يوم الجمعة هو يوم مبارك، ومن أفضل أيّام الأسبوع، وفيه يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة، ويستمعون إلى الخطبة، ويأدّون الصّلاة، ويأخذون أجرها بإذن الله، ويكثر المسلمين من الدّعاء في يوم الجمعة ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، وفي هذا المقال دعاء فجر ليلة الجمعة.

دعاء فجر ليلة الجمعة

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبّتني وثقّل موازيني وحقّق إيماني وارفع درجاتي وتقبّل صلاتي واغفر خطيئتي.

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلّغنا مما يرضـيك آمالنا.

اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغًا لي إلى ما هو خير منها فإنّه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إنّي أسألك فواتح الخير وخواتـمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، وأسألك الدرجات العُلا من الجنة.

اللهم في فجر يوم الجمعة ارحم موتانا

اللهم يا رب بحق يوم الجمعة سألتك أن ترحم من توسد الأكفان جسده واختلط عظامه بالتراب، اجعل قبره خير مسكن يغفو به عينه وأجعله في الأخرة في جنتك يا الله.

اللهم يا رب أجعل قبره روضه من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وزد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته واجعله في بطن القبر آمناً مطمئناً واجعله من المبشرين بالجنة، واستره تحت الأرض وفوقها ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب نسألك أن تمسح عنها ذنوبها، واسقها فرحاً بجنانك وارزقها من كل مداخل الحسنات وارحمها رحمة الأبرار.

ربي ارحمه رحمه الأبرار واجعل مسكنة مع الأخيار فقد رحل من الدنيا ولم يمت في قلوبنا، اللهم رحمتك وعفوك فهو أغلى من فقدنا وفسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

يا رب بحق يوم الجمعة المبارك والعظيم، أدعو الله أن يغفر لفقيدي، ويرحمه رحمة الأبرار، وينور قبره بنوره المباركة.

أسألك ربي في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة أن تهب لفقيدنا سعة في قبره لا يرى نهاية ولظلمته نوراً ولقبره برداً وسلاماً ورحمةً يا الله.

يا رب دعوناك أن ترحم فقيدتنا فقد أصبحت في ودائعك وبرد على قبرها واعف عنها واجعلها مكرّمة في جنانك.

اسأل الله الرحمة لروحك، والمغفرة لذنوبك، والنور لقبرك يا فقيدي، عتق الله من النار رقبتك من ناره، جمعتك في الجنة أحلى.

دعاء فجر الجمعة للزواج

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

دعاء فجر الجمعة لقضاء الحاجة

اللهم يا رب أني أسالك أن تغفر لفقيدي، وترحمه وتعتق رقبته من النار، ربي أنه من أحب الناس وأقربهم الى قلبي، فجمعني به بالجنة يا رب.

اللهم إني ادعوك ويقيني كله بك أن ترحم من حن له القلب وهو تحت التراب وانزل نورا ينير له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته، اللهم ارحم أبي و اغفر له.

يا رب في يوم جمعتك يا رب ارحم من لا تشرق عليه شمسك، ولا يضيء القمر عتمته، اللهم نور قبره واسقه فيض رحمتك ومغفرتك.

دعاء فجر الجمعة للحبيب