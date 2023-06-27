عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي دعاء عيد الأضحى لأمي المتوفية:

دعاء عيد الأضحى لأمي المتوفية

اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم لي أم تحت التراب اللهم في هذه الأيام العظيمة أرحمها برحمتك التي وسعت كل شيء وعافها من كل فتنة وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم يا رب لا تدع لأمي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وعافها من فتن القبور ووسع لها في قبرها مد بصرها وتقبل منها عملها الصالح وبارك لها فيه يا رحمن يا رحيم.

اللهم يا رب إن أمي بين يديدك وإلى جوارك أسألك ببركة هذه الأيام العظيمة بحق لا إله إلا الله أن تجعل أمي من اهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين.

دعاء للميت في عيد الفطر

اللهم برّد عليهم قبورهم وآنس وحشتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

اللهم ارحم روحا لا تعوض ولا تولد من جديد اللهم في يوم العيد، اللهم في يوم العيد ارحم من عشنا معهم أجمل السنين.

اللهم ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق اللهم اجمعنا بهم في جنتك يارب.

اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

اللهم ارحم نفوسًا طيبة فارقت الدنيا وكانت بالأمس بيننا وتمنينا أن يجمعنا العيد سويا.

دعاء للميت في العيد الفطر تويتر

رحم الله من كان جليسًا بيننا، اللهم ارحم من غاب عنا غيابًا أبديًا، اللهم ابعث له نورًا إلى يوم يبعثون وقبورًا وضعت بها الأنفس الطيبه أنِرها برحمتك يا الله واجعلها اجمل مسكن رأته اعينهم .

اللهُم أسقي قبور موتانا غيثاً ترتوي به تربتهم .

دعاء لامي المتوفية في عيد الام

اللهم يا رب يسر لأمي المتوفية الوصول إلى الجنة بسهولة، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأرزقها النظر إلى وجهك الكريم يا رب أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اجعل لأمي المتوفاة في هذا اليوم نورًا في قبرها، ووسع لها فيه مد البصر، واجعلها تحت جنح رحمتك وعفوك، وانعم عليها بنعيم الجنة وزوجها من عبادك الصالحين، اللهم آمين.

اللّهم أرحم كل أم وافتها المنيّة، وأحفظ كل أم تنعم بقيد الحياة، وقرّ قلب كل ابنة وابن برؤية أمهاتهم قست عليهم ظروف المسافات.

اللهم يا رب في عيد الام ارحم أمي المتوفية وتجاوز عنها وارفع درجتها في الجنة، واسكنها فسيح جناتك، واجعل مثواها الجنة ومنزلها الفردوس الأعلى، وأجمعنا بها في الآخرة يا رب.

اللهم يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلهم آمنين مطمئنين ضاحكين إلى يوم يبعثون، اللهم آمنهم من الخوف ومن الوحشة ومن الظلمة، واجعلهم في قبورهم من السعداء ومن المستبشرين بجنة عرضها السماوات والأرض، اللهم أنت الغني عن عذابهم وعن حسابهم، فاجعلهم في أمانك ورحمتك، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

اللهم اغفر لابي في عيد الأضحى وأجمعنا به في مستقر رحمتك فقد كان لعيد الأضحى معه اجمل المعاني وأصدق شعور بالفرح ففي غيابه صرت في الدنيا وحيد.

اللهم يا رب في عيد الأضحى اغفر وارحم لمن كانوا معنا وهم الان تحت التراب اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب.

يا رب في عيد الأضحى المبارك اللهم اني اسالك ان تسقي من هم تحت التراب غيثا ترتوي منها أتربتهم وتغسل معها ذنوبهم، اللهم ارحم من حن لهم القلب وهم تحت التراب وانزل نورا من نورك عليهم ونور لهم قبورهم ووسع مدخلهم وانسهم في وحشتهم وغربتهم اللهم اجعلهم في جنات الخلد يا رب.

كل عام و قبور موتانا نور ونعيم كل عام ورحمة الرحمن تظلهم ربي أرحمهم واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

يا رب لنا أحباب كانوا يفرحون بعيدك الأضحى وهم الآن في حبل جوارك انقطع عملهم ولم يبقى لهم سوى الدعاء.

اللهم يا رب بلغنا عيد الأضحى نحن ومن نحب بنعمه وعافيه يا رب اغفر لأموات المسلمين يا الله.

اللهم يا رب ارحم أرواحا كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى من الجنة وافتح لهم بابا تهب منه نسائمها نفحات.

اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم أرحم أرواحا كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هو في قبره اللهم بشره بالفردوس الأعلى.

اللهم يا رب ارحم أرواحاً كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى من الجنة ربي اغفر لها وارحمها.

اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم واجعل عيدهم بالجنة أجمل.

