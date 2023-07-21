الدعاء لامي المتوفية في الفجر بالمغفرة والرحمة من أعظم الأعمال، ومن الأدعية للأم المتوفية في الفجر:

دعاء لامي المتوفية في الفجر

اللهم أبدلها دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وذرية خير من ذريتها. ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة.

اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وأنتقلت إلى جوارك الله اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.

اللهم زدنا سرورا على سرورها وبيض وجهها عند لقائك.

يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

اللهم إنا نحسبها عندك شهيدة فاجعلها كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

يا الله اغفر لها بعدد قطرات دمها وأكثر منها.

يا قيوم أقمها على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال.

اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا وحسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياها في قبره.

اللهم زدنا يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيها برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرة بهم.

اللهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك.

اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها.

اللهم ارحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقهم بفيض من جنتك.

اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت وأسألك يا رب أن تغفر لها وتنزل ضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

دعاء للام المتوفية اللهم يارحمن ارحمها برحمتك يارب.

دعاء لامي بالجنه اللهم يا رب ارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارحم أمي وجميع أموات المسلمين واعفوا عنهم واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأسكنهم في الفردوس الأعلى يارب.

اللهم أنها وحيدة في قبرها ربي آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ربي ارحم الغالية الحبيبة أمي.

اللهم ارحم غاليتي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم آنسها في وحشة قبرها وابدلها دار خير من دارها وأهلا خير من أهلها.

ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة آمين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.

اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا. اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها

اللهم ارحم أمي واغفر لها، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، هي وجميع أموات المسلمين.

اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.

اللهم عطر قبر أمي برائحة الجنة.

اللهم ارحم فقيدة قلبي، وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك.

دعاء لامي المتوفية قصير

اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.

اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم إنها أمَتَك، وقد حلَّت ضيفة عندك، فجُد عليها يا الله برحمتك ومغفرتك وفضلك، واعفُ عنها وأكرمها يا الله يا أكرم الأكرمين.

يا رب اغفر لأمي مغفرة واسعة، بحجم كرمك وعطائك الذي لا يقل ولا ينضب، واشملها برحمة واسعة من عندك التي وسعت بها كل خلقك.

اللهم أكرم مثواها، وأكرم نُزُلها، وزد حسناتها، وتجاوز عن سيئاتها وخطاياها.

اللهم أرجِع نفسها إليك راضية مَرضِية، وأدخلها جنتك مع عبادك الصالحين.

اللهم لا تحرم أمي رائحة الجنة، فهي لم تحرمني شيئاً من الدنيا.

ربي ارحم أمي واغفر لها، وادخلها الجنة مع عبادك الصالحين، واجعل أمي من ورثة جنة النعيم وساكني الفردوس.

دعاء لامي المتوفية يصلها في قبرها يوم الجمعة

اللهم اغفر لأمي مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء.

اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تستجيب دعائي لأمي، وأن تجعلها من أهل الجنّة.

دعاء لامي بالرحمه والمغفرة

اللهم أنت رب كل شيء يا من خلقت كل شيء وخلقت أمي ثم هديتها إلى الإسلام وقبضت روحها على الإسلام، يا من ترى مكانها وتسمع كلامها، أسألك بحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم، أن تجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وتجعلها مع عبادك المكرمين في جنات النعيم.

30 دعاء للام المتوفية