من الأدعية العامة التي يُمكن الدعاء بها للحاج عند عودته من الحج بالسلامة ما يأتي:

دعاء عودة الحجاج بالسلامة

جعل الله حجّك مبروراً، وسعيك مشكوراً، وذنبك مغفوراً، وبتعبك مأجوراً.

ندعو الله في سجودنا بأن يحفظ الله الحجاج ويعيدهم سالمين اللهم احفظ بلادنا وقادتنا ورد كيد الحاقدين والحاسدين والمتربصين.

تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنبكم وستر عيبكم، وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم سالمين معافيين.

تقبل الله جهد جميع الحجاج و عطاهم الحج المبرور أعادهم الله إلينا بالسلامة و العافية اللهم اكتب لنا و لهم الجنة.

اللهم يا رب تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا اللهم احفظهم من كل ما يؤذيهم وأبعد عنهم كل ما يضنيهم اللهم واجعل دربهم درب السلامة والأمان والراحة والاطمئنان اللهم وأعدهم إلى أوطانهم وأهليهم وذويهم ومحبيهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم تقبل من صغيرنا وكبيرنا، حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور.

لله الحمد والمنه اللهم تقبل من الحجاج حجهم وامنن عليهم بالأمن والسلامة وردهم لديارهم سالمين.

اللهم يسر على كل حاج حجتهم وردهم الى ديارهم سالمين غانمين بفوز رحمتك ومغفرتك يا رب.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين و احفظ الحجاج ويسر حجهم وابعد عنهم كل مكروه وردهم لأهلهم سالمين مغفور لهم.

يا رب ان لي عزيز غالي على قلبي رحل في مضييه اليك لقضاء الحج فيا رب احفظه و ارعاه بعينك التي لا تغفو ولا تنام وتقبل منه حجه و صالح اعماله واغفر له ذنوبه واشرح صدره ويسر له اموره ورده إلينا سالم غانم يا رب العالمين اللهم تقبل حجهم وسعيهم ويسر لهم مناسك الحج وردهم سالمين.

دعاء للحاج عند عودته من الحج

تقبل الله حجك وغفر ذنبك.

جعل الله حجّك مبرورًا، وسعيك مشكورًا، وذنبك مغفورًا، وبتعبك مأجورًا.

غفر الله ذنبك وأخلف عليك نفقتك.

اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين، اللهم آمين.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم ولا تحرم القائمين عليهم أجرهم، هنيئاً لمن سيعود كما ولدته أمه، حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً بإذن الله.

اللهم تقبل منا ومن جميع حجاج بيتك ولا تخيب رجاءنا واستجب دعاءنا.

دعاء للحجاج الذاهبين

اللهمَّ سلّم الحجّاج في برّك وبحرك وجوّك، اللهمَّ أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

اللهمَّ يسّر للحجّاج طريقهم، واجعل حجّهم مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، اللهمَّ تقبّل منهم أعمالهم خيرها وأنفعها.

اللهمَّ إنّي أستودعتك حجّاج بيت الحرام، اللهمَّ سهّل عليهم مناسك الحجّ، وتقبّل منهم وردّهم إلينا سالمين يا رب العالمين.

﻿

اللهمَّ اقبل حجّتهم وسهّل عليهم، إلهي أستودعك أرواحاً تعزّ عليّ فاحفظهم من كلّ سوءٍ.

﻿ اللهمَّ اقبل حجّتهم وسهّل عليهم، إلهي أستودعك أرواحاً تعزّ عليّ فاحفظهم من كلّ سوءٍ. اللهمَّ احفظ حجّاج بيتك واحميهم من كلّ شرٍّ وسهّل لهم حجّهم، أستودعتك يا ربّ دعواتهم وأُمنياتهم وجُلّ ما في صدورهم، فاغفر ذنوبهم، واقبل توبتهم، واعفُ عنهم يا كريم.

دعاء للحجاج قصير