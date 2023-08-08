دعاء لأهل الصومال، الصومال واحدة من الدول التي تقع في القرن الأفريقي وتطل على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وتمتاز الصومال بتضاريسها المتنوعة من السواحل الرملية إلى السهول والجبال.

دعاء لأهل الصومال

اللهم ارحم أهل الصومال وانصرهم في محنهم وابتلائهم.

اللهم اجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

اللهم احفظهم من كل سوء وسائل الضيق والفقر.

اللهم ارزقهم السلام والأمان، واجعل الخير والرخاء همهم ومصيرهم.

اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، واشف مرضاهم وارحم موتاهم.

اللهم اجعل لهم في كل مجالات حياتهم النجاح والتقدم.

اللهم اسهم بينهم في المحبة والوحدة، واجعلهم سببًا للخير والبركة في أوطانهم.

يا رب العالمين، ارحم واغفر واستجب دعاءنا لأهل الصومال ولجميع البشرية. آمين.

يا رافع البلوى ارفع عنا هذه المصائب الاقتصادية والسياسية والدينية يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تردنا خائبين ويا رافع البلوى ارفع عنا هذه المصائب الاقتصادية والسياسية والدينية يا ارحم الراحمين.

اللهميا رب لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا مقبولين مأجورين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية مستجابة للصومال

اللهم احفظ الصومال وأهل الصومال ولا ترينا فيهم شراً.

اللهم كن لأهلنا في السودان فليس لهم أحد سواك.

اللهم احفظ الصومال وأهلها من كل شر.

يارب احفظهم بحفظك وارزقهم من الخيرات وعوضهم خير اللهم اجعل الصومال آمناً مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى،اللهم ابعد عنا وعن الصومال المنافقين والفاسدين واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم.

اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم احفظ الصومال وأهلها واحقن دمائهم، اللهم احفظ شعباً حراً عفيفاً مسلماً.

اللهم احفظ الصومال وشعبها وأهلها من كل مكروه وسوء وهون عليهم مصابهم.

اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم.

اللهم احفظ الصومال وأهل الصومال ولا ترينا فيهم شراً.

اللهم كن لأهلنا في الصومال فليس لهم أحد سواك.

اللهم احفظ الصومال وأهلها من كل شر، يارب احفظهم بحفظك وارزقهم من الخيرات وعوضهم خير .

أدعية للصومال

اللهم نستودع الصومال أمنه وأمانه وأهله لله رب السموات والأرض.

اللهم هون لهم امر رشد وسهل خلاصهم من هذه الازمة التي اثقلت على البلاد والعباد.

اللهم انت تعلم أن فينا الضعيف والعاجز والطفل واليتيم والثكلى وام الأيتام نسألك يا الله بقوتك وعزتك ان تيسر للصومال وأهله مخرجًا من هذا الضيق الذي اثقل كاهل البلاد دون فوضى أو خراب او دمار.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار اقلب حال الصومال لأحسن حال وهيء لهم أمر رشد من عندك فهم محبون لك ولدينك ورسولك صلى الله عليه وسلم .

أفضل أدعية للصومال