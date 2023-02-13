الاكتئاب هو ليس احد الصفات الشخصية أو نوع من أنواع الدلع، من أهم أعراض الاكتئاب انكسار العواطف والأفكار والسلوك والوظائف الجسدية باعتبارها انعكاس خلل في وظائف الدماغ ولا يمكن الجمع بين جميع الأعراض في كل مريض، وعمومًا تشمل الأعراض الرئيسية للاكتئاب الحالة العاطفية المتشائمة الحزينة، محتوى التفكير، اليأس، شخص متشاؤم.

وللتخلّص من الاكتئاب والهم والضيق منها ما جاء في القرآن الكريم، ومنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي دعاء للشفاء من الاكتئاب:

دعاء للشفاء من الاكتئاب

اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ. "أخرجه ابن حبان في صحيحه"

ما أصابَ أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزنٌ فقال: "اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي" إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا. "أخرجه أحمد بإسناد صحيح"

اللهم يا فارجَ الهمِّ ويا كاشفَ الغمِّ، يا مجيبَ دعوةِ المضطرين يا رحمنَ الدنيا والآخرة ورحيمُهما، ارحمني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك، وفرّج همّي، إنّك على كل شيء قدير.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ."البقرة، 286"

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. "الأنبياء، 83"

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. "غافر، 44"

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ. "أخرجه البخاري"

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ."أخرجه البخاري"

دعاء لإزالة الاكتئاب

ربي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

لا إلهَ إلا اللهُ الحليمُ العظيمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ الكريمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ).

يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعاء الضيق والاكتئاب والخوف تويتر

ربي هناك ضيقه وكسر في صدري اتعبتني و لا يعلم بها إلا أنت.

اللهُم إني اسألك راحة البال اللهم خفف علي ضيقتي و افرج همي و يسر أمري و إجعل لي من كل ضيق مخرجاً.

اللهم خفف عني كل ألم اشعر بهِ، اللهُم اني نمت على ضيق فأيقظني على فرح وإن نامت عيني طويلاً ايقظني على نُور جنتِك يارب.

اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والأحزان، ومِنَّ عليها بالسكينة والستر والأمان.

دعاء الاكتئاب والوسواس

اللهم يا رب إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّجال.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

يافارج الهمّ وياكاشف الغم فرّج همي.. ويسرّ أمري وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

ياربِّ رحمتك أرجو وأطلب، فلا تتركني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي كلَّ شأني لا إله إلا أنت يا جابر المكسور

اللهم أبدل كدري وحزني بضيقتي بالرّضا والراحة والسّلام. اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضًا ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي،

اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

اللهم اجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير.

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَوماً ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير.

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