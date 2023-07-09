في 19 يوليو 2023 يستقبل المسلمون في كافة أنحاء العالم بداية عام هجري جديد 1445 حيث يعتبر مناسبة دينية هامة ينتظرها المسلمون للاحتفال بها والأدعية للأموات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وفيما يلي دعاء لجدي المتوفي في العام الهجري الجديد 1445:

دعاء لجدي المتوفي في العام الهجري الجديد

أجمل أدعية من دعاء لجدي المتوفي في العام الهجري الجديد سيتمّ ذكرها فيما يأتي، الدّعاء هو أعظم الأمور التي يقدّمها المسلم لوالده المتوفى:

اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهم يا رب إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقًا لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته.

اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمّتك وحبل جوارك فقِه من فتنة القبر وعذاب النّار وأنت أهل الوفاء والحقّ، واغفر له وارحمهُ في هذا الشهر الكريم إنّك أنت الغفور الرّحيم، اللهم اغفر لكل موتى المسلمين.

اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه، ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم.

اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينهم إلا الدعاء، يارب اغفر له وعافه واعف عنه.

دعاء للميت في السنة الهجرية

اللهم كما أمطرت علينا مطرًا من خيرك أمطر على قبور موتانا من سحائب رحمتك.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول.

اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

دعاء لاخي المتوفي في بداية العام الجديد

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهه.

اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

دعاء لابي في العام الجديد

اللهم أعطِ أبي في هذا العام الجديد من الخير ما يكفيه، ومن الكفاية ما يُغنيه، ومن الرضا ما يُسعده، اللهم السلام لقلبه من كل شيء يرهقه، يتعبه، يضعفه، يؤذيه بقوتك يا قوي يا جبار.

يا رب أسألك في بداية السنة الجديدة قدراً جميلاً لوالدي وخيراً يتبعه الرضا والطمأنينة والسعادة في كل أيامه، كل عام وانت بخير يا غالي.

يا رب في بداية السنة الجديدة 1445 اكتب لوالدي جبران لقلبه وروحه، اللهم انزل عليه نسائم الخير وبشائر الفرح في أيامه القادمة.

اللهم أكتب لأبي خير الاقدار في بداية السنه الجديدة واجعله في ودائعك، كل عام وانت بخير يا غالي.

اللهم السعادة والفرح وأجمل الحظوظ لأبي وسندي وذخري، اللهم اجمع له مسرات الكون في هذه السنة الجديدة، اللهم احفظه لنا واجعله تاجاً على رؤوسنا كل عام.

اقترب عام جديد ولنا في القبور يا رب مع بداية السنة الجديدة حقق لأبي الأمنية التي لطالما دُسّت في صدره، الأمنية التي ستجعله يفرح دون أن يكون هنالك حدٌ للفرح، أن يضحك بقلبه دون توقّف، أن يكون أسعد الناس وأكثرهم حظاً ونصيباً.

اللهُم طوق قلب ابي في هذه السنة بعقود من الرضا والراحة والفرح وأطل في عمره، اللهُم الطمأنينة لقلبه، وإجابة لكل ما في صدره، اللهُم اجعلها سنة لطيفه عليه وفرح منتظر، اللهُم جمل أيامه وجمل حظوظه وحقق أمنياته يا رب العالمين.

دعاء لابي المتوفي في العام الجديد

اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك بأن تغفر له وأن تجعل لقائنا به في الجنة اللهم انه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت اهل الجود والكرم.

اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع وسخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته وأجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

دعاء لاخي المتوفي في رأس السنة

اللهم احفظ لي ضحكة أخي وسعادته في السنة الجديدة، اللهم إنه أغلى ما أملك فحقق أمنياته وأسعد قلبه واجعلها سنة الخير والبركة والحظوظ الجميلة.

أخي الغالي أنت الاحن قلباً والحب والأمان على قلبي، دعائي لك في بداية السنة الجديدة أن تبقى باسم الوجه طيب القلب جميل الخُلق لآخر العمر، يا رب تكون من أسعد الناس وأكثرهم حظاً في السنة الجديدة.

بدأت سنة جديدة 1445 ربي انه أخي هو ضلعي الثابت، فاحفظ لي قوتي وعزوتي، كل عام وانت بخير.

دعاء الميت 2023

اللهمّ إنَّ لنا ميتاً خطف فرحة العام الهجري الجديد من بين أيدينا، فنسألك يا الله أن تعامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله يا رب أجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهم آنس وحشته وأدخل عليه الفرحة والسرور.

اللهم ارحم من لم يدرك العام الجديد معنا، واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

دعاء العام الهجري الجديد