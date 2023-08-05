المولد النبوي الشريف هو ذكرى إسلامية عظيمة ومباركة على الأمة الإسلامية في جميع البلاد، وفي هذا اليوم ولد فيه الضياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وينير طريقنا إلى الحق والإسلام ليكون خاتم الأنبياء، وفيما يلي أجمل دعاء لأبي المتوفي في المولد النبوي الشريف:

دعاء لأبي المتوفي في المولد النبوي الشريف

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهم في هذه الساعة المباركة اجعل قبر أبي روضه من رياض الجنة واغفر له ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها وتغمده بواسع رحمتك.

اللّهمّ إنّ عصيتك جهرًا فاغفر لي، وإن عصيتك سرًا فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللهم أنت ربه، وأنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء فاغفر له.

اللهم أجعلها أسعد ايامه ولياليه وأجعله يارب منعما في قبره إلى يوم يبعثون، اللهم أنر قبرا وضع فيه قطعة من قلبي اللهم أرحم أبي رحمة واسعة وأغفرله وتجاوز عنه واجمعنا به فالفردوس الأعلى يارب.

اللهم أسالك أن ترحم أبي وتجعل مثواه الجنة، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه فى وحدته وآنسه فى وحشته وآنسه فى غربته، اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

دعاء لأبي المتوفي في المولد النبوي الشريف، اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطعا وسخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته وأجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهم ارفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء أهلك لك.

اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهد من غرته الدنيا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطعا وسخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي واغفر له وارفع درجاته وأجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللـهـم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، اللهم ثبته عند السؤال اللـهـم إنه بذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء لابي المتوفي

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم أبي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند سؤال الملكين.

اللهمّ إنّ أبي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به فارحمه بهما. اللهمّ إنّ أبي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ أفسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أبدل أبي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا والنّور، والفسحة والسّرور.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

دعاء لابي المتوفي من القرآن

اللهم أعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم املأ قبر أبي بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهم اغفر لوالدي واعف عن سيئاته وأرحمه برحمتك وأكرم مثواه وأحسن نزله ونقه من الخطايا والذنوب.

اللهم لقد أصبح أبي ف أشد الحاجة لرحمتك وأنت الغنى عن عذابه فاشمله برحمتك وقه عذابك.

اللهم إن أبي قد بات في ذمتك وأصبح الآن في حبل جوارك فنجه من فتنة القبر وقه من عذاب جهنم واجعله من أهل الجنة والرحمة.

اللهم افتح أبواب الرحمة والجنة لأبي وارحمه برحمتك وارض عنه يا ألله وبشره بروح وريحان.

اللهم اجعل والدي في جودك واكرم نزله وأدخله جنتك وأسكنه الفردوس الأعلى.

يا رب استقبل والدي وهو خال من الخطايا ومن الذنوب واستقبله بعفوك ورضاك وثبته عند السؤال.

اللهم يا رب إن أبي قد أصبح بلا حيلة وبلا قوة فأبدله دارا خيرا من دار الدنيا وأبدله أهلا خيرا له من أهله وارزقه دخول الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم املأ قبر ابي بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهم افسح لأبي في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.

دعاء لابي المتوفي في 40 يوم

اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملأ قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

اللهم ارحم أبي برحمتك، اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمَّ ارحم أبي بقدر ما تمنّيت له البقاء، اللهمَّ أذقه من النعيم ما وعدت به المؤمنين، اللهمَّ ارحمه واجعله في نعيمٍ دائمٍ غير منقطعٍ.

اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،اللـهـم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت علي الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلى الله عليه وسلم).

اللهم أنت القادر على منح الموتى الجنة والسكينة، فاللهم أحشرهم مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقًا.

نسألك يا رب أن ترحم من مات لنا وارزقهم الجنة وامح يا رب برحمتك وقدرتك السيئات التي سُجلت عليهم حين كانوا من أهل الدنيا، فأنت الحق وقولك الحق.

اللهم أستر عيوبهم وارزقهم الرحمة والمغفرة التي تجعلهم سعداء غير أشقاء في الدار الآخرة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إن أبي قد أصبح بلا حيلة وبلا قوة، فأبدله داراً خيراً من دار الدنيا، وأبدله أهلاً خيراً له من أهله، وارزقه دخول الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.

يا رب يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

معايدة لوالدي المتوفي

اللهم يا رحمان السّموات والأرض، إن لي أبًا قد صار في ضيافتك، وأنتَ ربّ العرش العظيم، اللهم أكرمه بما تطيب به النّفس، وترتقي به الرّوح، اللهم اجعله في أرفع مقام، وبارك له في مثواه الأخير.

اللهم يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث أن ترحم أبي، وأن تكون له في هذا الموعد، اللهم اجعل عيدك برفقتك أجمل، اجبر مُصاب قلبه، وارحم ضعفه، وتجاوز عنه الذّنوب، واحشره في جنّاتك من أوسع أبوابها.

اللهم يا ربّ الخيرات المنثورة، والرّحمات المنشورة، أسألك في صباح هذا العيد أن ترحم أبي، وأن تجبر فقدنا فيه، اللهم اجعله في واسع الجنّات، واجعل نصيبا في العيد بصحبة الأنبياء والمُرسلين.

اللهم يا رب يا خير من تُرفع الأكفّ له بالدّعاء، أسألك في صباح العيد أن تكون لأبي، وأن تؤنس وحشته، وأن ترحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء، اللهم يا خالق الأشياء بارك له في المثوى، وانقله من مراقد الدّود إلى جنّاتك جنّات الخلود.

دعاء عظيم للميت

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه .

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

دعاء ذكرى الميت