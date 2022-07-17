دعاء لابني المسافر للعمل، دعاء لابني بالتوفيق في العمل، دعاء لابني الغالي والمسافر، دعاء لابني بالتوفيق في حياته، دعاء لابني الغالي، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

قلب الأم يحن لابنها المسافر، فلذة كبدها وتريد حينها دعاء يحتضن ابنها الغالي ويمكن أن يستعين به كل أب وأم حريصيين على سلامة ابنها المسافر وتوفيقه وتميزه.

دعاء لابني المسافر للعمل

اللهم ان لي مسافر جعلته تحت عيناك استودعتك يالله "الاسم" فإنك خير المستودعين اللهم سهل عليه سفره يارب اللهم احفظ لي.

ربي ان ابني "الاسم" مسافر اسألك يا الله ان تحفظه من كل شر اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع اني استودعك غالي فيسر اموره ووفقه واحفظه بعينك التي لا تنام.

اللهم اني استودعك ابني اللهم احرسه بعينك التى لا تنام ووصله بسلامه يارب العالمين استودعتك الله يا مسافر.

اللهم اني استودعك ابني حبيبي من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب درب السلامه يا روحي

اللهم احفظ لي مسافر تراه ولا أراه يارب انه احب الخلق لقلبي فرده الي ردا جميلا واسعده أينما كان اللهم إني أستودعك ابني "الاسم" فأحفظه لي بعينك التي لا تنام ووفقة في دراستة.

الهي احفظ لي مسافر اخشى ان يصيبه ضرر اللهم اني استودعتك ابني "الاسم" فاحفظه يارب.

ربي احفظ لي مسافر تخاف عليه روحي من كل شيء وأخشى عليه من ضرر يمسه اللهم إني استودعتك ابني "الاسم" فاحفظه من كل شر.

يارب ان لي مسافر أحبه بقدر هذا الكون فاحفظه بعينك التى لاتنام اللهم احفظ ابني "الاسم" في غربته.

يارب احفظ ابني "الاسم" وارزقه في سفره البر والتقوي ومن العمل ماترضى ورده اليا سالما غانما وكل مسافر يارب.

فى حفظ الله ورعايته يا ولدي "الاسم" اللهم بلغه السلامه أينما كان واحفظه بحفظك التام وعينك التى لا تنام من كل شر وسوء وضر.

دعاء لابني بالتوفيق في العمل

اللّهمّ حَبّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.

يا مؤتي لقمان الحكمةَ وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللّهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء،اجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

دعاء لابني الغالي والمسافر

يا الله احفظ ولدي "الاسم" بحفظك بما تحفظ عبادك الصالحين وان تحميه فانا أستودعك إياه فاحفظه يا رب.

الله يا ولدي كم يتشظّى قلبي حناناً و حنيناً كلما قبلت رأسي مودعاً وأنا أشهق بدمعي واستودعك ربي الله معاك خالد و موفق في دراستك يا عيني

ربي احفظ لي ابني فهو اجمل عطاياك اللهم اني جعلته في ودائعك واستودعك في كل حين وثانيه.

اللهم أن لي مسافر لا أرى حياتي من بعده فحفظه لي بعينك التي لاتنام اللهم اني استودعتك ابني فجعله في ودائعك التي لاتضيع.

اللهم ياجامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني ابني في الدنيا و الآخرة في القريب العاجل

اللهم إني أستودعك أثمن أشيائي وأقربها لي اللهم احفظ لي ولدي "الاسم" ويسر سفره واشفه واحفظه فأنت خير الحافظين استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

"الاسم" ربنا يجعلك نصيب من اسمك يا ابني و يحفظك و يباركلي فيك تعب كتير بس لحظه ما سمعت صوتك نسيت كل حاجه عدت اللهم اني استودعك ابني في ودائعك التي لا تضيع ابدا ولا تضل.

اللهم ياذا الوجه الأكرم والإسم الأعظم والعطية الجزلى أحفظ أبني في غربته ووفقه في دراسته وسخر له من يعينه على أمور دينه وعلمه من عبادك الصالحين ، اللهم ورده إلى قلبي سالما غانما ، اللهم إنه في ودائعك وودائعك لاتضيع أبدا.

في أمان الله اللهم اني استودعك ابني فاحفظ دينه ونفسه وكن عوناله ورده سالما من كل مكروه وغانما بكل خير سلام.

اللهم إني أخاف الفقد ربي احفظ لي من أحب و أدم في أعمارهم و لا تحرمني قربهم اللهم استودعتك نفسي و ابني وأهلي و من أحبني فيك في ودائعك.

دعاء لابني بالتوفيق في حياته

اللهم ياحي ياقيوم أسألك أن توفق ابني وتيسر له طريق النجاح وتعجل له به وتحقق أمانيه.

اللهم اني أسألك بكل أسم هو لك اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت أن توفق ابني وتيسر له كل عسير وأن تكتب له النجاح والتمكين يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرّهم، ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم.

اللهم أعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم.

اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم، اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللّهم حفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم اني أستودعتك ابني سهّل عليه كُل صعب وأزل عنه همه وأزرع الطمأنينة في قلبه، وهيء له سبل النجاح والتوفيق في حياتة.

اللهم وفق ابني الحبيب لما تحبه وترضاه، اللهم هيء له مرضاتك وابعده عن مايغضبك، واكتب له الخير والرزق حيثما كان واحفظه من كل شر ويسر له كل أمر واجعل النجاح رفيقه في دربه.

أسألك يابديع السموات والأرض أن تكرم ولدي بالتيسير وأن تذيقه فرحة النجاح وحلاوة الاستجابة.

اللهم املأ جسد ولدي عافية وروحه فرحاً، اللهم أرحه من الهم وارزقه التوفيق في حياته والنجاح في عمله.

اللهم اجعل النجاح حليف ابني وهيء له القبول في كل أمر ويسر له كل ما تعسر.

دعاء لابني الغالي

اللهم إن ابني أغلى ما أملك فاحفظه لي يا خير الحافظين فإنه أثمن أشيائي وأقرب الناس إلى قلبي.

يا الله يا حفيظ احفظ لي قرة عيني من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه وتحته بكرمك الواسع يا أكرم الأكرمين.

اللهم أفيض على ابني حظًا يخدمه به أهل العُقول وأعذه يا الله من أن ترزقه عقلًا يخد به أهل الحظوظِ.

اللهم ارزقه صفات الطهارة وصحبة الأخيار وحسن التوكل عليك يا عزيز يا جبار وأرزقني بره في حياتي ودعائه لي بعد مماتي.

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