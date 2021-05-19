غزة مدينة ساحلية فلسطينية وأكبر مدن قطاع غزة وتقع في شماله، في الطرف الجنوبي للساحل الشرقي من البحر المتوسط. تبعد عن مدينة القدس مسافة 78 كم إلى الجنوب الغربي.

غزة هي مركز محافظة غزة وأكبر مدن السلطة الفلسطينية من حيث تعداد السكان، حيث بلغ عدد سكان محافظة غزة 700 ألف نسمة في عام 2013، ما يجعلها أكبر تجمع للفلسطينيين في فلسطين. تبلغ مساحتها 56 كم2، مما يجعلها من أكثر المدن كثافة بالسكان في العالم.

تعتبر مدينة غزة من أهم المدن الفلسطينية، لأهمية موقعها الاستراتيجي والأهمية الاقتصادية والعمرانية للمدينة، بالإضافة إلى كونها المقر المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية، ووجود الكثير من مقراتها ووزارتها فيها.

دعاء لأهل غزة

دعاء لأهل غزة: اللهم حرر المسلمين في غزة ياذا الجلال والعزة.

دعاء لأهل غزة: اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم، اللهم بدل خوفهم امنا ياذا الجلال والعزة، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.

دعاء لأهل غزة: يا رب العالمين اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان.

دعاء لأهل غزة: اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان.

اللهم ألف بين قلوبهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور ياذا الجلال والإكرام والعزة.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الاعداء، اللهم احرس المسجد الاقصى من مكر الماكرين،اللهم اقتل من قتل المسلمين.

دعاء لأهل غزة : اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود، اللهم اجعل لاهل فلسطين النصره والعزه والغلبه والقوه والهيبه في قلوب اعدائهم، اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم.

اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين آمين آمين آمين.

اللهم اني اعوذ بك من موت لا ينفع وحساباً لا يشفع وضلمة في القبر وعذاباً بعد الموت اللهم اغفر لاخوانا المستضعفين في فلسطين وارحم شهداءنا وشهداء فلسطين.

اللهم كفنهم بالبرد والكافور واجمعنا بهم يوم النشور اللهم ادخلهم فسيح جناتك وارحمهم ياأرحم الرحمين.

اللهم لا تجعل مصيبتهم في دينهم واجعل الاخره نجاة وملاذا لهم واجعلنا من اللحقين بهم يارب العالمين.

اللهم إنا نسألك النصر لأهل الإسلام يا رب العالمين اللهم ثبت أقدام المجاهدين وانصرهم على اليهود الغاصبين،اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لإخواننا المحاصرين تحت القصف والحصار، اللهم فرج هم المهمومين في غزة وفك أسر المأسورين ونفس كربه المحصورين يا ارحم الراحمين.

اللهم تقبلهم شهداء، اللهم اشفي جرحاهم وثبت خطاهم وافرغ عليهم صبراً من عندك، اللهم نسألك نصراً لإخواننا الصابرين المجاهدين في سبيلك في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة.

اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر المجاهدين واحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم عليك بأعداء الدين اللهم وخذهم أخذ عزيز مفتدر، اللهم اعز الاسلام و المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين.

اللهم بدل خوفهم امنا يا ذا الجلال و العزة، اللهم اعز الاسلام و المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمى حوزة الاسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.

اللهم انج المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين والعراق وفي كل مكان.

اللهم حرر المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم فك أسرهم وأشفي مريضهم واكشف كربتهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأهديهم سبل السلام و أخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال و الاكرام والعزة.

اللهم إنا نسألك النصر لأهل الإسلام يا رب العالمين،اللهم ثبت أقدام المجاهدين وأنصرهم على اليهود الغاصبين.

اللهم نسألك نصراً لإخواننا الصابرين المجاهدين في سبيلك في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم انصر أخواننا اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لإخواننا المحاصرين تحت القصف والحصار، اللهم فرج هم المهمومين في غزة وفك أسر المأسورين ونفس كربه المحصورين يا أرحم الراحمين،اللهم تقبلهم شهداء، اللهم اشفي جرحاهم وثبت خطاهم وافرغ عليهم صبراً من عندك.

أدعية لأهل فلسطين والمسجد الأقصى