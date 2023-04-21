البوابة - دعاء لابي المتوفي في عيد الفطر هذا ما سيتناوله موضوع هذا المقال، حيثُ يمتلك الأب أصدق عاطفة، وفقدان الأب كفقدان الأمان فلا يبقى للحياة طعم أو لون دونها، وفي عيد الفطر عندما تختلط مشاعر الاشتياق للأب يقوم الكثير من الناس بالدعاء والتضرع لله بطلب الرحمة والمغفرة له، لذا يهتم موقع البوابة بتقديم مجموعة أدعية للأب المتوفي في عيد الفطر.

دعاء لابي المتوفي في عيد الفطر

اللهم في أول أيام عيد الفطر 2023 قد سبقت دمعاتي بسماتي، لأنني لا استطيع تقبيل أبي بهذا اليوم المبارك، اللهم ارحمه واجعل قبرة روضة من رياض الجنة.

يا رب إن ابي في ضيافتك، فأكرمه، واروي قبره بغيث الرحمة، ربي اجعل عيد ابي في الجنة تحت عرشك، وفي جنتك، يا ارحم الراحمين.

اللهم يا رب قد أتى عيد الفطر وأبي في قبره، وليس بيني وبينه إلا الدعاء، فيا رب إن أبي كان سندي وكتفي في الحياة، وهو الآن بين يديك، فارزقه الجنة واعتقه من النار، واجعل عيده في جنات النعيم يا كريم.

اللهم أسألك أن تجعل أبي وفقيد روحي على ضفاف نهر الكوثر مبتسم في أرقى مراتب الجنان يشرب من يد نبيك شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً، عيدك في الجنة يا حبيب قلبي يا رب يا الله.

اللهم نور قبر أبي ببركة عيد الفطر المبارك وارزقه الجنة دون سابق حساب أو عقاب يا رب.

في عيد الفطر 2023 ارجوك أن تجعل ابي من أهل الجنة، من المكتوبين في صحائف العتق من النار، من الفائزين بالجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم في عيد الفطر 2023 ارحم من فقدتهم العين فقدهم المكان افتقدهم القلب كثيرا اللهم ارحم من فقدهم يؤلم، وفراقهم لا يطاق، اللهم اجمعنا بهم في جنتك يا رب.

اللهم يا رب اجعل روح أبي في جنات النعيم، في جنة تجري من تحتها الأنهار، وليكن عيدكِ في الجنة إن شاء الله، ربي إن ابي في ضيافتك، فلا تحرمه رحمتك وجنتك وعفوك.

اللهم يا رب إنه العيد الثاني يمر علينا بدون أبي، اللهم ارحمه واجعل عيده في جنتك اجمل واجمعنا معه في الجنة يوم تجمع عبادك بدون سابق عقاب.

اللهم يا رب في عيد الفطر المبارك 2023 يا رب ارحم أبي واغفر له، اللهم انس وحشته ونور قبره واغفر ذنبه، اللهم ارحمه رحمة الأبرار وادخله الجنة مع الاخيار، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في جنات النعيم.

أبي حبيبي عيدك بالجنة أجمل و أطهر بأذن الله كل عام وأنت في أرقى مراتب الجنان ربي أنر عليه و أجعله من السعداء بالأخرة يا رب.

يا أيها الطاهر العفيف النقي يا أيها الطيب الكريم العيد هو أنت وأنت العيد يا أبي عيدك في الجنة بإذن الله تعالى، اللهم أغفر لوالدي وأرحمه اللهم اجز والدي عنا خير ما جزيت به والداً عن ولده وخير ما جزيت به محسناً على إحسانه.

دعاء للاب المتوفي في عيد الاضحى

اللهم يا رب في عيد الاضحى 2023، أسألك من نور وجهك الكريم الذي أشرقت منه الدّنيا، أن تتنزّل بالرّحمة على قبر أبي، اللهم اجعله روضةً من خيرة رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، آنس وحشته وأنر عتمته، واجعله في عليّين برفقة الأنبياء والمُرسلين.

اللهم لا حولَ ولا قوّة إلّا بك، نسألك من واسع الرّحمات أن ترحم أبي، وأن تُحسن إليه، اللهم إنّها أيّام عظيمة الشّأن، اللهم لا تصرفها عنّا إلّا وقد أكرمت أبي بها بالمغفرة عن كلّ ذنب، والعفو عن كلّ خطية، اللهم آمين يا رب العالمين.

دعاء للميت في عيد الفطر

اللهم يا رب إني أسألك العفو والرحمة والمغفرة لأمي الغالية على قلبي، اللهم ارحمها فإنك بها راحم، ولا تعذبها فإنك عليها قادر يا كريم.

اللهم يا رب في عيد الفطر 2023 نسألك أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم أكرم نُزلهم ووسع مُدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين.

اللهم يا رب إن أبي الآن تحت التراب، وهو أغلى الناس على قلبي فارحمه يا رب العالمين رحمة واسعة من عندك، اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنات يا كريم.

دعاء لامي المتوفية في عيد الفطر