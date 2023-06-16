للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل، ففيها استجابة للدعاء ومغفرة للذنوب، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لأختي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لأختي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم اغفر لأختي ووسع قبرها وكرم نزلها و اترك خطاياها.

اللهم يا رب إني أسألك في أيام الأرض المباركة هذه ، وستغطيها يوم التقديم ، ولا تخجلها يوم القيامة ، في اليوم الذي لا ينفع فيه المال ولا الأطفال.

اللهم اغفر لأختي المتوفي.

اللهم يا رب اسألك ارحم اختي برحمتك واجعل قبرها جنة من الجنة ولا تجعلها حفرة نارية اللهم اغفر لها ذنوبها واحتقر خطيئتها واجعلها في الجنة.

يا رب العالمين اغفر لها ذنوبها وارفع مكانتها في الجنة واجعل قبرها جنات من جنات الجنة.

اللهم إني في هذه الايام المباركة اغفر لأختي بكل حرف في القرآن وكل كلمة شرف وكل آية سرور مع كل سورة شفاعة ومع كل جزء من الغفران.

دعاء لأختي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب

اللهم إني أسألك أن تغفر أختي الضالة في قلبي ، وأن تعطر قبرها برائحة الجنة ، واجعلها واحدة من عشرين ضحكة في أعلى جنة جنتك ، عيش يا قيوم.

اللهم إني أسألك أن تنظر إلى أختي بنظرة ، فأنت تنظر إلى التي تنظر إليها بنظرة اطمئنان ، لا تستحي ولا تحق.

اللهم اني في العشر الاوائل من ذي الحجة اجعل اختي الفتيت ظلك يوم لا يوجد فيه الا ظلك واجعلها منك من النار واغفر لها ذنبيها وافرض عيوبها. عليها وإدخالها في حدائقك دون حساب أولي.

اللهم ارحم اختي وعلى كثرة المنسيين الذين لا يعرفون ذكرك وفي كثرة الذين صلى عبيدك من اجلهم وفي كثرة الايادي المرفوعة في صلاتك يا الله. ارحمها وارحمها ووسّع دخولها وانسى وحدتها.

اللهم من اجل هذه الايام المباركة والفاضلة ارحم اختي وارحمها واجعلها قبراً بمرج جنات الجنة يوم الجنة وخفف حسابها وارزقها اياها. كتاب يا أرحم الراحمين يا الله.

دعاء لاختي في عرفة

اللهم يا رب في يوم عرفة أسألك أن تحفظ لي أختي، وأن تُكرمها، ضاعف اللهم لها في الحسنات، وبارك اللهم لها في ثواب هذا اليوم الطّيب، اجعلها من الذين نظرت إليهم نظرة رضى، فغفرت لهم بها ما تقدّم من ذنوبهم وما تأخّر.

اللهم يا رب إنّ لي أختًا عزيزة الحُضور في قلبي، اللهم أسألك في يوم عرفة أن تتقبّل منها الصّيام، وأن تكتب لها الأجر الكامل عن وعد حبيبك المُصطفى لنا يا خير من تُرفع الأكفَّ له بالدّعاء، اللهم تجاوز عنها واغفر لها وعافها واعفو عنها يا ربّي الكريم.

اللهم يا رب بحقّ أسمائك الحُسنى أجمعين، أسألك في يوم عرفة، أن تحفظ أختي، أن تُحسن إليها، أن تتقبّل منها الدّعاء، اللهم إنّها أختي الطّيبة التي أكرمتني معها بالمحبّة والحنان، فلا تُريني فيها مكروهًا يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أسألك يا رب يا الكريم، أن تحفظ لي أختي الغالية، اللهم بارك لي في عُمرها، وأقسم لها من الرّزق الطّيب، والفرحة الجميلة، والأيّام المُشرقة يا خالقي الكريم.

دعاء لأختي بالسعادة