دعاء لجدتي المتوفية يوم الجمعة، يعد دعاء يوم الجمعة المباركة من أفضل النعم التي أنعمها الله عز وجل به على عباده، فهو من أكثر العبادات التي يحبها الله عز وجل، ويعد يوم الجمعة هو الأقرب للعبد من ربه، والله يحب العبد الذي يدعوه ويتضرع له، وقت السراء والضراء، لقضاء حوائجه وكافة أمور حياته، والله مجيب دعوة الداعي إذا دعاه.

دعاء لجدتي المتوفية يوم الجمعة

اللهمّ يا رب أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنة.

اللهم يا رب ارحم جدتي واجمعني بها في جناتك.

اللهم في يوم الجمعة ارحم جدتي، وجميع اموات المسلمين واغفر لهم ونور قبورهم واجعل قبورهم برداً وسلاماً، اللهم آنس ميتنا في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا رب في يوم الجمعة ارحم جدتي وكل من هبت نسائم ذكرهم على قلوبنا، واجعل قبورهم روض من رياض الجنة، اللهم ارحم من تساوت عندهم الأوقات، فلا شمس تشرق عليهم ولا قمر ينير ظلمتهم، اللهم آنس وحشتهم وافسح مدخلهم وأنر لهم قبورهم واجعلهم في الفردوس ينعمون.

في يوم الجمعة اللهم طمأنينة تحيط قبورهم اللهم نعيم يحفهم وانهار تسر ناظرهم، اللهم الخلود لأرواحهم في جنة مثل التي كانت بقلوبهم، اللهم ارحم جدتي بواسع رحمتك وآنس وحشتها واجمعنا بها في جنات النعيم يارب العالمين.

اللهم يا رب في يوم الجمعة ارحم جدتي واغفر لها، اللهم لا تطفئ نور قبرها واجعل لها أجمل مسكن تغفو به، اللهم انس وحشتها وارحم غربتها واجعلها في قبرها منعمه واسكنها فسيح جناتك، اللهم و أطعمها من ثمار الجنة واذقها من نعيمها.

اللهم أرحم جدتي وأجعل سبيلها نور وجهك ثم الجنة.

يا رب ليس لنا سواك فندعوه.

اللهم ارحم ذلك الوجه المحفور في الذاكرة، تلك البسمة الآسرة، والضحكة الخجولة، القلب الرحوم.اللهم ارحمها وآنس وحشتها، فليس لها سواك يا رب.

اللهم ارحم جدتي وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين.

اللهم أرحم جدتي حبيبتي وجازها بأحسن ما لديك.

دعاء لجدتي المتوفية تويتر

اللهمَّ إجعل جدّتي ما بين الحور والنور هانئةً آمنةً وإجمعنا بها مجمع الأبرار وأنزلنا نزل الأخيار ، اللهمَّ إني أسألك عناقاً طويلاً على أبواب الفردوس مع حبيبتي جدتي يا أرحم الراحمين.

اللهم وإن قصرت على فقيدة قلبي بالدعاء، فأنت ربه الذي لا ينساها، اللهم اهدِهامن الجنة ما يُسعد عيناها، وارحمها رحمةً تسع الدُنيا ومن عليها، اللهم اغفرلها لجدتي واعفُ عنها وانظر إليها بعين لطفك وكرمك يالله يا أرحم الراحمين.

اللهُم في يوم الجمعة أنر قبرًا وُضع فيه قلبي،اللهم إرحم جدتي اللهمّ اجعل لها سعة في قبرها ولظلمتها نورًا ولذنوبها غفرانًا، اللهُم اعف عنها

اللهم اشرق على قبر جدتي من نور وجهك الكريم وانعم عليها بنعيمك الدائم الذي لا يفنى واملا قبرها بالرضا والسعاده والفسحه والسرور اللهم برد على قبرها واجعلها من الناظرين لوجهك الكريم يارب العالمين.

يارب استودعتك قبرًا ضمّ أغلى مافقدت اللهُم ارحم من مَاتت فالدُنيا ولم تمُت في قلبي.

اللهم اجعل جدتي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين أحياء في عزك وكنف رحمتك وبثّ في أرواحم طمأنينة تُذهب بها خوفهم وتجعلهم أسعد أهل القبور يارب.

اللهم ارحم ابتسامتها الراكنة بذاكرتي وصوتها الذي لم يفارق مسامعي ، اللهم اجعل جدتي مبتسمه في أعلى جناتك يارب العالمين.

اللهم أرحم جدتي حبيبتي و جازها بأحسن ما لديك اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها و أهلاً خيراً من أهلها، و أدخلها الجنة، اللهم ارحمها عدد ماصلى عبادك وعدد مارفعت الأيادي لدُعائك ورجائك.

اللهم في يوم الجمعة ارحم جدتي واجعل قبرها خيرُ منزل بعد فراق هذه الدنيا، يارب اجعلها من المكرمين المُنعمين في الجنة.

اللهم ارحم النفس الطيبه التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم وأوسع لهم في قبورهم وأجمعنا بهم في جناتك اللهم ارحم جدتي وعمي اللهم ان فراقهم اوجعني وابكاني فـ اجبر خاطري واجبر ابي على فراقهم اللهم اجمعنا بهم في جناتك.

اللهم ارحم امواتنا واجعل المسك ترابهم والحرير فراشهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واغفر لهم وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يارب العالمين.

ربي ارحم روحاً غاليه لم تغيب عني لثواني ربي اكرم جدتي بالراحة الابديه و الاطمئنان بجوارك اللهم إرحم تلك النفس الطيبة واغفر لها واجعلها من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

رحمك الله جدتي يوم الجمعة

اللهم يا رب أبدله دارًا خيرًا من دارها، وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خيرًا من ذريتها وزوجا خيرًا من زوجها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم حاسبه حسابًا يسيرًا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم ومن الأم بولدها

اللهم يا رب حرم لحمها ودمها وبشرتها على النار.

اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبرها واسقها بفيض من جنتك، وهب لها سعة لا ترى لها نهاية

اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين اللهم ارحم ذلك الجسد النائم الطاهر

اللهم اسكب على جدتي السكينة والرحمة والمغفرة

اللهم اجعله من عبادك السعداء اللهم ارحم جدتي اللهم اجعل الجنة دارها ومقرها

اللهم إن جدتي في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم.

اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خيرًا من ذريتها وزوجا خيرًا من زوجها وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم في كل دقيقه تمر عليها وهي في قبرها أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد ابدآ

دعاء لجدتي رحمها الله

اللهم يا رب ثبتها عند السؤال، اللهم أبدلها بداراً خيراً من دارها وأهلًا خيراً من أهلها اللهم ارحمها وعافها واعفُ عنها.

اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول بها، وأصبحت فقيرةً إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فآتها برحمتك رضاً وقها فتنة القبر، وعذاب القبر، وآتها برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثها إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب اجعل عن يمينها نورًا حتى تبعثها آمنةً مطمئنةً في نور من نورك، اللهم انظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليها نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.

اللهم يا رب آنس وحدتها، وآنسها في وحشتها، وآنسها في غربتها، اللهم أنزلها منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلها منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

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