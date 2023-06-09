للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل ففيها استجابة للدعاء، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم يا رب أنزل أمي في منزلة الشهداء والانبياء والصديقين، اللهم في هذه الأيام المفترجة أدعوك وأنا كلي يقين في الإجابة بأن تجعل أمي سيدة من سيدات الجنة.

يا رب يا سامع الدعاء إن أمي كانت من عبادك المحسنين ومن القانطين، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، وآنس وحّشتها، وضَاعف أجرها وادَخلها مدخل صدق.

اللهم يا رب إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من عبادك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل والدتي جارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد عندك ، وأن ترزقها لذة النظر لوجهك الكريم.

اللهم يا رب ارحم أمي وأمهات المسلمين، واغفر لها، وتجاوز عن سيئاتها، وزد حسناتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة مستجاب

اللهم إنا نسألك أن تجعل رحمتك نورًا وضياءً على ميتنا، ومن يسكنون قبره من قبله، يا من تجير المستجير وتنجي الغريق والمكروب، يا من تنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارتها، ونجدتها في قبرها ورحمتها.

يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا فعال لما تريد، يا ملين الحديد ومسهل الشديد، اللهم كما تقول للشيء كن فيكون، اجعل دعائي لأمي مستجاب، اللهم الجنة لمن كرمتي وربتني حتى صرت لما عليه اليوم من فضلك، اللهم المغفرة لنور عيني، اللهم الرحمة لحبيبتي وأمني وأماني، اللهم اجعلها فرحة مستبشرة في نعيمك يا رب العالمين.

اللهم يا رب نسألك باسمك العظيم أن ترفع مقام أمي في الجنة في هذه الساعة المباركة من الأيام المباركة.

يا رب يا رحمن يا سامع الدعاء تقبل أمي قبول حسنا، وسامحها واعتقها من عذاب النار، وأدخلها جنتك دون حساب فإنك أهل العفو والمغفرة.

اللهم يا رب ارحم أمي في هذه الأيام الفضيلة يا رب العالمين، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلاً خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، ونجها من عذاب القبر وعذاب النار.

اللهم يا رب إنّها كانت لكتابك تالية وسامعة، فشفّع فيها القرآن، وارحمها من النّيران، واجعلها يا رحمن ترتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأتها أو سمعتها، وآخر حرفٍ تلته، اللهمّ ارزقها بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ آية سعادة.

اللهم يا رب لا اعتراض قضائك وحكمك، اللهم نسألك بكل أسمائك العُظمى أن تجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة، وأن تجعلها آمنة مطمئنة، اللهم إنا نشهدك أنها كانت صوامة قوامة مُرتلة لكتابك الكريم، فاللهم بحق هذا اغفر لها ما تقدم وما تأخر من ذنبها.

دعاء لأمي المتوفية

يا رب يا الله برحمتك نسألك أن تعفو عن أمي وأمهات المسلمين، واجمعنا بها يا رب في الفردوس الأعلى من الجنة، لا إله إلا أنت إنك سميع الدعاء.

اللهم يا رب إن أمي أغلى الناس على قلبي في ذمتك، فاجعلها يا رب من أهل جنتك، وارزقها جوار الحبيب المصطفى، واعفوا عنها وتجاوز عن سيئاتها يا مجيب الدعوات يا بديع السموات والأرض وما بينهما.

اللهم يا رب نسألك في هذه الأيام المعلومات التي أقسمت بها في كتابك الكريم، أن تطيب منزل أمي وترزق روحها السكينة والطمأنينة والراحة في جنتك، كما أكرمتنا في الدنيا اللهم اكرمها في الآخرة.

إن قلبي لمحزون لفراق أغلى الناس على قلبي، اللهم اطيب مثواها وعطر ذكراها، يا رب تجاوز عنها ذنوبها وسيئاتها، أسألك اللهم أن تقبل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وأن تدخلها الجنة من أوسع أبوابها.

اللهم يا رب يا كريم اغفر لأمي في هذه الأيام المباركة، اللهم أدخلها في رحمتك الواسعة، وارزقها الجنة واجعل روحها آمنة مطمئنة يا رب.

دعاء لأمي الميتة في ذي الحجة 1444