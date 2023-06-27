عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي دعاء عيد الأضحى لأبي المتوفي:

دعاء عيد الأضحى لأبي المتوفي

اللهم يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلهم آمنين مطمئنين ضاحكين إلى يوم يبعثون، اللهم آمنهم من الخوف ومن الوحشة ومن الظلمة، واجعلهم في قبورهم من السعداء ومن المستبشرين بجنة عرضها السماوات والأرض، اللهم أنت الغني عن عذابهم وعن حسابهم، فاجعلهم في أمانك ورحمتك، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

اللهم اغفر لابي في عيد الأضحى وأجمعنا به في مستقر رحمتك فقد كان لعيد الأضحى معه اجمل المعاني وأصدق شعور بالفرح ففي غيابه صرت في الدنيا وحيد.

اللهم يا رب في عيد الأضحى اغفر وارحم لمن كانوا معنا وهم الان تحت التراب اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب.

يا رب في عيد الأضحى المبارك اللهم اني اسالك ان تسقي من هم تحت التراب غيثا ترتوي منها أتربتهم وتغسل معها ذنوبهم، اللهم ارحم من حن لهم القلب وهم تحت التراب وانزل نورا من نورك عليهم ونور لهم قبورهم ووسع مدخلهم وانسهم في وحشتهم وغربتهم اللهم اجعلهم في جنات الخلد يا رب.

كل عام و قبور موتانا نور ونعيم كل عام ورحمة الرحمن تظلهم ربي أرحمهم واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

يا رب لنا أحباب كانوا يفرحون بعيدك الأضحى وهم الآن في حبل جوارك انقطع عملهم ولم يبقى لهم سوى الدعاء.

اللهم يا رب بلغنا عيد الأضحى نحن ومن نحب بنعمه وعافيه يا رب اغفر لأموات المسلمين يا الله.

اللهم يا رب ارحم أرواحا كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى من الجنة وافتح لهم بابا تهب منه نسائمها نفحات.

اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم أرحم أرواحا كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هو في قبره اللهم بشره بالفردوس الأعلى.

اللهم يا رب ارحم أرواحاً كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى من الجنة ربي اغفر لها وارحمها.

اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم واجعل عيدهم بالجنة أجمل.

دعاء لابي المتوفي في العيد

اللهم يا رب في عيد الأضحى 2023، أسألك من نور وجهك الكريم الذي أشرقت منه الدّنيا، أن تتنزّل بالرّحمة على قبر أبي، اللهم اجعله روضةً من خيرة رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، آنس وحشته وأنر عتمته، واجعله في عليّين برفقة الأنبياء والمُرسلين.

اللهم يا رب قد أتى عيد الفطر وأبي في قبره، وليس بيني وبينه إلا الدعاء، فيا رب إن أبي كان سندي وكتفي في الحياة، وهو الآن بين يديك، فارزقه الجنة واعتقه من النار، واجعل عيده في جنات النعيم يا كريم.

اللهم يا رب أسألك أن تجعل أبي وفقيد روحي على ضفاف نهر الكوثر مبتسم في أرقى مراتب الجنان يشرب من يد نبيك شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً، عيدك في الجنة يا حبيب قلبي يا رب يا الله.

اللهم يا رب نور قبر أبي ببركة عيد الفطر المبارك وارزقه الجنة دون سابق حساب أو عقاب يا رب.

في عيد الأضحى 2023 ارجوك أن تجعل ابي من أهل الجنة، من المكتوبين في صحائف العتق من النار، من الفائزين بالجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم يا رب في عيد الفطر 2023 ارحم من فقدتهم العين فقدهم المكان افتقدهم القلب كثيرا اللهم ارحم من فقدهم يؤلم، وفراقهم لا يطاق، اللهم اجمعنا بهم في جنتك يا رب.

اول عيد بعد وفاة والدي اللهم يا رب اجعل روح أبي في جنات النعيم، في جنة تجري من تحتها الأنهار، وليكن عيدكِ في الجنة إن شاء الله، ربي إن ابي في ضيافتك، فلا تحرمه رحمتك وجنتك وعفوك.

اللهم يا رب إنه العيد الثاني يمر علينا بدون أبي، اللهم ارحمه واجعل عيده في جنتك اجمل واجمعنا معه في الجنة يوم تجمع عبادك بدون سابق عقاب.

اللهم يا رب في عيد الفطر المبارك 2023 يا رب ارحم أبي واغفر له، اللهم انس وحشته ونور قبره واغفر ذنبه، اللهم ارحمه رحمة الأبرار وادخله الجنة مع الاخيار، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في جنات النعيم.

أبي حبيبي عيدك بالجنة في عيد الأضحى 2023 أجمل وأطهر بأذن الله كل عام وأنت في أرقى مراتب الجنان ربي أنر عليه و أجعله من السعداء بالأخرة يا رب.

يا أيها الطاهر العفيف النقي يا أيها الطيب الكريم العيد هو أنت وأنت العيد يا أبي عيدك في الجنة بإذن الله تعالى، اللهم أغفر لوالدي وأرحمه اللهم اجز والدي عنا خير ما جزيت به والداً عن ولده وخير ما جزيت به محسناً على إحسانه.

دعاء لاخي المتوفي في عيد الفطر

يا رب هذا يوم العيد أخي قد رحل عن الدنيا فاجعل قبره روضةً من رياض الجنة وأنزل عليه في هذا اليوم الضياء والنور والفسحة والسرور وأدمه عليه إلى يوم النشور، عيدك في الجنة أجمل.

ربي أرحم أخي الراحل ووسع له في قبره ويمن كتابه واكرم مثواه وأجعله مستقراً دائماً في جنتك، كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة يا حبيبي.

اللهم يا رب أنر قبر أخي من نورك الذي لا ينطفئ، اللهم أرحمه وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم وأجعل سكناهم في جنات النعيم.

اللهم أني اشتقت لأخي في يوم العيد هذا فلطفاً يا رب بروح ترجو عفوك ومغفرتك، اللهم أجعل مثواه الجنة وأجمعني به في جنات النعيم.

دعاء لابي المتوفي في العيد تويتر

اللهم ارحم أبي واغفر له واضئ قبره بنور الجنة ، واجعل لقبره وملامحه نورًا إلى يوم يبعثون.

اللهمّ ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره اللهمّ اجعل أيامه في الجنة أجمل.

اللهّم ارحم ابي اللهّم ارحم ابي.

دعاء للميت في عيد الأضحى

اللهم يا رب إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ يا رب أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته، اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

اللهم ارحم لمن اشتقت لوجه، خير ما يقال في يوم عرفة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير.

دعاء للميت فى عيد الأضحى اللهم ارحم من سبقنا إلى دار البقاء من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأشياخنا وشهدائنا ومعلمينا واغفر لكل المسلمين.

اللهم يا رب فى عيد الأضحى ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحم فقيدتنا بقدر اشتياقنا لها.

اللهم يا رب ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار.

اللهم يا رب كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

كلمات عن الأب المتوفي في العيد الفطر