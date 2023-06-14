يتسابق المسلمون في هذه الأيام المباركة والعظيمة لتبادل التهاني بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة ، وإذا كنت تبحث عن عبارات مميزة لمعايدة أحبائك بالعشر الأوائل من ذي الحجة، فإليك أجمل عبارات المعايدة:

عبارات معايدة بالعشر الأوائل من ذي الحجة

كل عام وأنتم بألف خير.

أبارك لكم دخول الأيام المباركة العشر ذي الحجة ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجتهد فيها بالأعمال الصالحة ويعمرها بالفضائل النافعة.

كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم أهنئكم بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة، متعكم الله بصيامهم وقيامهم وأهل عليكم العيد بالخير واليمن والبركات.

أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة 2023.

أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة، خير الأيام عند الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكتب لكم الأجر، وبلغكم يوم النحر، وبيض وجوهكم يوم الحشر، وأسعدكم طول الدهر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم، وعن النار أبعد، وإلى الجنة أسبق.

إلى أعز وأغلى الناس وإلى من تشرفت بمعرفتهم في حياتي وإلى من أفرح وأسعد بتواصلهم أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة خير الأيام عند الله بارك الله لنا ولكم فيها وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكتب لنا و لكم الأجر وبلغنا وإياكم صيام عرفه ويوم النحر كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

ربي اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء، اللهم وفقنا فيها لخير العبادات وارزقنا الإقبال والخشوع وارض عنها فيها إنك على ذلك لقدير مبارك عليكم العشر.

أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا و ما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه سبحانه المقدم والمؤخر وهو على كل شي قدير.

أتمنى لك بعشر ذي الحجة أياماً وحياة مليئة بالبركات والمغفرة، وأن تتقبل الله صالح الأعمال وتتحقق أمانيك، كل عام وانت بألف خير.

عندما تحل المناسبات الجميلة تتدفق من القلب أصدق العبارات وأعذب الكلمات ويتبادلها الأحباب والأصحاب كتجديد للمحبة وإحياء للمودة وها أنا بمناسبة حلول عشر ذي الحجة أزجي لكم خالص التهاني وأنثر بين يديكم عقود التبريكات ومن قلب محب أدعو لكم و أسأل الله أن يبلغكم العشر.

تهنئة العشر من ذي الحجة

أجمل تهنئة العشر من ذي الحجة نسائم جميلة مع فجر أول يوم في العشر اغتنموها بالدعاء والصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

استشعر عظمة الله تعالى في الارتباط الكبير الذي يكون ما بين القلوب الطاهرة لنيل الأجر والثواب من الله.

طهّر قبلك من كل الآثام وسامح أنت الرابح في هذه الأيام.

العشر الأوائل جاءت من أفضل الناس و ذهبت للغفار وعرفة يوم بلا تكرار.

معايدة بالعشر الأوائل من ذي الحجة

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في عشر ذي الحجة، وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، لنستغل هذه الأيام العظيمة في التقرب من الله وتطهير قلوبنا وأرواحنا.

يسرني أن أبارك لكم عشر ذي الحجة ونحن نكبر الله ونهلله حري بنا تعظيم الله من أعماق قلوبنا وتحريكها بمعاني الكبرياء والعظمة.

نهنئكم بحلول عشر ذي الحجة 2023 أعادها الله علينا وعليكم بالخير والبركة، وجعل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة لنا للتقرب إليه وزيادة الطاعات واستجابة للدعوات.

رسائل تهنئة عشر ذي الحجة للأم والأب

عبارات عن عشر ذي الحجة