا صالحا تقر بع عيني، وتقر بي عينه، ياذا الجلال والإكرام.

اللهم يا حنان يا منان ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السموات والأرض، يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام وبحفظي لجوارحي أن ترزقني زوجًا صالحاً يعنيني في أمور يديني ودنياي فإنك على كل شيئ قدير.

اللهم يا رب يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الحديد لنبينا داوود ومسخر النار لنبينا إيراهيم، اللهم سخر لي زوجًا يخافك يارب العالمين بحول وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك يا الله.

دعاء شرب ماء زمزم للحمل

اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل ‏عاقبته إلى خير.

‏ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا.

ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.

يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا ‏يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

يارب هب لي هبة مباركة من عندك، قد لا أكون اهلاً لهذه الهدية ,ولكنك أهلاً لهذا ‏العطاء يا سميع يا مجيب.

‏يارب ياسميع يا مجيب حقق لي أمل أرزقني كما رزقت زكريا.

ربي هب لي من لدنك ذرية طيبةإنك سميع الدعاء.

دعاء شرب ماء زمزم بنية الشفاء

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي المريض وأن تمدّه بالصّحة والعافية.

أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهم آمين.

اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ألبس كل مريض ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ اشفني، اللهمّ اشفني، اللهمّ اشفني.

اللهم اشف كل مريض اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري.

اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تتم الشفاء.

دعاء شرب ماء زمزم للرزق