الدعاء لامي المتوفية في الفجر بالمغفرة والرحمة من أعظم الأعمال، ومن الأدعية للأم المتوفية في الفجر:
دعاء لامي المتوفية في الفجر
- اللهم أبدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وذرية خير من ذريتها. ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة.
- اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.
- اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.
- اللهم زدنا سرورا على سرورها وبيض وجهها عند لقائك.
- يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.
- اللهم إنا نحسبها عندك شهيدة فاجعلها كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.
- يا الله اغفر لها بعدد قطرات دمها وأكثر منها.
- يا قيوم أقمها على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال.
- اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا وحسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياها في قبره.
- اللهم زدنا يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيها برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرة بهم.
- اللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك.
- اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها.
- اللهم ارحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقهم بفيض من جنتك.
- اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين.
- اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت وأسألك يا رب أن تغفر لها وتنزل ضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.
- دعاء للام المتوفية اللهم يارحمن ارحمها برحمتك يارب.
- دعاء لامي بالجنه اللهم يا رب ارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات.
- اللهم ارحم أمي وجميع أموات المسلمين واعفوا عنهم واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأسكنهم في الفردوس الأعلى يارب.
- اللهم أنها وحيدة في قبرها ربي آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ربي ارحم الغالية الحبيبة أمي.
- اللهم ارحم غاليتي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم آنسها في وحشة قبرها وابدلها دار خير من دارها وأهلا خير من أهلها.
- ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة آمين.
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.
- اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا. اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.
دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها
- اللهم ارحم أمي واغفر لها، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، هي وجميع أموات المسلمين.
- اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.
- اللهم عطر قبر أمي برائحة الجنة.
- اللهم ارحم فقيدة قلبي، وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك.
دعاء لامي المتوفية قصير
- اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.
- اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
- اللهم إنها أمَتَك، وقد حلَّت ضيفة عندك، فجُد عليها يا الله برحمتك ومغفرتك وفضلك، واعفُ عنها وأكرمها يا الله يا أكرم الأكرمين.
- يا رب اغفر لأمي مغفرة واسعة، بحجم كرمك وعطائك الذي لا يقل ولا ينضب، واشملها برحمة واسعة من عندك التي وسعت بها كل خلقك.
- اللهم أكرم مثواها، وأكرم نُزُلها، وزد حسناتها، وتجاوز عن سيئاتها وخطاياها.
- اللهم أرجِع نفسها إليك راضية مَرضِية، وأدخلها جنتك مع عبادك الصالحين.
- اللهم لا تحرم أمي رائحة الجنة، فهي لم تحرمني شيئاً من الدنيا.
- ربي ارحم أمي واغفر لها، وادخلها الجنة مع عبادك الصالحين، واجعل أمي من ورثة جنة النعيم وساكني الفردوس.
دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها يوم الجمعة
- اللهم اغفر لأمي مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء.
- اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تستجيب دعائي لأمي، وأن تجعلها من أهل الجنّة.
- دعاء لامي بالرحمه والمغفرة
- اللهم أنت رب كل شيء يا من خلقت كل شيء وخلقت أمي ثم هديتها إلى الإسلام وقبضت روحها على الإسلام، يا من ترى مكانها وتسمع كلامها، أسألك بحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم، أن تجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وتجعلها مع عبادك المكرمين في جنات النعيم.
30 دعاء للام المتوفية
- اللهم أني أستودعك إمي فإنك تراها ولا أراها ربي ارحمها وانس وحشتها واجعلها من سكان الفردوس الإعلى برحمتك يا أرحم الراحمين يارب الجنه لوجه أمي والنور لقبرها اللهم ارحمها وأغفر لها واجمعني بها في جنتك اللهم اجعل الفردوس الأعلى دارها ومستقرها.
- يارب بشرني بأنها منعمه بنعيم الجنة اللهم اسألك ان ترحم ضعفها و وحدتها و وحشتها و ان تجعل دعائي لها انيسا لها في قبرها اللهم ارحم أمي واغفر لها وأعف عنها وتولها يارب العالمين.
