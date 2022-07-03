هل لديك ثقة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك في يوم عرفة؟ هذه الأيام هي أيام الدعوات المستحيلة، يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند المسلمين، والذي خص بالكثير من الفضائل والبركات، فهو أحد أيام شهر ذي الحجة، والموافق اليوم التاسع من ذي الحجة، وفي هذا اليوم يؤدي حجاج بيت الله الحرام أهم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة.

يوم عرفة يعرف أنه جبل يقع شرقية مكة المكرمة على الطريق بينها وبين الطائف، على بعد 22 كيلومتر، واختلف الروايات حول تسمية هذا الجبل بهذا الاسم "عرفة" أو "عرفات"، فإحدى هذه الروايات أن آدم عليه السلام التقى بحواء عليها السلام في هذا المكان بعد نزولهما من الجنة، ولهذا سمي بجل عرفة ولكن ما هي المعجزة التي تحدث يوم عرفة؟

معجزة يوم عرفة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة ". حديث حسن

يوم عرفة هو أعظم أيام السنة للمسلمين في كل أقطار الدنيا، ولذلك جاء الترغيب في صيامه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم

يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثاً غبرا.

يوم عرفة هو يوم العتق من النار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول، ما أراد هؤلاء. رواه مسلم

يوم عرفة هو يوم الغفران، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. رواه ابن ماجد

ففي عرفات يتجرد جميع الحجاج من مخيطهم ويضحون لربهم مستجيبين نداءه تعالى، في بقعة محدودة من الأرض قد ضاقت بها الخلائق، والكل مشغول بحاله راجِ من ربه نواله، فيستشعر العبد مع تلك المناظر المشهد العظيم والحشر المهوول في عرفات يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إنه بحق منظر يوقذ العقول اللاهية ويحي القلوب الغافلة.

فضل يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة هو تكفير ذنوب سنتين، يوم عرفة هو يوماً مشهوداً؛ إذ تشهد الملائكة لهذا اليوم، ويشهد النَّاس فيه الحجَّ ومناسكه، وكما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين"، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

لماذا نصوم يوم عرفة؟

نصوم يوم عرفة لأنه فيه فضل كبير وثواب كثير لا يعلمه معظم الناس.

يضاعف الله للناس الأعمال الصالحة.

الحسنة في العشر من ذي الحجة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، ويعتق الله رقاب الناس من النار.

في يوم عرفة استجابة الدعوات.

يحظى المسلمين بكفارة لذنوبهم عن سنة مضت وسنة قادمة وذلك ما قال به العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم عرفة

اللهم لك الحمدُ كالذي تقولُ، وخيرًا مما نقولُ، اللهم لك صلاتي ونُسُكي، ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربِّ تُراثي، اللهم إني أعوذُ بك من عذابِ القبرِ، ووسْوَسةِ الصدرِ، وشتاتِ الأمرِ، اللهم إني أعوذُ بك من شرِّ ما تجيءُ به الريحُ.

أفضل دعاء في يوم عرفة

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ.

ماذا أفعل في يوم عرفة؟

قيام الليل

الاستغفار بالسّحَر وصلاة الجماعة في المسجد

التبكير والتهليل والتحميد.

الصيام.

قراءة القرآن

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

سمي يوم عرفة بهذا الاسم لأن الناس يجتمعون ويتعارفون فيه، لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت، وأيضاً قيل لأن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة هو وحواء التقيا في ذلك المكان فعرفها وعرفته، ولمّا هبطا آدم وحواء من الجنة، نزل كل منهما في مكان، ثم اجتمعا وتعارفا في هذا المكان، فسُّمي المكان بعرفة.

أدعية يوم عرفة مستجابة

ما هو فضل صيام يوم عرفة؟