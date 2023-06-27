عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي دعاء عيد الأضحى لجدي المتوفي:

دعاء عيد الأضحى لجدي المتوفي

اللهم ارحم من اعتدنا على سماع أصواتهم صباح العيد اللهم اجعل عيد جدي بجنانك جنان النعيم عيد اضحى مبارك.

اللهم لا اعتراض ولكن وجود جدي لازال ف كل مكان فكيف سيكون عيدنا لعيد الأضحى وهو تحت التراب الله يرحمك يا جدي.

اللهم بحجم شوقي اليه واحتياجي له وحبي له اغفر له وارفع منزلته واجمعني به وبمن احب في جنات النعيم جدي كل عام وانت بخير عند رب كريم.

دعاء للميت في عيد الأضحى

اللهم يا رب اني أسألك وأرجوك في عيدك الأكبر عيد الأضحى أن تُنزل رحمتك وعفوك على من فقدناه في العيد وهو تحت التراب وأن تعتقه من النار يا أرحم الراحمين.

يا رب أسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لمن فقدناه وأن توسع في قبره وتُبدّل ظلمته نوراً وضيقته سِعة وأن تُدخله الجنة وتُعيذه من النار.

اللهم يا رب ها قد اتى عيد الأضحى وفلان قد فارقنا يا رب اغفر له و ارحمه يا رب أجمعنا به في جنتك وتحت ظلك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا رب ارحم عبدك فلان في كل عيد أضحى واعف عنه وأغفر له ووسع منزلته، اللهم اجعل قبره روض من رياض الجنة يا رب العرش العظيم.

اللهم يا رب قد اقترب عيد الأضحى وأبي تحت التراب فأجعل مرقده سلاما واجعل قبره نوراً واكتب له الجنة يا رب.

إلهي في يوم عرفة المبارك أسألك أن ترحم من غاب عنا في هذا اليوم وأن تغفر له ذنوبه وخطاياه وأن تجعل لنا لقاءً به في جنتك يا الله.

اللهم يا رب إن لي شخص تحت التراب أفتقده وأشتاق له عيدي معه كان يعني لي الكثير فاجعل عيده في الجنة أجمل.

اللهم يا رب في هذا العيد المبارك أسألك أن ترحم ميتنا وأن تُدخله فسيح جناتك وأن تجعل قبره روضةً من رياض الجنة.

كلام عن الجد المتوفي في العيد الفطر

كانت لنا وقفة فرحة وسرور بقدومك يا عيد الأضحى واليوم وبعد أن غابت الروح والطاهرة عن ديارنا لم يعد ذلك ممكناً، يا رب تقبلنا في هذا اليوم وارحم جدي بواسع رحمتك.

كل عام وأنت بألف خير يا جدي ،كل عام وانت في اعلى مراتب الجنان ،كل عام وانت تتنقل من نعيم وبستان رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك فقيدي عيدك فالجنة أجمل.

جدي فقيدنا النائم طويلاً ما زلت في قلوبنا حي، ولا يمكننا نسيانك ف مع كل ضحكه تليها غصة فقدانك متمنين وجودك معنا، رحمك الله بقدر اشتياقنا لك.

اللهم يا رب ارحم من اعتدنا على سماع أصواتهم صباح العيد اللهم اجعل عيد جدي بجنانك جنان النعيم عيد اضحى مبارك.

في صباح عيد الأضحى سلامٌ عليك وقد كنت معنى للسلام، طاب عيدك وانت في أحضان قبرك، جعل الله عيدك اجمل في الجنة كل عام وانت في نعيم دائم غير منقطع يا جدي الحبيب، رحمك الله وجمعنا بك في نعيم الجنة.

عيد الأضحى لم يعد في قلوبنا كما كنت في الوجود يا جدي وكأنك سلبت منه الجمال والفرح، فكم كنت عظيماً في قلوبنا، أسأل الله أن يجعل عيدك ثماراً من الجنة في قبرك.

عايدوا على موتاكم فعيدهم بالجنة أجمل بكثير من عيد الدنيا كل عام وأنت بخير يا جدي غمد الله روحك وقبرك بالرحمة والمغفرة.

دعاء لجدي المتوفي في العيد