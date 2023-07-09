يستقبل المسلمون في 19 يوليو 2023 بداية عام هجري جديد 1445 حيث يعتبر مناسبة دينية هامة ينتظرها المسلمون للاحتفال بها والأدعية للأموات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وفيما يلي دعاء لأختي المتوفية في العام الهجري الجديد 1445:

دعاء لأختي المتوفية في العام الهجري الجديد

اللهمّ إنّي أتوسّل بك إليك، وأقسم بك عليك أن ترحم أختي ولا تعذّبها، وأن تثبّتها عند السّؤال.

اللهمّ انقل أختي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ آت أختي رحمتك ورضاك، وقها فتنة القبر وعذابه، وآتها برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثها إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِكَ فقهِ فتنةَ القبرِ - قالَ عبدُ الرَّحمنِ في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِكَ فقهِ فتنةَ القبرِ - قالَ عبدُ الرَّحمنِ في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ. اللَّهُمَّ عَبدُكَ، وابنُ أمَتِكَ، احتاج إلى رَحمَتِكَ، وأنت غَنيٌّ عنْ عَذابِه، إنْ كان مُحسِنًا فزِدْ في إحسانِه، وإنْ كان مُسيئًا فتَجاوَزْ عنه.

دعاء لأختي المتوفية يوم الجمعة

اللهم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة ارحم من عزّ علي فراقها وأوجعني رحيلها، اللهم اجعل مسكنها ودارها في أعلى مراتب الجنة.

اللهم في يوم الجمعة ارحم أختي ونور قبرها ووسع مدخلها ربي اجعلها عندك في حال أجمل، واسكنها الفردوس الأعلى فأنت ارحم بها من أمها.

يا رب انزل على قبر أختي الضياء والنور وافتح لها نافذةً تُطل على الجنة، اللهم أحسن إليها ويسر حسابها ويمن كتابها واجعل الجنة مستقر لها بفضل يوم الجمعة يا رب.

يا رب ارحم روح أختي الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، اللهم اغفر لها مغفرة تسع ذنوب من في الأرض ووسع لها في قبرها ونوّره بنور من جنتك واعفوا عنها واجعلها من الفائزين بالفردوس الأعلى يا رب السماوات والأرض.

اللهم إني أدعوك في هذه الجمعة أن ترزق أختي سروراً ونعيماً دائماً، اللهم اجعلها في ظلال رحمتك وعفوك يا غني يا حميد.

اللهم بشر أختي برضاك وحبك وقربك واستجابة دعواتنا لها، اللهم في يوم الجمعة بشرها بنعيم الجنة وجازها بدخولها بلا حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم أختي بقدر شوقي لها، استجب لي دعائي يا رب فقد دعوتك في يومك المبارك، أسألك الرحمة التي تسع السماوات والأرض لأختي وأسألك أن تجعل قبرها في نور دائم غي منقطع وأن تجعلها في جنتك أمنة مطمئنة وألا تجعل دعوات الناس لها منقطعة وأن تجمعني بها في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من افتقدتها العين وافتقدها المكان والقلب، ربي اجعل أختي أسعد السعداء في قبرها وسخر لها الدعوات التي تؤنسها في وحشتها يا رب العالمين.

كلمات لأختي المتوفية

اللهم ارحم أختي بقدر شوقي لها يؤلمني قلبي عندما أردد دعاء للميت على شخص كانت حياتنا بوجوده أجمل اشتقت لك يا أختي اللهم أسكن أختي فردوسك الأعلى رحمك الله ي أختي.

اختي الراحلة إلى جوار ربك تركت شوقا لا تطفئه الأيام ولا السنين، رحمك الله بقدر ما أوجعني رحيلك اللهم أطعم فقيدتي من ثمار الجنة و اجعل شرابها من نهر الكوثر ،اللهم افسح لها في قبرها وافتح لها بابا تهب منه نسائم الجنة، ربي اغفر لها و ارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اختي من بعدك ما بقى ليا حد انتي كنتي كل دنيتي ربنا يرحمك ويسمحك ويغفر لك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنة بحبك اوي.

رحم الله روحا صعدت لخالقها ورحم الله ابتسامة لم انساها رحم الله قلبا كان لي وطن رحمك الله يا أختي وغفر لك.

اللهم انس وحشتها ووسع في قبرها مد بصرها وأفرش لها من الجنة في قبرها.

الله يرحمك يا اختي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة وجميع اموات المسلمين، كنتِ لي نعم السند ونعم الأخت ونعم الصديقة.

ربي ارحم اختي واغفر لها واعفوا عنها وانسها في وحشتها واجعل قبرها نورا وضياء لانهاية له وابدلها دارا خيرا من دارها وانزل عليها السكينة واجعل قبرها روضة من رياض جناتك وعوضها عن الدنيا بجنة عرضها السموات والأرض رحمك الله يا اغلى من فقدت.

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