دعاء لبس الثوب الجديد مكتوب بأكثر من صيغة

لأن ديننا الحنيف لم يترك أمرًا في حياة الإنسان المسلم، إلا وأرشده بكيفية التعامل الصحيح معه؛ لتحصيل عظيم الأجر والثواب، ورد عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، دعاء لبس الثوب الجديد سواء للنفس أم للغير، والذي يستحب الدعاء به للمولى عز وجل؛ لتحصيل الأجر والاستفادة به وطرح البركة به، ونعرضه لكم عبر السطور الآتية.

دعاء لبس الثوب الجديد حصن المسلم

ورد في حصن المسلم دعاء اللبس الجديد المنقول عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي يستحب الدعاء به لشكر المولى عز وجل على نعمه ولغفران الذنوب والمعاصي، وهو كما يلي:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني، ولا قوة.

دعاء لبس الثوب الجديد للأطفال

يستحب الدعاء للأطفال عند ارتدائهم ملابس جديدة وأيضًا تعليهم أهمية الدعاء في تلك الحالة، وفيما يلي دعاء الثوب الجديد للأطفال:

اللهم أجعل البركة في هذا الثوب، وأجعله نظيفًا نقيًا من الدنس يا رب العالمين.

دعاء لبس الثوب الجديد للغير

ورد عن رسولنا الكريم دعاء اللباس الجديد للغير، فعندما كان يرتدي أحد الصحابة ثوب جديد كان يدعو له بالدعاء الآتي:

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى.

دعاء لبس الثوب الجديد الدرر السنية

ورد في الدرر السنية صيغة أخرى من دعاء لبس ثوب جديد والتي يستحب أيضًا الدعاء بها، وتكون كما يلي:

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي.

دعاء لبس الثوب الجديد ابن عثيمين

ورد عن العالم الجليل ابن عثيمين صيغة أخرى من دعاء الملابس الجديدة والتي يستحب الدعاء بها عند ارتداء ثوب جديد، وهي تكون كما يأتي:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

ختامًا كانت تلك كافة الصيغ الواردة في شأن دعاء لبس الثوب الجديد عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم؛ فلقد حثنا على الدعاء للمولى عز وجل في كل وقت وحين، وحتى في أدق تفاصيل حياتنا كارتداء ملابس جديدة؛ كصورة من صور شكر الله سبحانه وتعالى على عطاياه ونعمه لنا في الحياة الدنيا.