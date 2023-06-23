دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يوم عرفة هو اليوم الذي نزلت فيه الآية التي تتحدث عن إكتمال الدين وفضل من الله تعالى، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا أنزلت هذه الآية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)، يوم عرفة هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة وفيه استجابة للدعاء، وفيما يلي بعض هذه الأدعية:

دعاء لأبي المتوفي في يوم عرفة

اللهم يا رب يا سميع الدعاء يا مجيب دعوة المضطرين، إن أبي في ذمتك وحبل جوارك، اللهم كن به رحيمًا واغفر له ما تقدم، وما تأخر من ذنوبه يا رب العالمين.

اللهم يا رب اجعل عن يمين أبي نورًا وعن شماله نورًا، ومن فوقه نورًا ومن تحته نورًا واجعل قبره يا رب العالمين روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران.

اللهم يا رب يا سميع الدعاء أسألك أن ترحم أبي المتوفي رحمة واسعة في يوم عرفة المبارك هذا، اللهم وثبته عند المشي على الصراط المستقيم يا رب العالمين.

اللهم يا رب يا ودود يا مبدئ يا معيد، اللهم اجعل أبي يوم القيامة من سكان جنة النعيم، اللهم اغفر له ذنوبه كلها وارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين.

دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة

اللهم يا رب اغفر لأبي، وارحمه فكان بي رحيمًا، واعف عنه يا كريم، وأكرم نزله.

اللهمّ إنّ أبي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

يا رب الفردوس الأعلى لأبي برحمتك يا أرحم الرحمين.

أفضل دعاء لأبى المتوفى يوم الجمعة.. اللهم ارحم أبي برحمتك اللهم يا رب أنزل السكينة والطمأنينة على قبر أبي، واجعله قبره مضيئًا بنور الإيمان وإشراق الإسلام، وتقبل منه أعماله كلها وعمله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهل فأنت أهل الرحمة والمغفرة والعفو.

اللهم يا رب يا معين يا غياث المستغيثين، يا رجاء السائلين، يا أكرم الأكرمين، اللهم يا رب أسألك أن تبدل أبي درًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وجيرنًا خيرًا من جيرنه وحياة خيرًا من الحياة التي كان يعيشها في الحياة الدنيا يا مجيب الدعاء.

دعاء للميت

اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

اللهم يا رب إننا نرفع حاجتنا إليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك، «اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب، اللهم إنا نعوذ بك من قهر يؤلمنا ومن هم يحزننا.

اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الحياة، وفواجع القدر، ومن كل بلاء وسوء وشر.

دعاء لخالتي المتوفية في يوم عرفة

اللهم يا رب إنَّ خالتي في قبرها لا يعلم بحالها أحداً سواك وليس لها من يرحمها أحداً غيرك أسألك أن ترحمها برحمتك الواسعة وأن تطيب ثراها وأن تنقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب أن خالتي قد انتقلت إلى جوار رحمتك أكرمها بجنة عرضها السماوات والأرض وخيرها من بين أبوابها الثمانية، اللهم ارحمها رحمة أبدية وأسكنها جنتك التي وعدتنا بها يا كريم.

اللهّم أرحم خالتي برحمة تجعل قبرها جنة، ومكانها فردوس، ونظرها وجهك، ومسمعها كتابك، ومشربها كوثر نبيك.

اللهم لا تجعل ذكر خالتي العزيزة منقطع، وسخر لها دعوات صادقة من كل صوب واتجاه، اللهم ارحم فقيدتنا رحمة الأبرار وصبر قلوبنا على فراقها، واغفر لها وارفع درجاتها وأجمعني بها في الفردوس يا رب الأرباب.

اللهم ارحم روح خالتي البيضاء التي صعدت إليك، ولم يعد بيننا وبينها الا الدعاء لها، فيا رب ارحمها برحمتك الواسعة وغفرانك العظيم.

يا رب حين اشتاق الى خالتي فزدني صبراً ويقيناً بلقياها في الفردوس الأعلى، اللهم أرحمها رحمة وسعة فضائك، واغفر لها واسكنها فسيح جناتك.

اللهم يا رب ارحم خالتي الحبيبة وارفع درجاتها في عليين، اللهم أكرم نزلها يا كريم ووسع مدخلها وثبتها عند السؤال، اللهم اجبر قلوبنا جميعاً على فراقها، واجمعنا بها في مستقر رحمتك وجنتك يا رب.

دعاء شفاء الاب يوم عرفة

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

اللهم يا رب إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم يا رب اجعل يوم عرفة فاتحة خير له بالشفاء واكتب له النجاح في كل علاج وعملية يخضع لها، واجعل صبره نورًا يضيء ظلمته واوجاعه، واجعله ينال الأجر العظيم من وراء محنته.

دعاء يوم عرفة لامي المتوفية

اللهمّ يا رب إن كانت أمي محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت أمي مسئية فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين.

اللهمّ يا رب بعدد تكبيرات عبادك في هذا اليوم العظيم أسألك أن ترحم أمي وتغفر لها، اللهم افتح لها بابًا تهب منه نسائم الجنة.

اللهمّ إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها يا رب فتنة القبر وعذاب النار وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء للميت يوم الجمعة ويوم عرفة