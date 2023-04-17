البوابة - دعاء ليلة القدر لأبي المتوفي هذا ما سيتناوله موضوع هذا المقال، حيثُ يمتلك الأب أصدق عاطفة، وفقدان الأب كفقدان الأمان فلا يبقى للحياة طعم أو لون دونها، وفي رمضان يقوم الكثير من الناس بالدعاء والتضرع لله بطلب الرحمة لمن رحل عنهم وخاصة عندما تختلط مشاعر الاشتياق للأب، لذا يهتم موقع البوابة بتقديم مجموعة أدعية للأب المتوفي في ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر لأبي المتوفي

اللهم واجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة، وأجعلها بيتاً من بيوت الجنة، واجعلها مرتاحاً له وواسعاً عليه واجعله من المقبولين، واجعله ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بحق هذه الليلة من العشر الأواخر من شهرك الكريم يا الله.

اللهم بحق ليلة القدر المباركة يسر لأبي مروره على الصراط واجعله من أهل الجنة واجعل نزله مباركاً واجعله ممن يشربون من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فأسالك يا رب ان ترحم ابي، اللهم ارحمه واغفر له وادخله الجنة بدون حساب واجعلها له قرارًا ومنزلًا ومأوى، وأنر له في قبره بنورٍ من نورك واجعل روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم إني أعلم بأن الدعاء للميت ينفعه، وأنه من حقه علينا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة، أسألك أن تتقبل مني هذا الدعاء وتكتب لي إجابة وقيام ليلة القدر، وتحرم عليه عذاب القبر وعذاب النار، وتجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين، وترزقه النظر إلى وجهك الكريم في جنتك العظيمة.

اللهم ارفع درجات أبي في الآخرة، واجعله من أهل الجنة، واجمعني به في دار الخلد، واحشره مع الأنبياء والصالحين ولا تحرمني من رؤيته في الجنة يوم القيامة.

اللهم يا رب إني أسألك بجلالك وعظمتك ورحمتك أن ترحم لأبي وتغفر له، وتجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وتبدل ما كان في حياته من سيئات إلى حسنات، وترفع درجته في الآخرة، واجعله ممن ينالون رضاك ورضوان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

اللهم يا رب إني أدعوك في ليلة القدر، وأنا متوجه بقلبي وروحي ودعائي إليك يا الله، أن تغفر لأبي وترحمه وتجاوز عن سيئاته، وتسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم يا رب استجب لدعوتي في ليلة القدر واغفر لأبي وارحمه، وتجاوز عن سيئاته، وأدخله فسيح جناتك، وأجمع بينه وبين أحبته في الفردوس الأعلى، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم يا رب اجعلها ليلة القدر، ياذا الجلال والاكرام اسألك ان ترحم وتغفر وتكرم لابي بكل قطرة عرق نزلت منه سعياً لرزقنا وخوفاً وحرصاً علي ارفع بها درجته في الجنة وتجاوز عن سيئاته واجعل مثواه الفردوس.

اللهم يا رب إني لا أزكيه ولكن أعلم بأن أبي كان يؤمن بك ويتوكل عليك، وكان يعمل بالخير والإحسان، وكان يحب أن يعمل بطاعتك، فأسألك أن تثبته عند السؤال، وتجعله يوم القيامة مع الأنبياء والصالحين مبشرين بالجنة با رب العالمين.

دعاء لابي المتوفي في ليلة الجمعة

اللهم في ليلة القدر أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمةُ تغنه بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا رب إن أبي في ذمتك وحبل جوارك، فكن به رحيمًا وعامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، وأنت أهل الرحمة والمغفرة والعفو يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة المبارك أنّ تجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة، فأكرمه بكرمك واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من كل ذنب وكل خطيئة كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين.

اللهم يا رب إن أبي في جوارك فارحمه واغفر له سائر ذنوبه وإنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت يا غفور، ربي اجعل أبي في قبره مستبشرًا بالجنة واجعله يوم القيامة من الذين يفرحون بما آتاهم الله تعالى من فضله، آمين يا رب العالمين.

يا رب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

اللهم يا رب في يوم الجمعة المبارك أسألك يا ربّ السموات والأرض ومن فيهن، أن تجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة، وأن تفرشه له من فرشها يا رحمن يا رحيم.

اللهم يا رب أسألك في يوم الجمعة المباركة هذا أن تجعل أبي من الصالحين وأن تجمعه يوم القيامة في الجنة مع الأنبياء والأتقياء والصحابة وأن تغفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر يا رب العالمين.

