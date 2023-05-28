وجع الأسنان من أصعب الأوجاع التي يعاني منها الإنسان لأنه لا يحتمل ويحتاج إلى وقت طويل لكي يزول وفيما يلي نقدم لكم أفضل الأدعية التي تقال عند وجع الأسنان.

دعاء لتسكين وجع الأسنان

الله ربي لا إله إلا أنت سبحانك أدعوك بكل اسم سميت به نفسك، أن تشفني مما أصابني وتبعد عني أي مكروه، فلا ملجأ إلى سواك.

اللهم يا رب أنت سبحانك خلقتني وأنا عبدك وان على عهدك ما استطعت، أدعوك بكل أسم سميت به نفسك أنت تبعد عني الأذى والألم وتخفف ما حل بي من وجع.

أذوب بعظمتك يا حي يا قيوم وأعوذ برسولك الكريم، أعوذ بالله من كل شر وما أخاف به على نفسي يا كريم.

أذوب بعظمتك يا حي يا قيوم وأعوذ برسولك الكريم، أعوذ بالله من كل شر وما أخاف به على نفسي يا كريم. اللهم أحفظ مالي وولدي من كل شر، وخفف آلامه يا كريم فأنا عبدك الذليل أتضرع إليك لتمنع عني أي سوء.

بسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله، فسكن ما بها من آلام في الضرس، وهذه واحدة من معجزات الدعاء لله عز وجل.

آية لتسكين ألم الأسنان

تقرأ الحمد والمعوذتين والتوحيد وتقرأ مع كل من السور: بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وتقول بعد التوحيد : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ "وَلَهُ ماسَكَنَ في اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهوَ السَّميعُ العَليمُ" ، "قُلْنا يا نارُ كوني بَرداً وَسَلاما عَلى إبْراهيمَ وَأرادوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلناهُمُ الاخْسَرينَ".

دعاء لوجع الضرس مفاتيح الجنان

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مريضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.

ربّ إني مسّنى الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

دعاء خلع الضرس

اللّهُمَّ يا كافِياً مِنْ كُلِّ شَيٍ وَلا يَكْفي مِنْكَ شَيٌ إكْفِ عَبْدَكَ وَإبْنَ أمَتِكَ مِنْ شَرِّ ما يَخافُ وَيَحْذَرُ وَمِنْ شَرِّ الوَجَعِ الَّذي يَشْكُوهُ إليكَ.

دعاء للتحصين من المرض

أدعية تزيد من إشراقة الوجه