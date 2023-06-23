دعاء لجدي المتوفي في يوم عرفة، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يوم عرفة هو اليوم الذي نزلت فيه الآية التي تتحدث عن إكتمال الدين وفضل من الله تعالى، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا أنزلت هذه الآية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)، يوم عرفة هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة وفيه استجابة للدعاء، وفيما يلي بعض هذه الأدعية:

دعاء لجدي المتوفي في يوم عرفة

يا رب يا الله ثبت جدي عند سؤال الملكين، واجعله ينجوا من فتنة القبر وعذابه.

اللهم يا رب اجعل قبر جدي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم يا رب إن جدي لا يقوى على عذابك، فاعفُ عنه وتجاوز واصفح.

اللهم يا رب أدخل جدي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا رب أكف جدي كل أهوال القبر.

اللهم يا رب اجعل الجنة دار جدي وقراره.

اللهم يا رب إني أسألك في يوم عرفة أن تغفر لجدي ولجميع موتى المسلمين.

يا رب يا رحيم اغفر لجدي المتوفى، واصفح عنه وتجاوز.

يا رب يا أكرم الأكرمين بكرمك وجودك اغفر لجدي ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

يا خير من يستغاث به، نسألك بأن تغيث جدي في قبره بعفوك ورحمتك ورضاك عنه.

يا لطيف الطف بجدي وتب عليه هو وكل أموات المسلمين.

دعاء للاخ الميت في يوم عرفة

اللهم يا رب في يوم عرفة العظيم أرحم أخي المتوفي رحمة واسعة توجب الجنة له وأسكنه فسيح جناتك.

يا رب في يوم عرفة العظيم والمبارك يوم أستجابة باذن الله،اللهم في يوم عرفة أكتب أخي ممن عتقت رقابهم من النار ومتعته بنعيم الجنة بلا حساب أو سابق عقاب.

اللهم يا رب في يوم عرفة أغفر لأخي كل ذنوبه وأجعله من الضاكين المستبشرين بجنتك ورضوانك، اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأعف عنه يا أرحم الراحمين.

يا رب ربي أرحم أخي في يومك العظيم يوم عرفة وأجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم يا رب يا الله أرحم أخي المتوفي وأجعله ممن تقول النار له أعبر فأن نورك أطفئ ناري، وتقول الجنة له أقبل فقد أشتقت اليك قبل أن أراك.

وفي يوم عرفة يارب أرحم أخي وأغفر له وأرزقه الجنة ونعيمها وأجعل في جنات الفردوس عوضاً لها عن كل ألم أصابه في الدنيا يارب.

اللهم يا رب أسق أخي من أنهار جنتك وأروي ضمئ روحه برؤيتك وأرزقه رضوانك.

دعاء شفاء الاب يوم عرفة

اللهمّ ارزق أبي بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ آية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً.

اللهمّ ارحم أبي فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

اللهم يا رب اجعل منزلة أبي مع النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

اللهم يا رب ببركة هذا اليوم، يوم عرفة، اجعل قبر أبي نوراً، واجعل عن يمينه نوراً.

اللهم يا رب إنّ أبي كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

دعاء للميت يوم عرفة

اللهم يا الله في هذا اليوم العظيم يوم عرفه اغفر لنا ولوالدينا وكل مسلم واجعلنا من عتقائك من النار اللهم لاتردنا خائبين يا ارحم الراحمين.

يا رب في يوم عرفة اللهم ارحم تلك النفوس الطيبة اللهم اجعلهم من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.

يا الله يارب إرحم "الاسم" وأسكنها الجنة على قد ماتعبت علينا وعلى قد حنيتها علينا، إجعلها دائما مبتسمة في جناتك اللهم أمين يا رب.

دعاء لابن خالتي المتوفي

يارب يا الله إن ابن خالتي بجوارك، اللهم يا رب ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال واربط على قلب أمه ووالده والحمدلله على كل حال اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب اللهم ارحمه وتقبله عندك من الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

ربي إنه ابن خالتي اللهم اغفر له وارحمة واكرم نزله ووسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إنها الليلة الأولى لابن خالتي في قبره يارب هون عليه ليلته وانس وحشته ووسع مدخله اللهم إنه ضيفك وأنت خير مضيف اجعل أول ليلة له في القبر خير لياليه اللهم أدخله الجنه من غير حساب ولا سابق عذاب اللهم أربط على قلوبنا بفراقة.

يا رب يا الله أسألك أن تنزل على قبر ابن خالتي الضياء والنور والفسحة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور، اللهم اجعل في قبره رحاب من رحاب الجنة.

دعاء لخالتي المتوفية في يوم عرفة

اللهم يا رب في يوم عرفه ارحم من كان معنا في عرفه الماضي و ذهب عنا و لم يعيش معنا يوم عرفة هذا و اغفر لهم و اجعلهم في اعلى درجات الجنات.

اللهم يا رب ارحم من تركوا خلفهم قلوب حزينة وبيوت ناقصة، اللهم اجعلهم من أصحاب جنة لا دموع فيها ولا فراق واجمعنا بهم يا ارحم الراحمين بقبول يوم عرفه.

اللهم يا رب ارحم موتانا عدد ما صلى عبادك وعدد ما رفعت الأيادي لدعائك ورجائك، اللهم اغفر لهم يا واسع الرحمة والمغفرة.

اللهم يا رب في أحب الإيام إليك ارحم موتانا و موتى المسلمين وأجعلهم أسعد السعداء في قبورهم، ربي أجعلهم ضاحكين مستبشرين ب الفردوس الأعلى.

دعاء لوالدي المتوفي يوم عرفة