دعاء لابي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان

يا رب اعفو عن أبي يا كريم، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.

يارب يا رب في ليلة القدر ارحم ابي واغفر له واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة ونعيمها.

اللهم يا رب في تلك الليلة المبارك اجعل قبر أبي خير مسكن له تغفو به عينه حتى تقوم الساعة يارب.

دعاء لامي ليلة القدر

اللهم يا رب يا رازق ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها في الدنيا و الأخرة، واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

يا حي يا قيوم أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على أمي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، وأختم لها بالمغفرة ،والرحمة حتى لا تضرها الذنوب.

اللهم يا رب في ليله القدر إنك تحقق لأمي ما تطلبه منك، ربي أن أمي لي فهي أكثر من يدعوا لي بقلب محب، فيأرب لا تحرمني من رائحتها.

اللهم احفظ لي أمي بحفظك الذي لا يضيع ولا ينسى، اللهم وارزقها العافية والسعادة في الدنيا والآخرة ببركة هذه الليلة من ليلة القدر.

يا رب إن كانت هذه ليلة القدر"أسالك أن ترزق أمي فرحاً لا ينتهي، وسعادة تنسيها هموم الدنيا ومشاكلها، وارزقهم صحه في البدن وراحة في القلب وصفاء في الذهن، ورقة ترفرف في روحها".

دعاء لابي المتوفي في ليلة القدر تويتر

اللهم يا رب يا كريم اكرم أبي ، اللهم يا غفار اغفر لأبي ، اللهم يا وهاب هب لأبي ثوابًا أنت له أهل ، اللهم أنزل نور من نورك يُنير قبره الى يوم يبعثون ،اللهم هب له سعة ونعيمًا في قبره لا يرى لها نهاية يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم أبي واجعله ممّن يقولون ياليت أهلي يعلمون ما أنا به من نعيم.

اللهمَّ ارحم أبي رحمةً تسع السموات والأرض، اللهمَّ اجعل قبره في نورٍ دائمٍ لا ينقطع، واجعله في جنَّتك آمناً مُطمئناً يا ربَّ العالمين.

يا رب لا تجعل ذكره مُنقطعاً، وسخِّر له الدعوات والصدقات حتَّى نلقاه يا رب.

اللهم يا رب يا كريم اكرم أبي ، اللهم يا غفار اغفر لأبي ، اللهم يا وهاب هب لأبي ثوابًا أنت له أهل ، اللهم أنزل نور من نورك يُنير قبره الى يوم يبعثون ،اللهم هب له سعة ونعيمًا في قبره لا يرى لها نهاية يا أرحم الراحمين.

دعاء لاخواتي في ليلة القدر

دعاء لاخي في ليلة القدر، اللهم يا رب إني أسألك في هذه الليلة المباركة من ليلة القدر الرحمة والمغفرة والعفو لأختي وحبيبتي الغالية، اللهم أصلح حالها ونور دربها وارزقها أجمل الحظوظ.

اللهم يا رب إني أسألك في هذه الليلة المباركة من ليلة القدر السكينة والطمأنينة لاختي حبيبتي، وأن تحفظها وترعاها وتتقبل صيامها وقيامها وكل دعواتها.

اللهم يا رب إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن توفق أختي في ليلة القدر وتحفظها وتحفظ لها دينها ودنياها وآخرتها يا رب العالمين.

اللهم يا رب إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، وببركة ليلة القدر أن تضيء لأختي دروب الهداية والنور والتوفيق والسعادة.

اللهم يا رب يا الله في ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان أحفظ لي أختي من كل ضرر فهي راحتي ومأمني وسعادتي في هذه الحياة وارزقها أعلى مراتب النعيم برحمتك يا الله.

دعاء لي في ليلة القدر

اللهم يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.

دعاء للميت بالجنة

اللهم يا رب جازه عن إحسانه إحسانا، وجازه عن الإساءة غفرانا.

اللهم يا رب إن كان من المحسنين فزد له حسناته وإن كان من المخطئين فتجاوز عن سيئاته.

اللهم اغفر له وأرحمه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار.

اللهم أفرش له قبره بفراش الجنة أفسح له مد البصر في قبره.

اللهم أنجيه من عذاب القبر، وجفاف الأرض من جنبيها.

اللهم أجعل قبره منيرا وأملأه بالرضا والسرور، وعامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.