دعاء لابي المتوفي في العيد

اللهم يا رب في عيد الأضحى 2023، أسألك من نور وجهك الكريم الذي أشرقت منه الدّنيا، أن تتنزّل بالرّحمة على قبر أبي، اللهم اجعله روضةً من خيرة رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، آنس وحشته وأنر عتمته، واجعله في عليّين برفقة الأنبياء والمُرسلين.

اللهم يا رب قد أتى عيد الفطر وأبي في قبره، وليس بيني وبينه إلا الدعاء، فيا رب إن أبي كان سندي وكتفي في الحياة، وهو الآن بين يديك، فارزقه الجنة واعتقه من النار، واجعل عيده في جنات النعيم يا كريم.

اللهم يا رب أسألك أن تجعل أبي وفقيد روحي على ضفاف نهر الكوثر مبتسم في أرقى مراتب الجنان يشرب من يد نبيك شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً، عيدك في الجنة يا حبيب قلبي يا رب يا الله.

اللهم يا رب نور قبر أبي ببركة عيد الفطر المبارك وارزقه الجنة دون سابق حساب أو عقاب يا رب.

في عيد الأضحى 2023 ارجوك أن تجعل ابي من أهل الجنة، من المكتوبين في صحائف العتق من النار، من الفائزين بالجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم يا رب في عيد الفطر 2023 ارحم من فقدتهم العين فقدهم المكان افتقدهم القلب كثيرا اللهم ارحم من فقدهم يؤلم، وفراقهم لا يطاق، اللهم اجمعنا بهم في جنتك يا رب.

اول عيد بعد وفاة والدي اللهم يا رب اجعل روح أبي في جنات النعيم، في جنة تجري من تحتها الأنهار، وليكن عيدكِ في الجنة إن شاء الله، ربي إن ابي في ضيافتك، فلا تحرمه رحمتك وجنتك وعفوك.

اللهم يا رب إنه العيد الثاني يمر علينا بدون أبي، اللهم ارحمه واجعل عيده في جنتك اجمل واجمعنا معه في الجنة يوم تجمع عبادك بدون سابق عقاب.

اللهم يا رب في عيد الفطر المبارك 2023 يا رب ارحم أبي واغفر له، اللهم انس وحشته ونور قبره واغفر ذنبه، اللهم ارحمه رحمة الأبرار وادخله الجنة مع الاخيار، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في جنات النعيم.

أبي حبيبي عيدك بالجنة في عيد الأضحى 2023 أجمل وأطهر بأذن الله كل عام وأنت في أرقى مراتب الجنان ربي أنر عليه و أجعله من السعداء بالأخرة يا رب.

يا أيها الطاهر العفيف النقي يا أيها الطيب الكريم العيد هو أنت وأنت العيد يا أبي عيدك في الجنة بإذن الله تعالى، اللهم أغفر لوالدي وأرحمه اللهم اجز والدي عنا خير ما جزيت به والداً عن ولده وخير ما جزيت به محسناً على إحسانه.

دعاء لاخي المتوفي في عيد الفطر

يا رب هذا يوم العيد أخي قد رحل عن الدنيا فاجعل قبره روضةً من رياض الجنة وأنزل عليه في هذا اليوم الضياء والنور والفسحة والسرور وأدمه عليه إلى يوم النشور، عيدك في الجنة أجمل.

ربي أرحم أخي الراحل ووسع له في قبره ويمن كتابه واكرم مثواه وأجعله مستقراً دائماً في جنتك، كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة يا حبيبي.

اللهم يا رب أنر قبر أخي من نورك الذي لا ينطفئ، اللهم أرحمه وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم وأجعل سكناهم في جنات النعيم.

اللهم أني اشتقت لأخي في يوم العيد هذا فلطفاً يا رب بروح ترجو عفوك ومغفرتك، اللهم أجعل مثواه الجنة وأجمعني به في جنات النعيم.

دعاء لابي المتوفي في العيد تويتر

اللهم ارحم أبي واغفر له واضئ قبره بنور الجنة ، واجعل لقبره وملامحه نورًا إلى يوم يبعثون.

اللهمّ ارحم أبي فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره اللهمّ اجعل أيامه في الجنة أجمل.

اللهّم ارحم ابي اللهّم ارحم ابي.

دعاء للميت في عيد الأضحى

اللهم يا رب إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ يا رب أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته، اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

اللهم ارحم لمن اشتقت لوجه، خير ما يقال في يوم عرفة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير.

دعاء للميت فى عيد الأضحى اللهم ارحم من سبقنا إلى دار البقاء من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأشياخنا وشهدائنا ومعلمينا واغفر لكل المسلمين.

اللهم يا رب فى عيد الأضحى ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحم فقيدتنا بقدر اشتياقنا لها.

اللهم يا رب ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار.

