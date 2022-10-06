تطل علينا ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرى ميلاد الحبيب الخالق الهادي البارىء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ولد في صباح يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 20 أبريل سنة 571 ميلادي قبل عام الفيل بـ 50 يوم، وفي هذا اليوم المبارك العظيم الذي أضيئت فيه أنوار الكون يحتفل المسلمون بيوم ميلاد خير الأنام.

كلمات عن المولد النبوي الشريف 2022

كل عام وأنتم بشر، يا أمة يخجل منها البصر، يا أمة مات فيها العقل واحتضر، يا أمة تحلم بالجنة وسبعون حورية، ومسجدها الأقصى ومسرى رسولها في خطر.

محمد صلى الله عليه وسلم، أيا نفسي عن الدنيا ذرينا وفي ذكرى الهدى قدماً خذينا فكم يحلو الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لولاه ما كنا هدينا.

صلى الله عليك يا من سلم عليه الحجر وسعى إليه الشجر وإنشق له القمر وتبرك وتوسل به البشر.

ولد يتيماً، عاش كريماً، مات عظيماً، ذاك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد.

كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم، وبمولد الرسول نهنيكم.

غرّدت الطيور، زقزقت العصافير، فرحة بمولد خير الأنام محمد صلوات الله عليه، وطارت رسالتي إليك تهنئك بهذه المناسبة العظيمة.

صُبحٌ وبُدور ونورٌ وتسابيح تهدي لكم أحلى تحية معطرة بالحب والورود في مولد الرسول الكريم العظيم، وكل عام وأنتم بخير يا أغلى االبشر.

الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور نبارك لكم ميلاد الرسول.

أرسل لك وردة جوريّة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة صلى الله عليه وسلم.

وإنك لعلي خلق عظيم "صدق الله العظيم" محمد رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

يا حبيبي يا رسول الله سعدت بقدوم يوم مولدك الكريم.

كلمة عن المولد النبوي الشريف طويلة

ملأت الكون يا طه سرورًا وفاحت ذاتك المثلى حبورًا لقد زنت الدنا عطرًا ونورًا وقد اسقيتها ماء طهورًا.

افرحي يا قلوب، وشمي الورود، واسمعي تغريد الطيور، الليلة مولد الرسول.

للعالم جاء محمد صلى الله عليه وسلم يومًا في أحلى مشهد، قد جعل الدنيا ربيعًا والطير الشادي غرد.

ونزدادُ شوقًا إذا ما أتى ذكرُك يا ذا الحبيب الكريم، العظيم فصلى عليك إله الورى، ومنهُ عليك عظيمُ السلام.

كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدًا، صارت دموع العارفين تسيل، هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. وما شوقنا لكَ يا محمد، كشوقنا لأحد من البشر، شوقنا لك لا يمكن أن يصله أيّ بشر، ولقاؤنا بإذن الله عند حوض الكوثر المنتظر.

إليك القلوب تشتاق، والألسن تتضرع بالصلوات عليك، يا خير البرية، فاللهم صلّ وسلم وبارك عليك.

نشتاق إليك إيها النبي الأمي في كل لحظة، وفي كل دقيقة، وفي كل ساعة، نشتاق إليكَ يا من بكيت شوقًا لنا.

نشهد الله على حبنا لك، ونشهده على شوقنا لك، وما يخفف عنا حبنا وشوقنا، هو أملنا بلقياك عند حوضك المورود، يوم تقوم الأشهاد.

نسيم المولد تجدد، وبالأنوار والقدس تأكد، ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

افرحي يا قلوب وشمّي الورود واسمعي تغريد الطيور الليله مولد الرسول.

رحمة الله تجلّت للأنام برسول الله، ولد المرسل هادينا الهُمام هنئوا بعضكم يا مؤمنينا.

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