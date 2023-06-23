دعاء لأخي المتوفي في يوم عرفة، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يوم عرفة هو اليوم الذي نزلت فيه الآية التي تتحدث عن إكتمال الدين وفضل من الله تعالى، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا أنزلت هذه الآية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)، يوم عرفة هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة وفيه استجابة للدعاء، وفيما يلي بعض هذه الأدعية:

دعاء لأخي المتوفي في يوم عرفة

يوم عرفة العظيم والمبارك يوم أستجابة باذن الله،اللهم في يوم عرفة أكتب أخي ممن عتقت رقابهم من النار ومتعته بنعيم الجنة بلا حساب أو سابق عقاب.

وفي يوم عرفة 2023 يارب أرحم أخي وأغفر له وأرزقه الجنة ونعيمها وأجعل في جنات الفردوس عوضاً لها عن كل ألم أصابه في الدنيا يارب.

دعوتك في يوم عرفة، اللهم أسق أخي من أنهار جنتك وأروي ضمئ روحه برؤيتك وأرزقه رضوانك.

يا رب أرحم أخي في يومك العظيم يوم عرفة وأجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم يا رب في يوم عرفة أغفر لأخي كل ذنوبه وأجعله من الضاكين المستبشرين بجنتك ورضوانك، اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأعف عنه يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب في يوم عرفة العظيم أرحم أخي المتوفي رحمة واسعة توجب الجنة له وأسكنه فسيح جناتك.

اللهم يا رب أرحم أخي المتوفي وأجعله ممن تقول النار له أعبر فأن نورك أطفئ ناري، وتقول الجنة له أقبل فقد أشتقت اليك قبل أن أراك.

دعاء لاخي المتوفي في ذكرى وفاته

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

اليوم ذكرى وفاة اخي العزيز "الاسم" اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه.

اليوم ذكرى فاجعة رحيلك من هذا العالم اليوم ذكرى الحزن الذي استوطن ديارنا اللهم انر قبر اخي اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه تلهف قلبي شوقا وحنينا لك يا "الاسم".

دعاء لاخي المتوفي في ليلة الجمعة

اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

اللهم في يوم الجمعة المباركة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم اخي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة اجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

اللهم اغفر لاخي وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك أكرم وارحم منك اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره واجعله من المنعمين في قبره اللهم انت رحمن الدنيا والأخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

دعاء لأخي المتوفي يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة أنر قبر اخي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

اللهم ارحم أخي بقدر شوقي له، اللهم في يوم الجمعة المباركة أنر قبر اخي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

دعاء للأخ الميت