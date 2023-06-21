يمكن للمسلم الدعاء لأهل فلسطين وخاصة لجنين بما يفتح الله تعالى عليه من صيغ الأدعية التي تناسب الحال بما أننا في أيام عظيمة وشهر مبارك وهو شهر ذي الحجة، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها ما يأتي:

دعاء لأهل جنين في العشر الأوائل من ذي الحجة

في العشر الأوائل من ذي الحجة اللهم أنزل على أهل جنين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا ولا ينتهي شهر ذي الحجة إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، اللهم اخسف بهم الأرض وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكن يا الله عونا لإخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصرهم، ارزقهم القوة والصبر والسكينة، واربط على قلوبهم، وانزل عليهم من رحماتك، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واجبرهم، اللهم رد إليهم درياهم، وأرضهم، وشبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

اللهم إني أستودعك أهل جنين وكُل فلسطين ، اللهُم كُن لهم عوناً، اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلاً اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

دعاء لأهل جنين في العشر الأوائل من ذي الحجة مستجاب

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم حرر فلسطين، وأهل جنين من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.

اللهم يا رب انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم، اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

اللهم يا رب حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريماً آمنًا.

اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.

أجر صيام عشرة ذي الحجة

أجر صيام عشرة ذي الحجة خير وبركة حيث يضاعف العمل فيها، ويستحب في هذه الأيام المباركة الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه والصدقة، لأنه العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة .

أفضل عبادة في عشر ذي الحجة

إن أفضل عبادة في عشر ذي الحجة التكبير ونتسدل بذلك، ذكره عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

كيف تغتنم العشر من ذي الحجة؟

الصدقة

الصلاة

الزكاة

بر الوالدين

قراءة القرآن

كيف نستقبل العشر من ذي الحجة؟

قبل دخول العشر الأوائل من ذي الحجة يجب علينا التوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا، لذلك حاول أن تعيد النظر في حياتك وتحسن سلوكك وعبادتك.