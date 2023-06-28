دعاء عيد الأضحى لصديقي المتوفي هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، عيد الأضحى هو أحد الأعياد الدينية المهمة في الإسلام، ويُعرف باسم العيد الكبير، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم ويأتي بعد انتهاء فترة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيما يلي بعض هذه الأدعية:

دعاء عيد الأضحى لصديقي المتوفي

يا ربي اجعل عيد الاضحى اياما جميلة مليئة بالسعادة لصديقي ولا تدع شيئا يكسر قلبه الجميل.

اللهم امنح صديقي ما يشتاق إليه ويشتاق إليه يا رحيم يا رحيم أنت قادر على كل شيء.

اللهم أكتب إلى صديقي خيرات في هذه الأيام المباركة وأعطها كل الخير عاجلاً وآجلاً يا رب العالمين.

دعاء للميت في العيد الفطر تويتر

اللهم اغسل امواتنا بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلهم من المنعمين بجنانك.

يا انيس المنفردين آنِس امواتنا بقربك ورحمتك ولطفك.

دعاء لابي المتوفي في العيد

اللهم يا رب في عيد الأضحى أسألك من نور وجهك الكريم الذي أشرقت منه الدّنيا، أن تتنزّل بالرّحمة على قبر أبي، اللهم اجعله روضةً من خيرة رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، آنس وحشته وأنر عتمته، واجعله في عليّين برفقة الأنبياء والمُرسلين.

اللهم أسألك أن تجعل أبي وحبيبي وفقيد روحي على ضفاف نهر الكوثر مبتسم في أرقى مراتب الجنان يشرب من يد نبيك شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً، عيدك في الجنة يا حبيب قلبي يا رب.

اللهم اجعل روح أبي في جنات النعيم، في جنة تجري من تحتها الأنهار، وليكن عيدكِ في الجنة إن شاء الله، ربي إن ابي في ضيافتك، فلا تحرمه رحمتك وجنتك وعفوك.

اللهم في عيد الأضحى ارحم أبي واغفر له، اللهم انس وحشته ونور قبره واغفر ذنبه، اللهم ارحمه رحمة الأبرار وادخله الجنة مع الاخيار، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في جنات النعيم.

اللهم في اول أيام عيد الأضحى قد سبقت دمعاتي بسماتي، لأنني لا استطيع تقبيل أبي بهذا اليوم المبارك، اللهم ارحمه واجعل قبرة روضة من رياض الجنة.

دعاء لجدتي المتوفية في عيد الأضحى

اللهم ارحم جدتي في يوم عرفات العظيم، واجعلها في قبرها آمنة ومطمئنة، وحفظها يا رب من فتنة القبر، ولا تذوق عذابها، واشكرها.

يا رب اغفر لجدتي في هذا اليوم المبارك وغيّر سيئاتها للصالحين واجعل قبرها نورا واجمعها معها في حدائق السعادة.

اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا بالجنة، اللهم أرحمها برحمتك الواسعة وكنّ لها الرفيق الأعلى يا ربّ العالمين.

اللهم في هذا العيد إن جدتي في ذمتك وحبل جوارك يا رب أرحمها برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلها في جنة الخلود في ظل ممدود وماءٍ مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

اللهم ارحم جدتي واغفر لها وارزقها النظر إلى وجهك الكريم يا رحيم يا واسع المغفرة، اللهم اجعل صدقاتنا ودعواتنا تفيدها وتستجاب لها بعد مماتها، واجعل حسناتها نور في قبرها وسعادتها في الآخرة، اللهم وأجمعنا بها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك سميع مجيب الدعاء.

دعاء للميت في عيد الفطر

اللهم في يوم الفطر نسألك أن تبدل أبي دارًا خيرًا من داره، وجيرانًا خيرًا من جيرانه، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وعيشةً هنية في جنات النعيم.

اللهم يا رب ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

اللهم يا رب بحق هذا العيد المبارك أدعوك يا الله أن ترزق من مات غيث رحمتك وضياء نورك وبرد عفوك وكرمك، أن تكتبه من الفائزين بجناتك الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.

عبارات للميت في العيد