اللهم يا رب كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

كلمات عن الأب المتوفي في العيد الفطر

اللهم في أول أيام عيد الفطر 2023 قد سبقت دمعاتي بسماتي، لأنني لا استطيع تقبيل أبي بهذا اليوم المبارك، اللهم ارحمه واجعل قبرة روضة من رياض الجنة.

يا رب يا الله إن ابي في ضيافتك، فأكرمه، واروي قبره بغيث الرحمة، ربي اجعل عيد ابي في الجنة تحت عرشك، وفي جنتك، يا ارحم الراحمين.

العيد دون أب أقسى من جميع ظروف الحياة، أقسى من أي عيد وأصعب من أي شوق، فيا رب ارحم أبي واجعل عيده في الجنة أجمل.

كلام عن الأب المتوفي في عيد الاضحى

والدي كل عام وقبرك مضاء بنور من الجنة، ورحمة الله تظلك وتحتويك وها قد تكرر عيد اضحى وانت لست معنا، عيدك في الجنة أجمل أبي.

أتى عيد الاضحى دونك يا أبي وستظل الذكريات تدور في مخيلتنا ولا زلنا نفتقدك ولا زلنا نتمنى أن تعود، رحمك الله يا أطهر القلوب وكل عام ورحمة الرحمن تظلل قبرك.

يا رب يا الله إن لنا في هذا العيد أحباء قد غيبهم الموت، ارحمهم يا الله واجعلهم من أهل جنتك، ابي اضحي مبارك وكل عام وجنات الخلد دارك.

كلمات جميلة لعيد الأم المتوفية

حبيبتي ونُور عيني وضياء عمري أمي المتوفية، وبلسم جراحي، ودواء قلبي، أمي الراحلة إلى السماء، كيف حالكِ عزيزتي وغاليتي، كيف هي أيامكِ هُناك، سنلتقي يوماً ما يا أمي، فقد أصبح اشتياقي لكِ كبير، وكل ما أتمنى هو رؤيتكِ، فكل عيد أم وأنتِ يا أمي في نعيمٍ، في جناتِ الخُلد إن شاء الله.

ستبقين حيةً في قلبي أمي الغالية، ستظلين في مُخيلتي على الدوام، وسأردد في عيد الأم وكل عيد وكل يوم الدعاء من أجلك، عهداً مني أن أكون باراً طائعاً لكِ ما حييت، ربي يرحمك ويغفر لك ويرزقك الجنة.

أمي وفقيدتي النائمة تحت التراب، هل تعلمين أن اليوم عيدك، هل تعلمين كم أنا حزينة وأنتِ لست بقُربي، كم أنا مُشتاقة، أتعلمين يا أمي أنكِ العيد لي، وأنكِ سعادتي، وفرحتي، فرحيلكِ أخذ كل شيء، ولم يُبقِ لي سوى الذكرى، والدعاء لكِ، فكل عيد أم وكل يوم وأنتِ في أعلى مراتب الجنة.

في عيدك يا امي الغالية انتِ التي سقطت روحها من سجل الحياة وتركت فينا ندبة فقدها لك دعوات السنين لك السلام والاشتياق رحمك الله.

في عيد الأم ليس هُناك حديث يصفُ ما أعانيه من فراقكِ أمي، ولم يتبقى سوى الدعاء لكِ عندما يأتي طيفكِ يلامس كياني، لأرفع كفيّ إلى السماء وأرجو من الله أن تكوني في جناته، رحمكِ الله يا فقيدة قلبي.

ليت الشوق يأخذُني إليكِ أمي في عيد الأم، ليتني أستطيعُ تقبيل جبينكِ وأقول لكِ كل عيد أم وأنتِ حياتي، لكن الموت أخذكِ بعيداً، ولم يتبقى إلا دعائي لكِ، فاللهم ارحمها وارزقها جنات النعيم.

دعاء عيد ميلاد امي المتوفية

رحمك الله يا أمي كل يوم وكل لحظة وكل عيد ميلاد لكِ، فلطالما تمنيت أن أفارق الحياة قبلك، فأنا لا أطيق أن أحباء الحياة بدونك، وها أنا ذا لم تتحقق أمنيتي بعد.

أمي رحمك الله رحمة ما بعدها رحمة، ها انا أعيش ذكرى عيد ميلادك اليوم معذباً بدونك، أفتقدكِ جداً يا فقيدة عمري.

عيد ميلاد أمي في الجنة واليوم أبعث رسالة إلى أطيب قلبها في عيد ميلادها، الى أجمل روحاً عرفتها بحياتي، أمي التي رحلت إلى رحمتك، اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء.

رحمك الله يا قطعة من قلبي، لم يعد للحياة طعم من بعدك يا أمي، فقد رحلتي يا من كنتِ صديقتي وحبيبتي، بالأصح فقدت حياتي كلها عيد ميلاد سعيد بالقرب من ربك العزيز.

كلمات عيد ميلاد امي المتوفية