- رحم الله ضحكات لا تنسى و ملامح لا تغيب عن البال وحديثا أشتقنا لسماعه رحم الله كل روح غالية تحت الثرى اللهم برد على قبر أمي و موتانا ببرد الجنة وأرحمهم برحمتك يارب.
- اللهم يا ربي بشر امي بجنه فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر، اللهم أرحمها وأغفر لها ونور قبرها اللهم إرحم أمي الغالية وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.
- اللهم ارحم امي اللهم لاتحرمني رؤيتها في منامي اللهم لاتفجعني في اخواني وخواتي اللهم اجعل قبر امي روضه من رياض الجنه اللهم انس وحشتها وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم.
- ربي عطر قبر أمي برائحة الجنة اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لاينضب وتغمدها برحمتك التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجها من عذاب القبر وعذاب النار واحشرها مع الصالحين الأبرار.
- يارب الجنه لوجه أمي والنور لقبرها اللهم ارحمها وأغفر لها واجمعني بها في جنتك اللهم اجعل الفردوس الأعلى دارها ومستقرها اللهم في يوم الجمعه ارحم امي و اجعل الجنه من نصيبها.
- اللهم لا تجعل ذكر امي الغالية منقطع وسخر لها الدعوات من كل فج لكل العمر اللهم ارحمها واغفر لها وارفع درجاتها وعوض شبابها في أعلى جناتك يارب اللهم إرحم أمي الغالية وأسكنها الفردوس الأعلى.
- اللهم أنر قبر امي كما كانت ابتسامتها تنير قلبي، اللهم ارحم تلك النفس الطاهره، وإغفر لها، وتجاوز عنها، واجعلها في الفردوس الاعلى من الجنه، واجمعني بها ووالدي وجميع عبادك المسلمين في جنتك يارب العالمين.
- اللهم ارحم ابتسامتها التي لم تختفي من ذاكرتي وصوتها الذي لم يفارق مسامعي، اللهم اجعل امي منيره مبتسمة في جنتك يارب العالمين
- يارب هي قطعة من قلبي نائمة للمدى البعيد اللهم أرحم فقيدتي، اللهم عوضها عن تعبها في الجنة واجعلها في نعيم لاينفذ.
- يارب حن قلبي لقطعة مني أخترتها في رحمتك فأرحمها رحمة من عندك تأنس بها وحشتها واسألك يا الله أن تجبر قلبي على فراقها جبرا يتعجب منه أهل السموات والارض جبرا من عندك يربط على قلبي وأجمعنا في جنتك على الوجه الذي يرضيك عنها وعنا يا ارحم الراحمين.
- اللهم يا رب أمطر على قبر أمي من سحائب رحمتك اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع و اجعلها في جنتك امنه مطمئنه يا أرحم الراحمين.
- يا رب كل من انتقل إلى رحمتك اكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لأمي وأبي واجعل الفردوس الاعلى مكانا ومنزلا لهما يارب.
- يا رب ارحم امي و اغفر لها و تب عليها يارب يا الله اللهم إن أمي رضت بك ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيبنا، فرضها يارب اللهم أدخل امي الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب اللهم أنر قبرها و وسع لها في مدخلها.
- اللهم يا رب أنس وحشتها وارحم غربتها وشيبتها اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه اللهم يمن كتبها وسهل حسابها اللهم برد عليها قبرها واجعلها في نور غير مقطوع اللهم سخرني وأخوتي أن ندعو لها دون ملل وأنقطاع، وارزقها جنات الفردوس يا ارحم الراحمين.
- اللهم يا رب أنر قبر امي فقد حن لها القلب واشتقت اليها اللهم هب لها سعة في قبرها لا يرى لها نهاية وهب لمضجعها طيبا ولظلمتها نورا ولذنوبها غفرانا وبرد قبرها وزدها احسانا فوق احسانها واجعل الجنة مسكنها.
- أمي تركت قلبا شاردا وحيدا كيف للذكرى أن تعيدك كيف للألم أن يلاقي وجهك قتلني الحنين و اعتصر فؤادي أحبك أمي روحا و عمرا لا أنساك يارب بقدر شوقي لأمي ارحمها و اغفر لها واجعل الفردوس مثواها.