للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل، ففيها استجابة للدعاء ومغفرة للذنوب، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لجدي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لجدي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة

اللهم اغفر لجدي وارحمه، واجعل الجنة هي داره، اللهم وقه من عذاب القبر، وأدخله الجنة بغير حساب.

اللهم أن جدي كان أغلى الناس عندي، اللهم فارحمه برحمتك واغفر له ذنوبه، واجمعني به في جناتك جنات النعيم.

اللهم يا رب في العشر الأوائل من ذي الحجة أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من اهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

دعاء لجدي الميت في يوم الجمعة مختصر

اللهم يا بديع السموات والأرض يا أحد يا صمد ارحم جدي المتوفي، وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اللهم ارحم جدي في يوم الجمعة يا غافر الذنب ويا قابل التوبة اغفر لجدي ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأنت الغفور الرحيم.

دعاء اللهم ارحم جدي

اللهمَّ ارحم جدي بقدر ما تمنّيت له البقاء، اللهمَّ أذقه من النعيم ما وعدت به المؤمنين، اللهمَّ ارحمه واجعله في نعيمٍ دائمٍ غير منقطعٍ.

اللهمَّ إنّ جدي في أحد القبور ولم يقوى قلبي على نسيانه اللهمَّ إنّك أرحم منّي عليه فأجره من عذاب جهنّم.

اللهمَّ أجره من عذاب جهنّم وأدخله الجنة من أوسع أبوابها يا رب.

دعاء لجدي المتوفي في العشر الأواخر من رمضان

اللهم يا رب أرحمهم وأغفر لهم وجعلهم من الضاحكين المستبشرين بالجنه.

اللهم في العشر الأواخر من رمضان ارحم واغفر له وآنس وحشته واجعل قبره روضا من رياض الجنة.

اللهم في العشر الأواخر من رمضان اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم في العشر الأواخر من رمضان عطر قبره برائحة الجنة اللهم أرحم تلك النفوس الطيبة

اللهم ارحم جدي بقدر اشتياقي له

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

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اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ.

﻿دعاء لجدي المتوفي في ذكرى وفاته