يدهمنا موسم عظيم مثل رمضان فنعقد العزم على ختمات كثيرة وقيام ليل طويل غير أن عزائمنا لا تسعفنا وأجسادنا لا تقوى على ذلك، ويدركنا التعب والإعياء سريعاً والسبب أننا لن نتعود على الإجتهاد في العبادة ننام طوال العام ونهجر المصاحف ثم يفاجئنا رمضان فنقوم قيام الليل وختمة في كل ثلاث ليالي، ولكن نعجز عما هو دون ذلك تكثر عزائمنا ونحرم من خير كثير.

كثير من المسلمين يدخل عليه رمضان ويخرج وهو كما هو، لا فرق بين رمضان وغيره إلا بالصوم، لا اجتهاد، لا عبادة، لا تلاوة، لا قيام، لا يكاد يوجد فرق في عبادته وعمله بين رمضان وفي غيره من الشهور وذلك هو المحروم حقاً، والحل ما يزال بين يديك يا عزيزي القارىء ما زلت في شهر شعبان تبدأ بقيام خفيف 10 دقائق، ورد قرآني في كل ليلة، التسبيح والاستغفار، أدرك ما فاتك، مرن وروض نفسك.

كيف نستعد لشهر رمضان؟

نستعد لشهر رمضان وذلك بالتوجّه إلى الله بالتوبة الصادقة.

الإلحاح على الله ببلوغ شهر رمضان المبارك.

استشعار الفرح بقرب قدوم شهر رمضان المبارك.

اعقد النية على الصيام والتوبة والإقلاع عن الذنوب وابدأ بضبط فرائضك

اصلح نيتك واعلن أحكام الصيام وعلمها لأفراد أسرتك.

هذب نفسك والزمها على التقوى.

بادر بصلة رحمك واحذر أشد الحذر من قطعها.

نستعد لشهر رمضان وذلك بقضاء ما عليك من صيام.

كثف من تلاوتك للقرآن والاستغفار.

عود نفسك من الآن على الدعاء وحفظ الأدعية حتى ترددها فى شهر رمضان.

الحرص على الذهاب إلى المسجد حتى لا تجد مشقة في شهر رمضان.

عود نفسك على الصيام من الآن حتى لا تشعر بالمشقة مع شهر رمضان.

استعد لإطعام المساكين وإفطار الصائمين.

تصدق بشكل يومي في شعبان حتى تعتاد على الصدقة في رمضان.

الابتعاد عن السهر والحرص على النوم مبكرًا والاستيقاظ قبل الفجر للصلاة.

تنظيم وقتك وتجهيز جدول لأيامك من الآن لشهر رمضان.

أدعية قبل دخول رمضان

اللهم ومع إقتراب رمضان إجعل لنا نجاة من كل المصائب وفرجًا من كل هم ونهاية لكل ابتلاء وعتقا من النار ونورًا يضيء عتمة قلوبنا يا جبار. لم يعد بيننا وبين رمضان إلا أيام معدوده اللهم بلغنا ايامه ولياليه وانت راضيّا عنّا لافاقدين ولا مفقودين.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بك ومعك أدركت أنك لذة الحياة لك نصف الحُب جهرا ونصفه الآخر دُعاء. لم يعد بيننا وبين رمضان غير هلال واحد اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين وارحم من لاعاد عليه واجمعنا بهم ياررب.

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا آمين يا رب العالمين.

اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا وأعتقتنا آمين يا رب العالمين.

خير دعاء قبل بلوغ رمضان أن يدعو ب اللهم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلّمه منا متقبلا (ابن عثيمين رحمه الله).

اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علماً وخشوعًا. اللهم بلغنا رمضان بلوغا يُغيّر حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اغسل قلبك قبل شهر رمضان المبارك بهذه الأدعية

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان و أدخله علينا بالأمن واغفر لنا يا منان يا رحيم و تقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام.

اللَّهُمَّ اجْمَعْ عَلَى الْهُدَى أَمْرَنا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا، وَألِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنا كَقُلُوبِ خِيَارِنا، وَاهْدِنا سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَأخْرِجْنا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَاصْرِفْ عَنّا الْفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ.

اللَّهُمَّ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، وَلاَ تَشْغَلْنِي بِمَا خَلَقْتَهُ لِي، وَلاَ تَحْرِمْنِي وَأَنا أَسْأَلُكَ، وَلاَ تُعَذِّبْنِي وَأَنا أَسْتَغْفِرُكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَعُضَالِ الدَّاءِ.

اللَّهُمَّ بَلِّغْنا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلَنَا كُلَّهُ خَالِصَاً لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ.

دعاء رؤية هلال رمضان

دعاء استقبال رمضان 2022