خلق الله تعالى الأيام والشهور فميز منها أربعة حرم وجعل من هذه الحرم عشرة أيام هي خير أيام الدنيا، وجعل فيها يوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه تمت النعمة، واكمل هذا الدين، إنه يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، وخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، عزيزي القارىء استغل الدعاء في يوم عرفة، كل لحظة وكل ثانية ارفع يديك إلى الله واطلب منه ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، واعمل من الصالحت ما شئت فإنه يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.

في هذا المقال سوف نتناول أجمل عبارات عن يوم عرفة 2022، عبارات عن فضل يوم عرفة، أجمل الكلمات عن يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، دعاء لمن تحب في يوم عرفة.

عبارات عن يوم عرفة 2022

اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة.

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك تهدى بها قلوبنا وتزكي بها اعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا.

واشرقت شمس يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.

اقترب يوم عرفة جهزوا أمانيكم ورتبوا دعواتكم واستعدوا ليوم عظيم ورب كريم يسمع الدعاء ويفتح ابواب السماء.

يوم عرفة.. يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده".

لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبياً وإن لم أكن بين الحجيج ساعياً وإن لم أكن بين عبادك داعياً.

عيد أضحى مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وهب لي يا الله من يذكرني بدعوة في يوم عرفة.

لبيك يا الله وفي القلوب حاجات قد دست تنتظر بشرى منك، لبيك يا الله خذوعاً نصبح ونمسي على ذكرك والكثير من فضلك.

اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه العشر من ذي الحجة واسترنا يوم الحشر واغفر لنا يوم النشر.

يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات، إن الوقت لم يفت بعد فتذكرنا بالدعاء.

من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد.

اللهم بلغنا يوم عرفة ولا تجعله يمضي إلا وقد كتب لنا الغفران.

عبارات عن فضل يوم عرفة

ضجت مكة بحجاجها، اللهم يا الله اكتب لنا ما كتبت لهم وبلغنا يوم عرفه لا فاقدين ولا مفقودين.

في ليلة القدر ابتدأ نزول القرآن وفي يوم عرفه اكتمل الدين من خير ليلة إلى خير يوم اللهم أعنا فيه على طاعتك وحسن عبادتك وتقبل منا.

اجمل لحظات العمر في الحج يوم عرفه شيء عظيم لا استطيع وصفه.

اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله عشية يوم عرفة في يوم جمعة رواه البخاري.

أجمل الكلمات عن يوم عرفة

يوم عرفة اليوم الذي يبسط الله رحمته على عبادة فهذا يومٌ ترتقي فيه النفوس وتُصفّى القلوب وترتفع الدرجات، فهنيئاً لمن شمّر ساعده إلى الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

تبتسم القلوب لرحمة الله التي يُنزلها على عبادة في يوم عرفة، إنه يوم تسموا فيه القلوب وتخضع لربها، فنسأل الله لنا ولكم القبول.

أسألك يا الله أن تكون لي دعوة مستجابة في يوم عرفة فأنا أحتاج الكثير وقد ضاقت بي الحال.

إذا أقبل يوم عرفة فإنَّ قلوب الصالحون تستضيء بنور ربها وتغتنم فرصة الرحمن التي أنزلها في هذا اليوم العظيم، جعلنا الله وإياكم في هذا اليوم من المقبولين.

يا طالباً فصل الربيع لزرعهِ أقبل فإنَّ ربيع قلبك قد أتى، هذا عرفة أقبل بخيرهِ فازرع بذورك بالعبادة والتقى.

إذا هبّت رياحك فاغتنمها، هذه رحمة ربي هبّت علينا، يوم عرفة فرصةٌ من الله للمشمرين لا تُعوض، يا رب إني أسألك رضاك والجنة.

إنه الكنز الثمين هو "يوم عرفة" لا يعلم بقيمته إلا من عرف ثمن الجنة، إنها فرصتنا إلى الوصول فل نعد إلى الله ونترك الحياة خلفنا.

هب لي يا الله من يذكرني بدعوة في يوم عرفة.

دعاء يوم عرفه

اللهم لك الحمدُ كالذي تقولُ، وخيرًا مما نقولُ، اللهم لك صلاتي ونُسُكي، ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربِّ تُراثي، اللهم إني أعوذُ بك من عذابِ القبرِ، ووسْوَسةِ الصدرِ، وشتاتِ الأمرِ، اللهم إني أعوذُ بك من شرِّ ما تجيءُ به الريحُ.

دعاء لمن تحب في يوم عرفة

يا الله إني أحبه فيك فارزقه حبك وارضى عنه وأعطه من كرمك، حتى ترضى وأن تدخله جنتك آمين.

اسأل الله الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية، أن يجمعنا مرة أخرى في جنته التي قطوفها دانية.

زودك الله من تقاك وحفظك من النار ووقي و للفضيلة هداك، وللجنة دعاك وجعل الفردوس مأواك.

أدعية يوم عرفة مستجابة

ما هو فضل صيام يوم عرفة؟